Vprašljiva superiornost 4x4 pogona

Novinarji spletnega portala Tyre Reviews so se lotili zanimive primerjave, ker so na zasneženi vozni površini primerjali dve različni filozofiji pogona v dveh identičnih avtomobilih ob povezavi z različno 'obutvijo'.

Nekateri ljubitelji avtomobilov prisegajo samo na 4x4 pogon, medtem ko je večini voznikov povsem vseeno za dodatno gnan par koles pri njihovih avtomobilih. Zato so se pri portalu Tyre Reviews tokrat lotili zanimivega primerjalnega testa, ker so na snegu in ledu primerjali štirikolesno in običajno (prednji pogon) gnan avtomobil, vendar jima ob tem niso privoščili enake 'obutve'. Veliko lastnikov 4x4 avtomobilov je tako prepričanih v superiornost takšnega pogonskega koncepta med zimskimi vožnjami, da ob tem rade volje zanemarijo pomembnost zimskih pnevmatik. Je takšno razmišljanje pametno ali neumno?

Za razjasnitev te večne dileme so novinarji uporabili dva različno gnana primerka znamke MINI (model countryman). Belo obarvani countryman se lahko pohvali s 4x4 pogonom, medtem ko je črno obarvani countryman gnan samo ob pomoči prednjega kolesnega para. Dokler ne izveste, da ima belo obarvani 'AWD mini' na tem testu nameščene celoletne pnevmatike, je takšen mini seveda absolutni favorit v pogledu voznih lastnosti na snegu in ledu, vendar je črni mini, ki je obut v zimske pnevmatike, na tem testu dokazal, da ste lahko tudi samo s prednjim pogonom dobro kos zimskim razmeram, sploh ob primerjavi s 4x4 avtomobilom, ki nima nameščenih poštenih zimskih pnevmatik …

V obeh primerih sta bila oba minija obuta v gumarske izdelke znamke Goodyear. Na testiranju pospeševanja po snegu so se jasno pokazale prednosti 4x4 pogona, čeprav je bil belo obarvani mini obut samo v celoletne pnevmatike. Manjša prednost 4x4 zasnove se je pokazala tudi ob vožnji po zasneženem testnem krogu, največjo prednost 4x4 zasnove pa demonstrira tudi zmožnost boljšega pospeševanja ob izhodih iz ovinkov. Obstajata pa tudi disciplini, kjer 'AWD mini' z nameščenimi celoletnimi pnevmatikami ni mogel konkurirati dobro obutemu miniju s prednjim pogonom, ker je mini, ki so ga obuli v zimske pnevmatike, veliko bolje zaviral na snegu in ledu, poleg tega je tudi bolj okreten ob zavijanju, odnosno v vožnji skozi ovinke.

Na koncu so se novinarji odpravili še na zasneženi testni krog, ki so ga z obema avtomobiloma prevozili večkrat in na koncu ugotovili, da znaša prednost 'AWD minija' pred samo spredaj gnanim minijem samo 4 sekunde na krog. S tem smo dobili potrditev mnenja, da je namestitev primernih pnevmatik na vozilo še vedno edina razumna rešitev, ker vam 4x4 pogon ob povezavi z medijsko opevano 'invalidsko opremo' (sistemi ABS, TCS in ESP) in slabimi pnevmatikami ne more zagotoviti istega nivoja varnosti kot pri vozilu brez 4x4 pogona in elektronskih pomagačev, ki je obuto v dobre pnevmatike, ker so primerne pnevmatike še vedno edina stvar na avtomobilu, ki vam omogoča dober stik z vozno podlago.