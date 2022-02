Večina testiranih pnevmatik izpolnjuje kriterije

Na tokratnem velikem testu letnih pnevmatik, ki ga že skoraj 50 let povsem samostojno izvaja klub ADAC (brez raznoraznih 'prisklednikov' (recimo AMZS …), ki se potem hvalijo, da so tudi oni sodelovali na takšnem testu …), so Nemci preizkusili 34 letnih pnevmatik v dveh velikostih (185/65 R15 88H & 215/60 R16 99V).

Na začetku je potrebno napisati, da so strokovnjaki kluba ADAC izredno zadovoljni z rezultati letošnjega velikega testa letnih pnevmatik, ker se je izkazalo, da proizvajalci pnevmatik poznajo rezultate takšnih testov in konstantno izboljšujejo njihove gumarske izdelke na osnovi priporočil največjega nemškega avtomobilskega kluba. Posledično je večina testiranih 15- in 16-palčnih pnevmatik tokrat dobila dobre in zadovoljive ocene, med slabo ocenjenimi 16-palčnimi 'črnimi gumijastimi ovcami' pa so izpostavili samo izdelek (model Road Performance, nemška prodajna cena ene pnevmatike: 81 evrov) poljske znamke Kormoran, ker gre v tem primeru za izrazito varčevalno orientirano pnevmatiko, ki sicer resnično blesti (najboljša ocena ob primerjavi s konkurenco) v pogledu možnega znižanja povprečne porabe pogonskega goriva, vendar ima to tudi ceno v obliki izrazito (najslabše ocenjena pnevmatika) slabšega oprijema ob vožnji po mokrem vozišču, prav nič pa ni impresivna tudi ocena takšne letne pnevmatike ob vožnji po suhem vozišču. Posledično si je ta pnevmatika kot edina izmed vseh tokrat testiranih pnevmatik prislužila samo oceno „ausreichend“ (zadostno).

Nemci so tokrat preizkusili tudi nam dobro znani 16-palčni 'SUV izdelek' (model Intensa hp 2, 105 evrov) slovenske znamke Sava, ki jo je tudi tokrat odnesel s solidno povprečno oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), ki jo je tokrat prejela večina (23) testiranih 15- in 16-palčnih pnevmatik, samo desetim letnim pnevmatikam v obeh velikostih so Nemci tokrat namenili drugo najboljšo možno oceno „gut“ (dobro). Izdelek kranjske Save se dobro obnese ob vožnji po suhi vozni podlagi, manj pa mu diši mokra vozna podlaga, medtem ko je na področjih kot so hrupnost, poraba pogonskega goriva in obraba v zlati sredini. Za kupce 16-palčnih letnih pnevmatik, ki jih najdemo na nekaterih SUV modelih ter oblikovnih križancih, so najbolj primerni izdelki znamk Continental (model PremiumContact 6, 163 evrov), Michelin (model Primacy 4, 168 evrov), Bridgestone (model Turanza T005, 149 evrov), Dunlop (model Sport BluResponse, 152 evrov) in Toyo (model Proxes Comfort, 114 evrov). Vendar tudi tu prihaja do razlik, recimo pri najbolje ocenjenih pnevmatikah znamk Continental in Michelin, ki se lahko pohvalita z najboljšo oceno. Najbolj uravnotežen je izdelek znamke Continental, medtem ko francoski pnevmatiki ne ugaja mokra cesta, je pa še malenkostno boljša od nemške pnevmatike na suhi cesti. V bistvu je pnevmatika znamke Continental prva izbira tistih, ki letno ne prevozijo veliko kilometrov, izdelek znamke Michelin je predvsem zasnovan za tiste, ki 'živijo v avtu' (veliko letno prevoženih kilometrov), ker se francoska pnevmatika obrablja bolj počasi, istočasno blesti tudi na področju varčevanja s pogonskim gorivom.

Nemci so tokrat testirali tudi 16 15-palčnih pnevmatik, ki so večinoma namenjene aktualnim predstavnikom evropskega B (supermini) segmenta. 6 takšnih pnevmatik si je tokrat prislužilo oceno „gut“ (dobro), kot pravo posebnost na tem testu pa velja omeniti izdelek znamke Goodyear (model EfficientGrip Perf. 2, 98 evrov), ki si je kot edina tokrat testirana pnevmatika prislužil najboljšo povprečno oceno 2, tudi na račun izredne dolgoživosti, ker ima ta pnevmatika najnižjo oceno obrabe izmed vseh tokrat testiranih 15- in 16-palčnih pnevmatik. V tem pogledu je pnevmatika znamke Michelin (model Primacy 4, 107 evrov) nekoliko slabša, je pa bolj ekonomična ob ravnanju z gorivom in boljša ob vožnji po suhem. Za voznike, ki jim je pri pnevmatiki najbolj pomemben oprijem na cestišču je prva izbira izdelek znamke Bridgestone (model Turanza T005, 94 evrov), ki pa posledično ne blesti na področju obrabe. Najboljši oprijem na suhi vozni podlagi pa ponuja pnevmatika znamke Pirelli (model Cinturato P1 Verde, 90 evrov). Še malenkostno slabše sta ocenjena izdelka znamk Dunlop (model Sport BluResponse, 97 evrov) in Giti (model GitiSinergy H2, 92 evrov), ki se kljub temu še vedno lahko pohvalita z oceno „gut“ (dobro). Čeprav že vrabci redno čivkajo, da varčevanje z denarjem ob nakupu novih pnevmatik ni ravno najpametnejša poteza, si bodo tisti, ki radi varčujejo na napačnih mestih lahko omislili tudi solidno ocenjeno 15-palčno pnevmatiko nizkocenovne znamke Laufenn (model G Fit EQ+), za katero bodo v nemških trgovinah odšteli samo 64 evrov.

Te sreče pa ne bodo deležni lastniki dobro rejenih SUV vozil, ki potrebujejo njim namenjene SUV pnevmatike, ker bodo za malo odštetega denarja (81 evrov za kos) prejeli samo slabo ocenjene pnevmatike znamke Kormoran, nekoliko boljšo izbiro (v pogledu pridobljenih ocen …) pa predstavljajo še ene cenovno ugodne pnevmatike. Govorimo pa o izdelku znamke Lassa (model Competus), ki vas bo v nemški trgovini ožel za samo 84 evrov (en kos). Na koncu so Nemci znova napisali opozorilo vsem lastnikom avtomobilov, ker nasprotujejo zakonsko predpisani potuhi, ki voznikom na večin evropskih cest dovoljuje uporabo letnih pnevmatik s samo 1,6 mm profila. Ta zakonsko predpisana debelina profila dokazuje, da imamo na tem področju povsem neresne predpise, ki bi jih morali že zdavnaj posodobiti. Nemci pravijo, da bo pameten voznik zamenjal letne pnevmatike že takrat, ko bo na njih samo še 3 mm profila (4 mm v primeru zimskih pnevmatik) …