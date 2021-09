Srečanje nemških elektroskeptikov

V Berlinu, kjer se je 20. septembra 2021 odvijal letošnji berlinski avtomobilski dialog, so zbrani predstavniki nemške politike in industrije znova poudarili, da trajnostna mobilnost v Evropi ne bo izvedljiva brez uporabe sintetičnih goriv, istočasno so Nemci izrazili nezadovoljstvo nad trenutno politiko Evropske unije, ki v ospredje postavlja samo električno gnana transportna sredstva.

Trenutno živimo v dobi, ko nas avtomobilski marketing ob navezi z ne dovolj izobraženimi politiki in neresnimi novinarji pridno prepričuje, da so električno gnana transportna sredstva edina prava možnost za rešitev naših okoljevarstvenih zagat, ki smo jih ustvarili sami ob približno 200 let trajajočem uničevanju in onesnaževanju našega planeta. Ta utopični scenarij je zavrgla večina sodelujočih strokovnjakov in politikov (dr. Christoph Konrad (ZDK), Andreas Rimkus (SPD), Elmar Kühn (UNITI), dr. Axel Koblitz (ZDK), Alex Jan Erdmann (ZDK), Rolf Diemer (Robert Bosch GmbH), Björn Noack (Robert Bosch GmbH) in Ralf Diener (eFuel-Alliance)), ki so se v Berlinu udeležili nedavno izvedenega dialoga o bodočnosti avtomobilske industrije.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je uresničitev EU strategije 'Fit for 55' brez intenzivne uporabe sintetičnih goriv popolnoma neizvedljiva, ker bi s takšnim CO2 nevtralnim gorivom lahko poleg avtomobilov poganjali tudi vse obstoječe ladje in letala. Zabavajo pa jih tudi neresne prognoze nekaterih 'poznavalcev' glede količine striktno električno gnanih vozil v javnem prometu okrog leta 2030, ker se zavedajo, da bo takrat na evropskih cestah v obtoku še vedno zelo veliko fosilno gnanih avtomobilov. Björn Noack (Robert Bosch GmbH) je ob tem povedal, da bodo fosilno gnani avtomobili na evropskih cestah 'dominantna vrsta' še najmanj 15 let, temu primerna bo po njegovem tudi količina (4 petine vseh registriranih osebnih avtomobilov …) fosilno gnanih vozil v prometu leta 2030.

Sodelujoči na debati v Berlinu so bili tudi kritični do modelne politike pri večini aktualnih proizvajalcev avtomobilov, ki so po njihovem že preveč fokusirani na hibridna in električna vozila, ob tem pa proizvajalci zanemarjajo potrebe in dejanske finančne zmožnosti večine kupcev novih avtomobilov, ki jih draga električna vozila z vprašljivo uporabnostjo v praksi sploh ne zanimajo. Posledično so električni avtomobili trenutno samo modne igrače za premožne, višek te farse pa predstavlja dejstvo, da davkoplačevalci premožnim ob tem sofinancirajo (državne subvencije) nakupe takšnih vozil. Je pa res tudi to, da so se pri nekaterih proizvajalcih avtomobilov (recimo pri znamkah Audi in Porsche …) ob tem odločili za nevarno igro 'dvojnih agentov', ker v javnosti promovirajo njihove električno gnane avtomobile, istočasno pa že investirajo denar v razvoj in proizvodnjo sintetičnih goriv.

Ralf Diener (eFuel-Alliance) pravi, da bo morala evropska politika obrniti ploščo, ki zagovarja samo 'čista' električna vozila, ker ob tem v Bruslju pozabljajo, da je večina električne energije za samodejno premikanje takšnih vozil trenutno ustvarjena predvsem ob pomoči premoga. Prepoved izdelave in prodaje fosilno gnanih vozil v Evropi, ki je v bistvu samo otoček na našem planetu, globalno gledano ne bo imela prav velikega učinka, ker se bodo ljudje drugod na našem planetu (recimo v Afriki, Aziji in Južni Ameriki) še naprej pridno vozili s fosilno gnanimi avtomobili. S tem pa bodo negativno vplivali tudi na ozračje v Evropi. Če bi nam v doglednem času (recimo v roku desetih let) uspelo zagnati masovno proizvodnjo nevtralnih sintetičnih goriv, bi s tem rešili več težav, tudi na območjih in predelih našega planeta, kjer enostavno ni denarja za prehod na splošno elektromobilnost, ker se elektromobilnost lahko uspešno razvija samo v bogatih državah.

Ob tem so sodelujoči poslušalcem razkrili tudi podatek o trenutnem strošku proizvodnje sintetičnih goriv, ki po njihovi oceni znaša samo 1 evro za vsak izdelani liter, okrog leta 2030 bi v Evropi po njihovi oceni potrebovali približno 200 milijonov ton takšnega goriva, s katerim bi bil vsak Volkswagnov golf 2. generacije veliko bolj čist kot pa aktualni modni 'Slot Car' (električno gnan avtomobilček za otroške dirkalne steze …) izdelki znamke Tesla v merilu 1:1. Zanimivo informacijo je v Berlinu razkril tudi Elmar Kühn (UNITI), ker je povedal, da bodo Nemci v primeru, če se odločijo za dejansko implementacijo sintetičnih goriv v njihovi družbi, v Nemčiji obdržali približno 800.000 delovnih mest in ob tem ustvarili še približno 475.000 novih delovnih mest.