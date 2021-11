UAZ-ov patriot za Američane

V ZDA, kjer se je pred kratkim odvijal letošnji avtomobilski salon v Los Angelesu, se je publiki prvič predstavil novi SUV prvotno italijanske znamke Bremach, ki v bistvu ni nič drugega kot v Italijana preoblečen Rus po okusu severnoameriških kupcev.

Zgodovina tega modela sega v leto 1993, ko so pri znamki UAZ po dolgih letih kontinuirane evolucije legendarnega UAZ-a 469 B prvič predstavili modernega naslednika (UAZ-3160) tega serijskega modela, ki si je med nemškimi poznavalci terenskih vozil že kmalu prislužil laskavo oceno v obliki menja, da gre v primeru UAZ-a 469 B 'Tundra' za skoraj genialno primitivno terensko vozilo, predvsem zaradi enostavne in izredno robustne zasnove tega klenega ruskega 'jeepa'. Leta 2005 smo na tehnološki platformi modela 3160 dobili nov evolucijski serijski model z oznako 3163 'Patriot', ki so ga Rusi leta 2014 tudi posodobili. Zadnjo prenovo tega SUV avtomobila, ki se Američanom predstavlja kot bremach 4x4, so Rusi izvedli leta 2017.

Znamka Bremach, ki obstaja že skoraj 70 let, je bila do sedaj znana predvsem kupcem posebnih gasilskih in ostalih posebnih različic različnih terenskih vozil, ki so jih Italijani izdelovali tudi ob sodelovanju z avstrijsko znamko Steyr-Puch. Leta 2010 so Italijani v ZDA odprli novo podružnico, ki sedaj ponuja Američanom premijski SUV (mnenje marketinškega oddelka znamke Bremach …), ki je 'seveda' razvit v popolnem sožitju s potrebami in okusom severnoameriških kupcev (še ena 'svetlo modra' navedba marketinškega oddelka …), čeprav jim v resnici ponujajo skoraj 30 letni izdelek ruskih konstruktorjev. V bistvu bodo v ZDA samo dokončno zmontirali in opremljali vozila, ki jih izdelujejo Rusi, in vse skupaj ponudili v povezavi s solidno opremljenostjo ter privlačno prodajno ceno, ker bo ameriški kupec za takšno terensko vozilo odštel približno 26.400 ameriških dolarjev, odnosno 23.300 evrov (približno).

Za odšteti denar bo severnoameriški kupec prejel 4x4 vozilo, ki ga poganja modificiran (s pritaknjeno motorno elektroniko znamke Bosch) 2,7-litrski bencinski štirivaljnik s pritaknjeno 16-ventilsko tehnologijo. Vgrajeni atmosferski pogonski sklop, ki lahko mobilizira 112 kW (152 KM) pogonske moči, bo v ZDA spojen s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom iz regalov koncerna GM. Med serijsko opremo tega vozila pa omenjajo LED dnevne prednje luči, 18-palčna lahka platišča (dimenzije nameščenih pnevmatik: 245/60 R18), klasični električni paket, ogrevane sedeže in ogrevan usnjen volanski obroč in 7-palčni zaslon na dotik za upravljanje 'infotainment' sistema s šestimi zvočniki. Kako se bo končala ruska avantura v ZDA bo pokazal čas …