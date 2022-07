Uspešen obisk Grossglocknerja

Iz Avstrije prihaja novica o uspešnem podvigu serijskega električno gnanega DAF-ovega vlačilca s polpriklopnikom, ker so se Nizozemci ob navezi z Avstrijci (Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG)) pred kratkim (3. julija 2022) lotili vzpona na Grossglockner.

Na visokogorski cesti, ki pelje na Grossglockner (3797 m), lahko sedaj že srečate tudi kakšen striktno električno gnani avtomobil, precej bolj 'redek ptič' pa je kakšen striktno električno gnani tovornjak, ker je ljudem iz transportne branže že jasno, da gorske ceste niso najbolj prijazne (razen ob spustih, ko se vklopi rekuperacija …) do striktno električno gnanih vozil. Da bi premagali to skepso so se Avstrijci lotili nenavadnega testa na katerem so uporabili serijski tovornjak znamke DAF (znamka je del ameriškega koncerna Paccar), ki ga izdelujejo že od leta 2018. DAF CF electric ponuja uporabniku 240 kW (326 KM) pogonske moči, vzpona na Grossglockner so se lotili z vlačilcem in polpriklopnikom z največjo skupno dovoljeno maso v območju 26 ton. Ob tem se seveda niso dejansko povzpeli na Grossglockner, ker jih je cesta pripeljala samo na 3350 metrov nadmorske višine.

Z doseženim so Avstrijci in Nizozemci, ki želijo na ta način uspešno promovirati električne tovornjake, zelo zadovoljni, vendar doseženi rezultati, ki so sicer spodbudni, najbrž ne bodo prinesli evforije v transportnih podjetjih, ker se takšen električni vlačilec s polpriklopnikom ne more pohvaliti z veliko uporabno nosilnostjo. V tem primeru znaša uporabna nosilnost takšnega tovornjaka samo 6,5 (približno) tone, čeprav se takšen DAF lahko pohvali s 26. tonami največje dovoljene skupne mase. Približno 9,3 tone je težak vlačilec, dodatnih 7,9 ton ima polpriklopnik, poleg tega je treba v obzir vzeti še paket vgrajenih akumulatorjev z maso v območju 2,2 tone. V uradnem sporočilu za javnost se pri znamki DAF ob tem celo hvalijo, da je vozilo prepeljalo 8 ton tovora v obliki ustekleničene vode, čeprav izračun pokaže, da so lahko prepeljali največ 6,5 tone tovora …

Pred začetkom približno 68 kilometrov dolgega vzpona in kasnejše vrnitve na izhodiščno točko (Kassenstelle Ferleiten) so sodelujoči v tem eksperimentu poskrbeli za dobro napolnitev vgrajenih akumulatorjev, ker je vzpon tako težkega vozila že na začetku poti povzročil visoko porabo električne energije (1,77 kWh na vsak kilometer prevožene poti …), še hujšo povprečno porabe električne energije (2,7 kWh na vsak prevoženi kilometer …) je prinesel vzpon na najhujših klancih, vendar je bilo na koncu po vrnitvi na izhodiščno točko v akumulatorjih še približno 45 odstotkov razpoložljive električne energije, predvsem na račun uspešno izvedene rekuperacije ob vrnitvi na izhodiščno točko tega medijsko odmevnega podviga, ki je pri prevoznikih najbrž povzročil mešane občutke.