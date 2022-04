Velika negotovost v Nemčiji

Pred izbruhom rusko-ukrajinskega spopada je imel aktualni nemški gospodarski minister Robert Habeck zelo konkretne načrte in pričakovanja glede uspešnega nemškega prehoda s fosilnih na obnovljive vire energije, vendar se stvari trenutno ne odvijajo po pričakovanjih …

Nemcem uvedba morebitnega bojkota na uvoz ruskih zalog fosilnih goriv ne diši, ker so trenutno še zelo navezani na ruske dobavitelje premoga, zemeljskega plina in nafte, zato so se v Berlinu že posvetili iskanju alternativnih rešitev te zagate. Ob tem omenjajo scenarij, po katerem se bodo Nemci še pred začetkom letošnjega poletja osvobodili ruskega premoga, do konca letošnjega leta pa naj bi našli tudi druge dobavitelje nafte. Več težav imajo z iskanjem primernih dobaviteljev zemeljskega plina, po navedbah poznavalcev trenutnih nemških razmer se to ne bo zgodilo pred letom 2024.

Vse skupaj spominja na leto 1973, ob tedanjem izbruhu globalne naftne krize, ki je v Nemčiji pripeljala celo do tega, da so tedanji nemški kolesarji takrat zavzeli nemške avtoceste. Tudi sedanji nemški politiki že razmišljajo o omejitvah hitrosti na nemških avtocestah (pri drugem največjem nemškem avtoklubu (ACE (Auto Club Europa)) so v teh dneh predlagali splošno omejitev hitrosti na 100 km/h …) in prepovedih voženj z avtomobili, zanimivo pri tem pa je, da bi omejili ali pa prepovedali samo vožnje z električnimi avtomobili, ker jim je pač jasno, da so takšna vozila odličen odjemalec električne energije, poleg tega pa za izdelavo takšnega avtomobila potrebujete več električne energije kot pa za izdelavo klasičnega, fosilno gnanega avtomobila.

Kaj želi Robert Habeck s takšnim razmišljanjem povedati nemški populaciji? Predvsem to, da je prišel čas, ko bo potrebno pričeti varčevati z električno energijo na vseh področjih, ker je Nemcem na podlagi izračunov že jasno, da bodo morali v slučaju uveljavitve bojkota na uvoz ruskih energentov ponovno aktivirati termoelektrarne in jedrske elektrarne za uspešno zagotavljanje električne energije za gospodinjstva in gospodarstvo. Ob tem omenjajo tudi tako imenovano tretjo fazo njihovega načrta za izhod iz energetskih težav, po kateri bo o dobavah zemeljskega plina odločala nemška vlada. Prednost pri dobavah pa bi imelo ljudstvo in javni sektor, zato so v nemškem gospodarstvu že zelo zaskrbljeni glede takšnih napovedi o omejitvah dobav zemeljskega plina.

Leta 2021 so Nemci ob kurjenju premoga v termoelektrarnah ustvarili 29,7 odstotka vse potrebne električne energije, 10,5 odstotka električne energije so ustvarili ob pomoči zemeljskega plina, 13,3 odstotka električne energije so prispevale trenutno še aktivne nemške jedrske elektrarne (vseh 6 jedrskih elektrarn naj bi 'upokojili' ob koncu letošnjega leta, tri pa bodo obdržali pri življenju …). Do sedaj ustvarjenih 10,5 odstotka (51,1 milijarde kWh) električne energije ob uporabi zemeljskega plina in 65,3 milijarde kWh iz jedrskih elektrarn bodo Nemci nadomestili s pospešenim kurjenjem premoga v termoelektrarnah, posledično bo delež tako pridobljene električne energije občutno poskočil. Poznavalci ob tem omenjajo 54 odstotni delež premoga pri ustvarjanju potrebne električne energije, zato je napovedani nemški odmik od premoga v letu 2030 samo še marketinška pravljica.

S tem pa bodo na udaru tudi električni avtomobili, ki jih avtomobilski marketing predstavlja kot vozila z ničnimi emisijami CO2, ker ob tem pridno pozabljajo na ustvarjen CO2 ob izdelavi in oskrbi takšnih vozil z električno energijo. Težava električnih avtomobilov je v tem, da na vašem domačem dvorišču, kjer imate parkiran vaš električni avtomobil, res ni izpustov CO2, jih je pa toliko več v Šoštanju, kjer se nahajajo 'izpušne cevi' vaših električnih avtomobilov. Nemška računica ob tem je jasna, več ko bo v obtoku električnih avtomobilov, več bo tudi pokurjenega premoga. S tem pa ne bomo dosegli zniževanja ustvarjenih CO2 emisij, temveč ga bomo celo povečali. Zato se v Berlinu že širijo govorice o možnih prepovedih voženj z električnimi avtomobili, omenjajo pa tudi uveljavitev splošne omejitve hitrosti (80 km/h) takšnih, z elektriko zelo potratnih vozil na nemških avtocestah …