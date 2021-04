Tehnološki eksperiment

Iz Južne Koreje prihaja novica o novi striktno električno gnani 'restomod' različici prvotnega originalnega serijskega modela znamke Hyundai, ki se na ta način ponovno spogleduje z njegovim sedanjim spiritualnim naslednikom v obliki modela ioniq 5.

Pred približno dvema letoma so Južnokorejci prvič napovedali rojstvo striktno električno gnanega serijskega modela, ki se je v letošnjem februarju dejansko predstavil kupcem kot predstavnik modnih CUV vozil. S sedanjo predstavitvijo ponyja EV Heritage so se Južnokorejci že drugič poklonili prvemu originalnemu modelu znamke Hyundai, ki ga je oblikoval slavni Giorgetto Giugiaro, ker je prvotni pony (1975-1982) močno vplival tudi na oblikovanje novega serijskega modela (ioniq 5).

Sedaj je pred nami tehnološko in tudi rahlo oblikovno osveženi prvotni pony, ki so ga pri znamki Hyundai pod vodstvom njihovega glavnega oblikovalca (Hak Soo Ha) spremenili v striktno električno gnan avtomobil in mu ob tem namenili ime 'Pony Heritage'. Med posebnostmi takšnega 'restomod' ponyja, ki bo po vsej verjetnosti ostal unikat, pa omenjajo vgrajeni električni pogon z nam neznano pogonsko močjo in novo LED podobo vseh zunanjih svetil. Za piko na i pa poskrbi še par nameščenih zunanjih vzvratnih ogledal, ki posnema nekdanjo filozofijo japonskih proizvajalcev avtomobilov glede namestitve takšnih koristnih pripomočkov.

Posebne pozornosti pri osveženi 3-vratni kombilimuzini je bila deležna tudi notranjost potniške kabine, kjer najdemo prepletanje preteklosti in bodočnosti, predvsem zaradi vgradnje klasičnih Nixie elektronk (cevi), ki so v današnjih časih ponovno zelo priljubljene. Lep primer tega je ura Blub Uno, ki jo je ustvaril oblikovalec Duncan Hellmer.