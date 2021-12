Pred časom je po svetu zaokrožila novica o dejansko 500 prodanih primerkih alfe z magično oznako giulia GTA / GTAm, čeprav tokrat ne govorimo o dostopnih 'volkswagnih' (ljudska vozila), temveč o avtomobilu s prodajno ceno v območju 180.000 evrov. Koliko 'fanatikov' znamke Alfa Romeo je ob tem ostalo praznih rok, ne bomo nikoli izvedeli.

Na tem svetu pa obstajajo tudi ljudje kot je Nemec Simon Weginer, ki je nedvomno pravi 'Alfista', ker je s tem, ko je ob strokovni pomoči ustvaril lastno in istočasno tudi unikatno alfo GTAm, zaobšel pomanjkanje aktualne različice alfe (tip 952) s hišno mitsko oznako GTAm (Gran Turismo Allleggerita modificata). Mogoče si boste mislili, da je Weginer z uporabo modela 156 ob tem oskrunil sloves legendarne kupe giulie sprint z modelno oznako 1750 GTAm (tip 105, 1970-1971) in aktualne limuzinske giulie GTA / GTAm, vendar ob tem ne smete nikoli pozabiti, da je bila alfa 156 (tip 932) ob predstavitvi (leta 1997) dejanski naslednik prvotne giulie, čeprav je dobila drugačno serijsko modelno oznako. Istočasno je Weginerju z modificirano alfo 156 GTA (2002-2005, izdelanih 3651 primerkov) uspelo ustvariti smiseln vmesni člen med prvotno in aktualno alfo GTAm. Tak vmesni člen so sicer že leta 2002 predstavili pri znamki Alfa Romeo, vendar samo v obliki prototipa, ki ni nikoli prišel v serijsko proizvodnjo.

Ker je bilo Weginerju očitno jasno kakšen je pravi pomen besede šport (lahek, kompakten in posledično agilen avtomobil) ob iskanju primernega avtomobila za osnovo njegovega lastnega programa GTAm seveda ni izbral aktualnega, sicer odlično rejenega SUV modela stelvio, sicer klasičnega predstavnika resnično nešportnih terencev, ker Weginer pač ni eden izmed današnjih neresnih novinarjev, ki v klasično dobro rejenih ljudeh s 150-kilogramsko maso prepoznajo prave športnike (podobno prepoznajo tudi športnost pri današnjih odlično rejenih 2,5-tonskih 'SUV kravah'), ker so jih učitelji v šoli očitno učili, da lahki in okretni gepardi pač niso pravi športniki, ta častni naslov najbolj 'športnih' živali pa najbrž definitivno pripada slonom, nilskim konjem in nosorogom (vsaka podobnost (velikost in masa) teh živali z aktualnimi SUV modeli nekaterih znamk je zgolj naključna …).

Odločitev o izbiri alfe 156 GTA kot donatorja tehnološke platforme temelji na Weginerjevi ljubezni do akustične kulise, ki jo je v tem avtomobilu sposoben ustvariti legendarni milanski 3,2-litski (V6) atmosferski 'Busso' motor, ker Weginer pač ni ljubitelj prisilno polnjenih (turbo, mehanski kompresor) pogonskih motorjev. Po njegovem ima prava alfa GTAm lahko samo atmosfersko dihajočo 'dušo'. Istočasno Weginer ne ceni 'boy-racer' & 'need for speed' filozofije, zato se je ob predelavi njegove alfe osredotočal samo na predelave, ki dejansko lahko prinesejo pozitivne učinke glede še boljših voznih lastnosti in zmogljivosti vozila. Posledično se njegova alfa 156 GTAm ne more pohvaliti z izbuljenimi karoserijskimi blatniki in dodanim 'letalskim krilom' (usmernik zraka) na zadku, se pa lahko pohvali s kupe filozofijo (vgrajen je samo en sedežni par), vgradnjo zaščitne kletke in gasilnega sistema, prostorom za varno hranjenje vozniške čelade in vgradnjo pravih, ne marketinško namišljenih 'športnih' sedežev (pravi športni sedež je lahek, ne preveč udoben in definitivno brez dodane električno gnane 'invalidske opreme' (ogrevanje, prezračevanje, masaža in električni pomik)).

Seveda se Weginer ob dodelavi njegove alfe ni želel odpovedati prirastku pogonske moči, ki jo predvideva smiselna uporaba oznake GTAm, zato je Alfin pogonski sklop dostavil k specialistu (nemško podjetje PS Schulze), ki je iz 'Busso' motorja izvleklo več kot 300 KM pogonske moči, tudi ob pomoči dveh kolektorjev iz ogljikovih vlaken in izpušnega sistema Ragazzon. Spremenjeno je tudi vzmetenje, ker se njegova alfa GTAm lahko pohvali z nastavljivimi blažilniki podjetja KW automotive GmbH, parom stabilizatorjev znamke Eibach, zavornim sistemom znamke Brembo in 4-delnim setom 18-palčnih lahkih OZ platišč (dimenzije in tip pnevmatik: 225/40 R18 Michelin-Cup-2) s centralno matico. Vse skupaj pa zaokrožuje še vgradnja zapornega diferenciala znamke Quaife. Totalno odmerjena športnost, katere zaščitni znak je dejanska osiromašenost potniške kabine glede vgradnje nepotrebne krame, ki samo dviguje maso vozila, poveča povprečno porabo in izničuje dobrohotne efekte glede boljšega pospeševanja in zaviranja, pa zaznamuje tudi odstranitev vseh nepotrebnih predalov in 'odvečnega' oblazinjenja.