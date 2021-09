Vpliv starosti, velikosti in teže potnikov na njihovo preživetje

Testiranje testne lutke z oznako THOR 50th Testiranje testne lutke z oznako THOR 5th Testiranje testne lutke z oznako Elderly ATD Testiranje lutk z oznakama H III 95th, THOR Obese

Večina izvedenih poskusnih čelnih trčenj organizacij kot je Euro NCAP je izvedena ob uporabi standardiziranih testnih lutk s povprečno maso in višino, o dejanski varnosti potnikov ob čelnih trčenjih pa odloča njihova konstitucija in starost. To je glavna ugotovitev testiranj strokovnjakov kluba ADAC.

Na aktualnih preizkusnih čelnih trčenjih organizacije Euro NCAP se s hitrostjo 64 km/h v ovire zaletavajo predvsem testne lutke z oznako Hybrid III 50th, ki v primeru lutk močnejšega spola predstavljajo povprečnega moškega s 175 centimetri višine in težo v območju 78 kilogramov. Nemce je tokrat zanimalo predvsem to, kako se vgrajeni varnostni pasovi in zračne blazine obnesejo v primerih, ko je v čelnem trčenju udeležena oseba izven 'standardnih gabaritov', zato so na tokrat izvedenih testiranjih čelnega trčenja s hitrostjo nad 50 km/h uporabili 5 povsem različnih testnih lutk (THOR 5th, THOR 50th, THOR Obese, Hybrid III 95th in Elderly ATD) z maso od 48 do 125 kg in višino od 151 do 191 cm, ki so jih preizkusili večkrat (enkrat v vlogi voznika in enkrat v vlogi sopotnika), ker so rezultate primerjali še na en način (vozilo brez vgrajenih adaptivnih varnostnih sistemov in vozilo z elektronsko podporo delovanja varnostnih pasov in zračnih blazin).

Razvoj delovanja varnostnih blazin in varnostnih pasov še ni povsem končan, ker se proizvajalci v teh časih aktivno ukvarjajo z nadgradnjo delovanja varnostnih pasov in blazin, predvsem ob vgradnji dodatnih senzorjev, ki lahko izmerijo stopnjo pospeševanja človeškega telesa ob samem trku, istočasno pa lahko človeka, ki sedi na sedežu tudi stehtajo. Ob uporabi vgrajene kamere in dolžine iztegnjenega varnostnega pasu pa lahko ugotovijo tudi približno človekovo višino in starost. Istočasno pa vgrajena kamera lahko ugotovi, če ima oseba na sedežu idealen, odnosno pravilni položaj sedenja. V slučaju, ko kamera zazna nepravilen položaj sedenja, se lahko zgodi tudi to, da sploh ne pride do aktiviranja zračnih blazin, ker računalnik oceni, da vam to ob čelnem trčenju pač ne bo pomagalo, ker vas sprožitev zračne blazine lahko celo poškoduje.

Posledično je lahko vsak potnik deležen individualne obravnave ob sprožitvi varnostnih blazin in zategovanju varnostnih pasov, ker se na ta način v slučaju čelnega trčenja povečajo njegove možnosti za preživetje, odnosno pridobivanje težjih poškodb. Lep primer tega so starejši potniki (predvsem ženske …) v avtomobilih, ki trpijo za osteoporozo. Če ima avtomobil vgrajene adaptivne varnostne sisteme, potem umetna inteligenca ob čelnem trčenju poskrbi za šibkejše zategovanje varnostnih pasov (s tem zaščitijo bolj 'krhek' prstni koš …) in tudi za milejšo sprožitev (varnostna blazina ob sprožitvi ne doseže običajne 'trdote' …) zračnih blazin. S tem ima starejša oseba v avtomobilu več možnosti, da ob trčenju ne dobi najhujših poškodb.

Testiranje testne lutke z oznako THOR 50th

THOR 50th predstavlja izboljšano verzijo povprečne testne lutke z oznako Hybrid III 50th (teža: 78 kg, višina: 175 cm). Nemci so ob testiranju te varnostne lutke ugotovili, da vgrajeni adaptivni varnostni sistemi (kamera in senzorji) ne morejo izboljšati varnosti pri povprečno visokem in povprečno težkem potniku, ker so dobljeni izsledki primerljivi s tistimi v vozilu brez adaptivnih varnostnih sistemov.

Testiranje testne lutke z oznako THOR 5th

V tem primeru govorimo o potnici, ki je visoka 151 cm in zelo lahka (teža: 48 kg). Takšne ženske ob čelnem trčenju potrebujejo avtomobile z vgrajenimi adaptivnimi varnostnimi sistemi, sploh v primeru, ko so za volanskim obročem, ker lahko vgrajena umetna pamet ob čelnem trčenju poskrbi za kar 60 odstotni pojemek pospeševanja glave in občutno znižanje delovanja sil, ki nastanejo ob trku. Takšno bolj 'mehko' izvedeno delovanje zategovalnikov varnostnih pasov in proženja zračnih blazin lahko prepreči tudi težje poškodbe prsnega koša in trebuha.

Testiranje testne lutke z oznako Elderly ATD

Tudi ob testiranju testne lutke z oznako Elderly ATD, ki predstavlja starejšo damo (višina: 161 cm, teža: 73 kg) se je pokazalo, da lahko vgrajeni adaptivni varnostni sistemi ob čelnem trčenju poskrbijo za manj poškodb, podobno kot v slučaju testne lutke THOR 5th, ki predstavlja manjšo in lažjo žensko.

Testiranje lutk z oznakama H III 95th, THOR Obese

Ob testiranju velikih in težkih ljudi, ki sta jih na teh testiranjih zastopali lutki z oznakama H III 95th (višina: 191 cm, teža: 101 kg) in THOR Obese (višina: 188 cm, teža: 125 kg) se je na žalost pokazalo, da na tem svetu ni adaptivnega varnostnega sistema, ki bi lahko ob čelnem trčenju izboljšal varnost takšnih potnikov, zato vgradnja takšnih sistemov v avtomobile, ki jih upravljajo veliki in težki ljudje enostavno nima smisla. Edino kar lahko pomaga bolj opulentnim potnikom je vgradnja dodatnih kolenskih varnostnih blazin, Nemci pa ob tem razmišljajo tudi o vgradnji dodatnih varnostnih pasov, ker bi edino na ta način lahko uspešno zaustavili inercijo takšnih potnikov ob čelnem trčenju …