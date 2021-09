Z4 z dodano vrednostjo in eleganco

Oletha coupé by SVE

Avtor: Marko Miklavc Foto: SVE in BMW

Iz ZDA prihaja novica o resnično 'Best-of-Restomod' različici BMW-ja Z4 (E86 / 2005 - 2008), ki sta jo v njunem podjetju SVE (Smith Vehicle Engineering) ustvarila brata Kaess in Willem Smit, sicer tudi sama lastnika in velika ljubitelja športnega BMW-ja Z4.

Sedaj je pred nami njuna oletha coupé, pravi kupe z oblikovnimi elementi dveh legendarnih športnih in zelo prestižnih BMW-jev (modela 507 (1956 - 1959) in Z8 roadster (2000 - 2003)), ki je zasnovan na osnovi serijskega modela Z4, od katerega je oletha coupé občutno lažja (- 94 kg), čeprav je ob tem tudi nekoliko daljša ( + 20 CM (približno)). Ob tem moramo seveda omeniti še en BMW, ker je oletha zelo podobna avtomobilu (prototipni BMW Z07 concept iz leta 1997), ki mu ni nikoli uspelo priti v serijsko proizvodnjo, čeprav bi si to definitivno zaslužil.

Kot prvo posebnost tega posebnega BMW-ja velja omeniti karoserijo, ki za razliko od originala ni izdelana iz jekla, temveč iz ogljikovih vlaken, ker sta Američana na ta način lahko ustvarila občutno lažji avtomobil (serijski BMW Z4 ima 1495 kilogramsko maso, oletha se lahko pohvali s 1401 kilogramsko maso). Manjša masa vozila ima vedno več dobrohotnih učinkov na vsak avtomobil (boljše zmogljivosti, boljše vozne lastnosti in nižja poraba pogonskega goriva …). Še večja razlika glede mase (- 300 kg) pa se pojavi ob primerjavi z maso avtomobila (BMW Z8), ki je prinesel oblikovne smernice za oblikovanje olethe (dolžina: 435 cm, širina: 185 cm).

Za nakup olethe boste potrebovali donatorsko vozilo v obliki serijskega modela Z4, ki ga bosta Američana ob preobrazbi v njun kupe seveda popolnoma razstavila in ga ob ponovnem sestavljanju opremila z eno izmed dveh možnih pogonskih opcij (vrstni 3,5-litrski bencinski šestvaljnik ali 4,4-litrski bencinski V8 motor (331 kW/450 KM)), vedno v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ter mehansko zaporo diferenciala na zadnji, pogonski osi. Ob tem bodo v vozilo vgradili tudi vzmetenje znamke KW in bolj zmogljive zavore znamke AP Racing. Ob predelavi se bosta Američana posvetila tudi notranjosti potniške kabine, vendar bo seznam opcij ob tem kratek, ker bosta poskrbela samo za novo oblazinjenje, ostalih stvari ne bosta spreminjala.

Vse skupaj pa ne bo ravno poceni, ker boste za takšnega, zelo elegantnega BMW-ja morali odšteti približno 380.000 evrov, za malenkostno višjo vsoto (400.000 evrov) si lahko omislite legendarni aristokratski model 503 cabriolet (stanje 1, vozilo je ohranjeno tako dobro kot 3 leta star avtomobil …), odnosno dva odlično ohranjena BMW-ja Z8 …