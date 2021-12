Test zimskih kolesarskih pnevmatik

Retyre Winter Traveler Skin

Časi, ko so se ljudje z bicikli prevažali naokoli samo v lepem vremenu in prijetnih temperaturah ozračja, so očitno minili, ker se čedalje več ljudi vozi z bicikli celo leto. Posledično lahko kolesarje srečujete tudi pozimi, čeprav vsi kolesarji ob tem niso najbolje opremljeni za zimske razmere.

Medtem ko smo avtomobilisti že vajeni preobuvanja naših jeklenih konjičkov iz letnih na zimske, odnosno celoletne pnevmatike, se ta trend v zadnjem času pojavlja tudi pri kolesarjih, ker je na tržišču že veliko zimskih kolesarskih pnevmatik, obstaja pa tudi zanimiva rešitev norveške znamke Retyre, ki se je na nedavno izvedenem švicarsko-nemškem testu osmih zimskih kolesarskih pnevmatik celo izkazala kot najboljša možna rešitev za vožnjo s kolesom po ledu, snegu, plundri in mrzlem asfaltu.

Recept za izdelavo sodobnih zimskih kolesarskih pnevmatik je podoben receptu za izdelavo zimskih avtomobilskih pnevmatik, ker se tudi takšne zimske kolesarske pnevmatike lahko pohvalijo z drugačnim tekalnim profilom, ki je lahko nadgrajen tudi z žebljički (spikes), ter mehkejšo mešanico uporabljenih sestavnih materialov. Obnašanje testnih zimskih kolesarskih pnevmatik so Nemci in Švicarji primerjali z referenčno letno kolesarsko pnevmatiko znamke Schwalbe (model Marathon) in na koncu testa ugotovili, da je nakup dveh zimskih kolesarskih pnevmatik zelo smiseln, ker vam pozimi lahko prihrani kakšen zdrs ali padec, s tem pa tudi možnost poškodb.

Na testu so primerjali štiri zimske kolesarske pnevmatike brez in z nameščenimi žebljički (spikes) v cenovnem razponu od 25 do 55 evrov (nemška prodajna cena ene zimske kolesarske pnevmatike). Tudi v tem primeru se bo večina kupcev morala odločiti za kompromis, ker se zimske kolesarske pnevmatike brez nameščenih žebljičkov ne obnesejo najbolje ob vožnji po zaledenelih površinah, so pa posledično boljše za vožnjo po mrzlem asfaltu. Za uspešno premagovanje ledu potrebujete zimske kolesarske pnevmatike z žebljički, vendar z njimi ne boste preveč zadovoljni glede oprijema ob vožnji po mrzlem asfaltu, poleg tega so zelo glasne.

Na koncu je zmagal inovativni izdelek norveške znamke Retyre (model Winter Traveler Skin, 55 evrov za kos), ki je strokovnjake prepričal z odličnimi voznimi lastnostmi po vseh zimskih površinah ter izredno praktičnostjo, ker v tem primeru ne govorimo o dejanski zimski pnevmatiki, temveč o zimski preobleki, ki jo lahko ob pomoči bočnih zadrg hitro (proizvajalec ob tem omenja 60 sekund …) namestite na obstoječe letne kolesarske pnevmatike in jo po končani uporabi lahko tudi hitro odstranite iz obstoječih letnih pnevmatik.

Nemci in Švicarji pravijo, da si boste z nameščenimi zimskimi kolesarskimi pnevmatikami tudi skrajšali (- 16 % pri dveh barih pritiska) dolžino zavorne poti na snegu, vsem, ki se pozimi vozijo z bicikli pa svetujejo tudi prilagoditev zračnega pritiska v pnevmatikah iz običajnih treh barov na samo dva bara, ker se s tem poveča oprijem in trenje pnevmatike.