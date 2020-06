Test brez slabih ocen

Avtor: Marko Miklavc Foto: ADAC in RadQuartier

Alpina Airtime Fischer Modell-Nr. FZ-025 Prophete Artikel Nr. 0424 Uvex hlmt 4 cc

Na tokratnem preizkusnem testu so se strokovnjaki nemškega kluba ADAC posvetili varnosti kolesarjev, točneje varnosti kolesarskih in podobnih glav ('Outdoor' športi in vožnja BMX koles, skirojev, rolk …). Sklepna nemška ugotovitev je, da za dobro kolesarsko čelado ni potrebno odšteti veliko denarja.

Tržišče je zasičeno z izdelki te vrste, izbira primerne kolesarske čelade, ki bo dejansko lahko zaščitila vašo glavo ob vožnji s kolesom pa ostaja 'srečelov', ker kupci po navadi nimajo na voljo dovolj informacij, tudi zaradi maloštevilnih uradnih in neuradnih testiranj takšnih izdelkov. Posledično se kupec nove kolesarske ali pa podobne čelade na koncu odloči za nakup samo na podlagi izgleda izdelka, morda zvenečega imena proizvajalca in prodajne cene.

Nekaj več koristnih informacij na tem področju prinaša aktualni test strokovnjakov kluba ADAC, kjer so testirali 10 različnih kolesarskih čelad, ki so trenutno na voljo predvsem mlajšim nemškim kupcem. Nemci so bili zadovoljni s končnimi rezultati testiranj, ker si nobena izmed tokrat testiranih kolesarskih čelad ni prislužila katere izmed dveh najslabših možnih ocen („ausreichend“ (zadostno) & „mangelhaft“ (pomanjkljivo)). Večina čelad jo je odnesla z oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), trem testnim kandidatom pa je uspelo pridobiti oceno „gut“ (dobro). Nobena izmed tokrat testiranih kolesarskih čelad ni dobila najvišje možne ocene „sehr gut“ (zelo dobro).

Na koncu smo dobili zmagovalno kolesarsko čelado v obliki izdelka znamke Uvex (tip hlmt 4cc), ki je z nemško prodajno ceno v območju šestdesetih evrov najdražja predstavnica tokrat testiranih čelad. Ta čelada blesti predvsem na področju toksičnosti (malo uporabljenih strupenih materialov pri izdelavi čelade) in odpornosti na vročino. V tem pogledu ne blesti izdelek znamke Fischer (tip FZ-025, nemška prodajna cena: slabih 29 evrov), ker so tej čeladi na testiranju odpornosti pred vročino odstopile vse nalepke. Tudi drugače (kriteriji: priročnost, udobje (nošenje) ter varnostna zaščita) ta čelada ni prepričala Nemcev, posledično je uvrščena na skupno zadnje mesto v preglednici.

Da privlačno blagovno ime ni garant kvalitete in varnosti pa dokazuje izdelek znamke Alpina (model Airtime), ki je samo 3 cente cenejši od zmagovalke testa, vendar je Alpinina čelada 'pogorela' na varnostnem testu, ker ji je med postopkom utrgalo na nosilni pašček pritrjeno kovico. Čeprav je to ena izmed najdražjih čelad na tokratnem testu, se je zaradi slabih varnostnih lastnosti uvrstila na rep priložene razpredelnice. Obstajajo pa tudi kolesarske čelade, ki so tokrat pozitivno presenetile nemške strokovnjake. Ena takšnih je kolesarska čelada znamke Prophete (tip 0424), ki sodi med najcenejše tokrat testirane čelade (nemška prodajna cena: dobrih 24 evrov), od nje je cenejši samo občutno slabše ocenjen izdelek znamke Btwin (tip Teen 520, nemška prodajna cena: skoraj 20 evrov).

Nemci so tokrat našli tudi eno veliko pomanjkljivost, odnosno 'varnostno luknjo' pri vseh desetih čeladah, ker jih moti odsotnost odsevnih materialov na takšnih čeladah. Gre za zapravljeno priložnost proizvajalcev čelad glede zagotavljanja večje vidljivosti kolesarjev in ostalih podobnih udeležencev v prometu v pogojih poslabšane vidljivosti. Tu bodo morali proizvajalci čelad še opraviti njihove domače naloge …