Ultimativna GTA?

Iz Velike Britanije prihaja novica, ki bo razveselila vse ljubitelje legendarne alfe GTA, ker si sedaj po zaslugi zaposlenih v podjetju Alfaholics lahko omislijo ultimativno 'restomod' različico prvotne (originalne) alfe GTA s karoserijo iz ogljikovih vlaken.

Kompaktni (dolžina: 4080 mm) italijanski predstavnik pravih kupejev in pravih GT avtomobilov, ki ga je na sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja oblikoval Giorgetto Giugiaro (Bertone), se je že v dveh serijskih različicah (giulia sprint GTA & giulia GTA 1300 junior) lahko pohvalil z dobrim izplenom (115 KM (85 kW), odnosno 95 KM (70 kW) v primeru šibkejše giulie GTA 1300 junior) pogonske moči v kombinaciji z nizko maso (od 820 do 920 kg) avtomobila, v dirkalnih touring verzijah je imel uporabnik na voljo še več pogonske moči (od 164 (120 kW) do 240 KM (176 kW)), temu primeri so bili tudi tekmovalni uspehi tega kompaktnega kupeja z vrati in parom pokrovov iz aluminija (preostala karoserija je izdelana iz jekla).

Sedaj so Britanci ustvarili nov top model iz njihove ponudbe primerkov Alfinega kupe modela iz serije 105, ki je nadomestil aktualni top model GTA-R 290, od katerega so prevzeli tudi vgrajeni atmosferski 2,3-litrski 'Twin Spark' bencinski štirivaljnik, ki lahko pri športnih 7000 vrtljajih v minuti mobilizira 243 'konj' (178 kW), in to v povezavi z maso avtomobila v območju 835 kilogramov. Pri izdelavi sestavnih delov za karoserijo različice GTA-R 290 so Britanci kopirali italijansko filozofijo (aluminij + jeklo), vendar v drugačni konfiguraciji (ogljikova vlakna + jeklo), ker so pri tej različici iz lahkih kompozitnih materialov izdelana samo bočna vrata in oba pokrova (pokrov prtljažnika in pokrov motorja). Že takšna alfa GTA-R je približno 32 kilogramov lažja od verzije s karoserijo iz jekla.

GTA-R 300, kjer je karoserija v celoti izdelana iz ogljikovih vlaken, se lahko pohvali še z večjim varčevanjem (- 70 kg) na področju znižanja mase avtomobila, posledično Britanci pri verziji GTA-R 300 omenjajo še nižjo maso (približno 800 kg) avtomobila, zato boste s takšno alfo zelo hitri tudi na legendarni progi Nordschleife (dirkališče Nürburgring), ker boste en krog (približno 25 km) lahko prevozili v manj kot osmih minutah. Vgrajeni 2,3-litrski pogonski sklop je opremljen z elektronskim vbrizgom goriva ter motorno elektroniko znamke Motec ter spojen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Britanci v takšno alfo vgradijo tudi zaporo diferenciala na zadnji pogonski osi, ki jo poganja kardanska gred iz ogljikovih vlaken, optimirano (vgrajen dodatni hladilnik olja) je tudi termično počutje pogonskega sklopa, ki diha ob pomoči izpušnega sistema iz nerjavečega jekla.

V podjetju Alfaholics poskrbijo tudi za vgradnjo podvozja s sestavnimi deli iz titana ter za vgradnjo zmogljivega zavornega sistema (premer prednjih (zadnjih) zavornih diskov: 300 (267) mm), nekoliko večja je tudi 'obutev' (pnevmatike v dimenzijah 195/55 R15) različice GTA-R 300. Poskrbijo pa tudi za veliko vgrajenega usnja, alcantare in aluminija v notranjosti potniške kabine. Vse skupaj pa ima tudi svojo ceno (za verzijo GTA-R 290 zahtevajo 275.000 evrov), ki bo v primeru nove top različice še nekoliko višja. Kljub temu je to še vedno cenejša vstopnica za nakup avtomobila, ki je v originalnem stanju vreden občutno več, ker lahko lastnik zelo dobro ohranjene (stanje I) giulie GTA ob prodaji vozila v današnjih časih pričakuje izplen v območju 349.000 evrov. Ob tem morate vedeti, da ste že za nakup nove alfe GTA (70 kW/95 KM), ki jo je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Jugoslaviji opeval tudi Dado Topić (skupina Time), odšteli veliko denarja (nemška prodajna cena leta 1971: 18.950 nemških mark).

Za podoben denar (18.450 nemških mark) so vam pri znamki BMW ponujali 4-vratno limuzino z oznako 2800 (spiritualni predhodnik današnje serije 7), medtem ko ste za prestižni 2-vratni kupe (tip 250 C, spiritualni predhodnik današnjih kupejev iz serije E) znamke Mercedes-Benz lahko odšteli še nekoliko več (19.370 nemških mark).