Volja ljudstva je jasna, vendar so politiki znova gluhi …

Včeraj so Nemci dobili novo 'semaforsko' politično koalicijo (SPD, Grüne, FDP), ki je ob tem predstavila tudi načrte o nemški bodočnosti transportnih sredstev. Po pričakovanjih je koalicija podprla bruseljsko enoumje glede totalne elektrifikacije prometa, vendar so ob tem omenili tudi sintetična goriva, predvsem v povezavi z letalskim in ladijskim prometom.

Cilj nove nemške vlade je jasen, ker nemški politiki želijo, da bi leta 2030 po nemških cestah vozilo najmanj 15 milijonov striktno električno gnanih avtomobilov (trenutno je v Nemčiji registriranih približno 517.000 električnih avtomobilov), posledično bo ob tem v Nemčiji do leta 2030 potrebno postaviti vsaj en milijon javnih električnih polnilnic. Poleg tega so napovedali tudi večje nemško angažiranje pri proizvodnji zelenega vodika in 'Power-to-Liquid' proizvodnji sintetičnih goriv, vendar bi Nemci sintetična goriva radi uporabljali predvsem v ladijskem in letalskem prometu, medtem ko se pozitivna pričakovanja (v smeri odklona bruseljskega enoumja) članov evropskega zavezništva eFuel Alliance ob tem niso izpolnila, ker politiki pogojujejo uporabo sintetičnega goriva. Po pričakovanjih politikov naj bi leta 2030 sintetična goriva lahko uporabljali samo novi klasično gnani avtomobili, ki izpolnjujejo ekološke kriterije, predpisane s strani norme Euro 7.

V evropskem zavezništvu eFuel Alliance, kjer med približno 150. člani najdemo večino aktualnih naftnih koncernov ter tudi nekaj dobaviteljev sestavnih delov in proizvajalcev avtomobilov (Bosch, Mazda, IVECO, ZF, Mahle, DEUTZ, Liebherr, Webasto …), so zelo razočarani nad takšnim razmišljanjem politikov iz nove nemške koalicije, ki s tem ponovno potrjujejo, da ne želijo slišati zahtev nemškega ljudstva, čeprav so kristalno jasne. Razkrila jih je nedavno izvedena raziskava krovne organizacije (UNITI e.V.) nemških proizvajalcev maziv in pogonskih goriv fosilnega izvora, ki so jo Nemci izpeljali ob pomoči inštituta Forsa. Raziskava, v kateri je sodelovalo točno 1006 naključno izbranih ljudi v Nemčiji, je ugotovila, da bi se v slučaju možnosti izbire med novim striktno električno gnanim avtomobilom in novim klasično gnanim vozilom, ki bi za pogon uporabljalo samo sintetično gorivo, večina ljudi (60 %) odločila za nakup klasično gnanega avtomobila.

Dve tretjini izmed vseh sodelujočih ljudi v tej anketi sta povedali tudi to, da je bruseljsko enoumje, ki trenutno favorizira in podpira samo elektromobilnost, neumno in zgrešeno, zato od nemške politike pričakujejo, da politiki ob prehodu v bolj trajnostno mobilnost dajo enake možnosti vsem ostalim okoljevarstvenim tehnologijam (sintetična goriva, zemeljski in tekoči plin, vodik) na področju transporta. 48 odstotkov izmed vseh vprašanih je povedalo tudi to, da je elektromobilnost zanje utopična rešitev, ker si ti ljudje iz različnih razlogov sploh ne morejo privoščiti nakupa, vgradnje ali priklopa domače električne polnilnice. 60 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi, je trdno odločenih, da njihov naslednji novi avtomobil ne bo električen, za nakup tako gnanega novega avtomobila bi se v bližnji bodočnosti odločilo samo 34 odstotkov vseh vprašanih.

Večina (82 %) izmed vseh vprašanih bi v njihovih aktualnih avtomobilih z veseljem uporabljala sintetična goriva, samo 15 odstotkov izmed vseh vprašanih zavrača to možnost, predvsem zaradi tega, ker se bojijo visokih prodajnih cen takšnega goriva. V združenju eFuel Alliance pravijo, da se kupcem sintetičnih goriv ni treba bati previsokih prodajnih cen, ker bi sintetična goriva vpeljali postopoma (podobno kot v letalskem prometu, kjer to že poteka), se pravi, da bi na začetku napolnili rezervoarje avtomobilov z mešanico sintetičnega in fosilnega goriva v razmerju 40 : 60. V združenju eFuel Alliance ob tem opozarjajo tudi politike in proizvajalce avtomobilov, da naj se preveč ne zanašajo na uspeh prisilno izvedene elektrifikacije, ker prehod v trajnostno mobilnost ne bo nikoli možen brez velike podpore ljudstva. Ljudstvo pa zagovarja prihod sintetičnih goriv, ker ni 'glupo', čeprav tako razmišlja in govori najmanj en aktualni slovenski poslanec …

Ja, očitno bo potrebno mobilizirati ljudstvo in ustanoviti novo politično stranko, ki bo zagovarjala bolj intenzivno uporabo sintetičnih goriv in nas bo morda obvarovala pred modno, iz Bruslja zapovedano elektro histerijo …