Varčevalna tehnologija za naivne

V zadnjem času se v nekaterih trgovinah ter na spletu ponovno pojavljajo razne 'Wunderwaffe' naprave, aditivi (za gorivo) in ostali 'čudežni pripomočki', ki naj bi ob vgradnji v vaše vozilo povzročili blagodejne učinke na povprečno porabo pogonskega goriva.

Eno izmed takšnih čudežnih naprav, ki uporabniku obljublja do 15-odstotno znižanje povprečne porabe so tokrat preizkusili tudi v klubu ADAC, in to ob sodelovanju z IT strokovnjaki nemške revije "c't". Nemci so se lotili testiranja tako imenovane 'Spritspardongle' naprave z oznako Eco OBD2, za takšno 'magično škatlico' boste v nemških trgovinah lahko odšteli od 9 do 40 evrov. Takšne in podobne naprave ter sredstva (magneti, ki naj bi blagodejno vplivali na pogonsko gorivo ter razne magične tabletke in aditivi kot dodatek pogonskemu gorivu ter motornemu olju) za znižanje povprečne porabe pogonskega goriva poznamo že dolgo, njihova popularnost pa narašča predvsem takrat, ko naraščajo prodajne cene pogonskih goriv.

Sedaj je pred nami zadnja pogruntavščina v obliki majhne škatlice z elektroniko, ki jo lahko uporabnik priključi na standardno OBD (On Board Diagnose) vtičnico v notranjosti potniške kabine. Kupcem sta na voljo dve verziji te naprave, modra je namenjena lastnikom vozil z vgrajenimi dizelskimi motorji, medtem ko je zeleno obarvana škatlica namenjena lastnikom bencinsko gnanih avtomobilov. Obe škatlici obljubljata veliko, vendar v praksi tega sploh nista sposobni realizirati, ker so Nemci ugotovili, da gre v primeru teh škatlic za uspešno zavajanje kupcev, ki v bistvu dobijo samo placebo efekt. Nemci pravijo, da takšna škatlica sploh ni v stanju, da vzpostavi povezavo z motorno elektroniko, ki bdi nad delovanjem pogonskega motorja, to mnenje potrjuje tudi analiza njenih elektronskih sestavnih delov.

Testirani 'Spritspardongle' Eco OBD2 v resnici samo hlini svoje delovanje z utripajočo LED diodo, to pa je tudi vse. Nemci so tudi tokrat ponovili staro modrost, ki pravi, da bi proizvajalci avtomobilov že sami vgrajevali takšne elektronske sestavne dele, če bi ugotovili, da imajo dejanski varčevalni potencial. Placebo efekt pri uporabniku pa se odraža predvsem zaradi tega, ker lastnik avtomobila s takšno 'varčevalno napravo' že v osnovi vozi bolj defenzivno, ker bi pač rad znižal povprečno porabo goriva in na koncu vse zasluge za uspešno varčevanje pripiše 'magični' elektronski škatlici. Kupci pa nasedejo predvsem zaradi povezav proizvajalcev takšnih naprav s prodanimi novinarji, ki seveda pridno hvalijo takšne naprave in pa v bistvu nepomembnih certifikatov, ki sploh ne dokazujejo varčnosti teh naprav, temveč dokazujejo samo to, da vgradnja takšne naprave ne bo poškodovala obstoječe motorne elektronike.