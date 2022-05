Vpliv prodajne cene na avtonomijo vozila

V podjetju JATO Dynamics so se pred časom lotili zanimive raziskave, ker jih je zanimalo kakšen vpliv ima prodajna cena električnega avtomobila na njegovo WLTP avtonomijo, odnosno kakšno je razmerje med plačanim (prodajna cena vozila) in dobljenim (uradno deklarirana avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev).

Analitike podjetja JATO Dynamics je ob tem zanimalo več stvari, recimo to ali je več odštetega denarja ob nakupu vozila tudi garant za večjo avtonomijo, ugotavljali pa so tudi vpliv mase na samo avtonomijo vozila. Ob tem so prišli do presenetljivih rezultatov. Za referenco so Britanci uporabili trenutno najcenejše novo električno vozilo v Evropi v obliki dacie spring (nemška prodajna cena: 21.515 evrov), ki uporabniku obljublja približno 230 WLTP kilometrov akcijskega dosega. V tem primeru bo uporabnik za vsak prevoženi kilometer plačal 94 evrov nabavne cene vozila. Precej manjši izplen v pogledu primerjave med plačanim in dobljenim bodo dobili kupci malenkostno dražjega električnega smarta fortwo ali pa kupci podobno odmerjenega avtomobila znamke Ego (model life), ker bodo ob nakupu vozila za vsak prevoženi kilometer morali odšteti od 175 (smart fortwo) do 191 evrov (ego life). Obstaja pa tudi precej boljša izbira glede ugodnega razmerja med plačanim in dobljenim, ki nastaja v obratih znamke Renault. Njihov kompaktni zoe se lahko pohvali s samo 91. odštetimi evri za vsak prevoženi kilometer.

Še bolj ugodno razmerje med plačanim in dobljenim pa ponujajo relativno kompaktni električni avtomobili znamke Volkswagen. Njihov ID.3 se lahko pohvali z najboljšim razmerjem, ker boste ob nakupu novega vozila za vsak prevožen kilometer odšteli samo 80 evrov. V tem pogledu sta njegova konkurenta (hyundai ioniq in cupra born) nekoliko slabša (86 evrov za vsak prevoženi kilometer). In kje boste trenutno plačali največ za najmanj prevoženih kilometrov? Pri znamkah kot so Citroën, Opel in Toyota, kjer nastajajo ne ravno najbolj kompaktni trojčki (modeli spacetourer, zafira-e life in proace verso) izmed znanih šestorčkov (manjkajo modeli znamk FIAT, Peugeot in Vauxhall), ker boste ob nakupu katerega izmed omenjenih enoprostorcev za vsak prevoženi kilometer odšteli od 230 (spacetourer) do 251 evrov (zafira). Podobno razmerje med plačanim in dobljenim imajo tudi nekateri premijski izdelki. Ob nakupu trenutno najdražjega serijskega električnega avtomobila (model taycan) na nemškem tržišču vas bodo pri znamki Porsche olajšali za 134.350 evrov. Glede na to, da ima ta avtomobil uradno deklariran WLTP akcijski doseg v območju 451 kilometrov boste ob nakupu novega vozila za vsak prevoženi kilometer odšteli 298 evrov. Pri podobno zasnovanem izdelku znamke Audi (model e-Tron GT) boste po enakem kriteriju za vsak prevoženi kilometer odšteli 256 evrov. Še nekoliko boljše razmerje (239 evrov na 1 kilometer) ima potniški kombi izdelek znamke Mercedes-Benz (model EQV).

V premijskem segmentu pa obstajata tudi dve svetli izjemi, ki dokazujeta, da veliko odštetega denarja ob nakupu vozila lahko prinese tudi zelo ugodno razmerje med plačanim in dobljenim, predvsem na račun večjega paketa vgrajenih akumulatorjev. Ob tem so Britanci najprej omenili mercedes-benz EQS (nemška prodajna cena: 123.000 evrov, akcijski WLTP doseg: 766 km), ki se lahko pohvali z enako ugodnim razmerjem med plačanim in akcijskim radijem (186 evrov) kot prej omenjena 'slonja kotalka' (smart fortwo). Še bolj ugodno razmerje ponuja izdelek znamke Volvo, odnosno njene podznamke Polestar (nemška prodajna cena modela 2: 97 evrov). Povedano drugače, smart in dacia vam za odšteti denar ponujata enako ugodno razmerje med plačanim in avtonomijo. V kategoriji vozil s tako ugodnim razmerjem pa omenjajo tudi volkswagen ID.5 in aiways U5. In kakšno razmerje ponujata dva izdelka medijsko najbolj čislane in opevane znamke Tesla?

Povprečno odmerjeno razmerje pri celotni paleti vozil znamke Tesla je 149 evrov na 1 kilometer. Najboljše razmerje med plačanim in avtonomijo pa ponuja model 3 (104 evre/1 km).