V Münchnu izgnali električne avtobuse, v ZDA sprejeli posebne ukrepe

Čeprav nam avtomobilski marketing v navezi s prodanimi novinarji in politiki na 'elektro-tripu' pridno prodaja pravljico o 'rajski' elektromobilnosti, ki nas čaka v bližnji bodočnosti, prihajajo iz Nemčije in iz ZDA novi opozorilni znaki o nastajajočem 'peklu' za lastnike striktno električno gnanih avtomobilov.

Pred kratkim (30. septembra) je v Stuttgartu, v prostorih njihove baze mestnih avtobusov, izbruhnil velik požar, v katerem je v celoti pogorelo 25 mestnih avtobusov, kompleten objekt (garaža) in dva starodobna avtobusa neprecenljive vrednosti. To ni prvi takšen dogodek te vrste, ker se je nekaj podobnega (takrat je zgorelo pet električnih, zraven pa še dva hibridna in dva klasično gnana mestna avtobusa) zgodilo že 5. junija 2021 v Hannoverju. Še pred tem (1. april 2021) je požar zajel tudi 38 (med njimi je bilo 8 električnih avtobusov) mestnih avtobusov v Düsseldorfu. Prvi mestni električni avtobus je v Nemčiji (Salzgitter) zgorel že leta 2017. V vseh treh primerih je šlo za izredno intenzivne požare, ki jih je posledično moralo pogasiti veliko gasilcev (od 120 do 200 pripadnikov …). Kot vzrok za požare pa Nemci vedno omenjajo samo napake ob delovanju električnih polnilnic ali vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev v avtobusih. Seveda pa lepo ne gorijo samo električno gnani avtobusi, temveč tudi podobno gnani osebni avtomobili, motorna kolesa in električni bicikli …

Se pravi, da je polnjenje električnih avtomobilov tudi v današnjih časih postopek, ki zna biti zelo nevaren za vse ljudi in njihovo imetje, ki se nahaja v bližini avtomobila, čigar akumulatorji se polnijo. Najbrž si ob tem mislite, da s takšno trditvijo pretiravam, vendar se z mano strinja tudi veliko strokovnjakov za požarno varnost, ki ob tem opozarjajo tudi na splošno tehnično nepripravljenost gasilcev ob spopadanju s tako intenzivnimi požari. S tem je povezana tudi aktualna 'PR' katastrofa koncerna General Motors, ker seveda tudi oni že intenzivno snubijo kupce s pravljico o čudoviti elektromobilnosti. Pred časom so morali pri znamki Chevrolet vpoklicati večino lastnikov striktno električno gnanega modela (bolt, opel ampera-e v Evropi), ker je ob polnjenju njegovih električnih akumulatorjev znamke LG Chem zgorelo najmanj 13 (uradno pri znamki Chevrolet govorijo o samo 10 primerkih …) boltov. Sedaj so ugotovili, da z vpoklici niso odpravili napak, ker se kakšen bolt tudi po izvedenem vpoklicu še vedno (do sedaj so zgoreli najmanj trije …) vname.

Posledično pri znamki Chevrolet po novem lastnikom modela bolt odsvetujejo obiske garažnih hiš z vgrajenimi električnimi polnilnicami, še bolj bizaren pa je Chevroletov nasvet o varnem parkiranju električnih avtomobilov, ker naj bi lastniki boltov ob vsakem izvedenem parkiranju njihovih vozil poskrbeli, da v bližini parkiranega bolta v radiju 15. metrov ni drugih parkiranih avtomobilov. Na to karto že igrajo tudi nekateri aktualni lastniki električnih avtomobilov, ki so si zaradi strahu pred požarom v lastni hiši omislili občutno daljše (vsaj 20 metrov dolžine …) polnilne kable, zato, da avtomobila ne polnijo v domači garaži, temveč v varni razdalji od njihovih hiš. Na nedavne požare v depojih in garažnih hišah so se sedaj odzvali tudi Nemci, ker so v Münchnu že izgnali vseh osem električno gnanih mestnih avtobusov znamke Mercedes-Benz. Temu zgledu bodo najbrž sledila tudi ostala nemška mesta. Že pred časom pa smo izvedeli tudi to, da imajo električni avtomobili v nekaterih nemških mestih zaradi resnično 'eksplozivnega temperamenta' že prepoved vstopa v garažne hiše …