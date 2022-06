Uveljavitev elektromobilnosti bo trd oreh

Včeraj so v združenju nemške avtomobilske industrije (VDA) predstavili rezultate njihove analize glede že znanih nemških političnih ciljev (do leta 2030 naj bi število električnih avtomobilov na nemških cestah narastlo na 15 milijonov avtomobilov …) o splošni razširitvi elektromobilnosti v Nemčiji.

Ključna ugotovitev te nemške analize, sicer politično spodbujene evropske evforije na področju elektromobilnosti je, da se število trenutno registriranih nemških 'kravic' (električni avtomobili) sploh ne ujema s številom razpoložljivih nemških 'štal' (polnilne postaje za električne avtomobile), posledično so tudi v Nemčiji še zelo oddaljeni od 'evropskega ideala' (ena javna polnilnica za vsakih 12 (približno) registriranih avtomobilov …) glede razcveta elektromobilnosti. Trenutno se na celotnem nemškem ozemlju nahaja približno 60.400 javnih polnilnic za električne avtomobile, ki morajo v povprečju z elektriko oskrbovati 22 električnih avtomobilov. Na prvi pogled te številke niti niso tako slabe, stvari se hitro spremenijo, ko izveste podatek o številčnosti 'črede nemških lačnih kravic' (v povprečju gre za 146 električnih avtomobilov), ki jih mora z energijo oskrbovati ena nemška hitra polnilna postaja.

Ta klavrna nemška statistika glede števila bolj efektivno delujočih hitrih polnilnic in števila električnih avtomobilov, ki jih mora ena takšna javna hitra polnilnica oskrbovati z 'gorivom', predstavlja posledico povečanega števila na novo registriranih električnih avtomobilov na nemških cestah (v zadnjih dvanajstih mesecih so Nemci vsak mesec na novo registrirali približno 57.000 električnih avtomobilov). Čeprav so Nemci v enakem obdobju na svojem ozemlju vsak teden (v roku enega leta …) odprli samo 330 novih javnih polnilnic. Če želijo nemški politiki doseči svoj cilj (en milijon javnih polnilnic do leta 2030 …) potem bi morali vsak teden (v roku enega leta …) postaviti vsaj 2000 novih javnih polnilnic. Če Nemci ne bodo pospešili gradnje obsežnega omrežja javnih električnih polnilnic bodo v približno osmih letih imeli samo približno 210.000 javnih polnilnic za električne avtomobile. V več kot polovici izmed 10.796 nemških skupnosti pa ni niti ene javno dostopne polnilnice.

S temi in podobnimi težavami se bomo ob 'družbenem eksperimentu' z imenom elektromobilnost morali soočiti tudi Slovenci in Slovenke …