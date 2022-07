Vrnitev tradicionalne modelne oznake

Pri indijski podružnici koncerna Suzuki so v teh dneh predstavili novi, relativno kompaktni SUV model, ki bo na določenih tržiščih zamenjal dva dosedanja serijska modela (s-cross in vitara) te znamke. Istočasno so Japonci ob uvedbi tega novega SUV modela obudili tradicionalno modelno oznako grand vitara.

Nova grand vitara (dolžina: 4345 mm, širina: 1795 mm, višina: 1645 mm, medosna razdalja: 2600 mm, premer pnevmatik: 17 palcev), ki ima sedaj tudi podobno oblikovano (sploh v pogledu skoraj identične bočne linije, ker se oba avtomobila v pogledu oblikovanja razlikujeta samo spredaj in zadaj …) sorodstvo v obliki nove toyote urban cruiser hyryder (dolžina: 4365 mm, širina: 1795 mm, višina: 1635 mm, medosna razdalja: 2600 mm), bo najprej (v letošnjem septembru) dostopna kupcem v Indiji ter Braziliji, kasneje bo najbrž na voljo tudi kupcem SUV vozil v ostalih predelih sveta. Gre za SUV avtomobil, ki je razvit na aktualni, vendar modernizirani Suzukijevi C platformi, ker bosta kupcem na voljo dve možnosti glede hibridizacije nove grand vitare.

Prvo, osnovno možnost predstavlja blago hibridna različica z vgrajenim 1,5 litrskim bencinskim atmosferskim motorjem, ki ima malenkostno nižjo delovno prostornino (- 28 kubičnih centimetrov) kot skoraj enak pogonski motor (delovna prostornina: 1490 kubičnih centimetrov) v hibridni različici, ki je tudi nekoliko močnejši (+ 12 KM / 8,8 kW). Posledično bo blago hibridni pogonski sklop nekoliko šibkejši (kombinirana moč: 103 KM / 76 kW ter 135 Nm motornega navora) od klasičnega hibrida (kombinirana moč: 115 KM / 85 kW ter 141 Nm motornega navora). Vse skupaj pa človeka nekoliko zmede, ker ima vgrajeni blago hibridni pogonski sklop v resnici samo 92 KM (68 kW) ter 122 Nm motornega navora, dodana električna podpora v obliki majhnega elektromotorja mu lahko zagotovi dodatno moč pri pospeševanju, ki lahko naraste na skupne (kombinirano) 103 'konje' (76 kW).

Še nekoliko bolj bizarno predstavljena je pogonska moč klasičnega hibrida. V večini indijskih medijev ob tem omenjajo skromnih 79 bencinskih 'konj' (58 kW) ter 141 Nm motornega navora ob povezavi s pritaknjenim 80 'konjskim' (59 kW) elektromotorjem, skupna kombinirana moč obeh pogonskih sklopov znaša 115 KM (85 kW) ter 141 Nm motornega navora. Po navedbi proizvajalca boste s takšno grand vitaro ob uporabi električnega pogona lahko prevozili približno 25 kilometrov, za več prevoženih kilometrov boste potrebovali podporo fosilno gnanega pogonskega sklopa. Zanimiva je tudi izbira možnih menjalnikov. Kupci osnovnih različic blago hibridne grand vitare bodo deležni vgradnje 5 stopenjskega ročnega menjalnika, ki ga bo ob doplačilu nadomestil 6-stopenjski avtomatski menjalnik, medtem ko bodo kupci klasičnega hibrida deležni vgradnje samodejnega e-CVT menjalnika.