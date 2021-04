Zamujena priložnost za Volkswagen?

Na 19. mednarodnem avtosalonu v Šanghaju se je publiki predstavil tudi nov električni avtomobil znamke Ora, ki sploh ne želi tajiti izvora, odnosno inspiracije njegovega oblikovanja, ker izgleda kot preoblikovana nekdanja 4-vratna taksi različica prvotnega Volkswagnovega 'hrošča'.

V berlinski karoserijski delavnici Rometsch so v dveh letih (1951-1953) izdelali približno 30 posebnih 4-vratnih različic prvotnega Volkswagnovega 'hrošča', ki so nastale kot posledica upoštevanja tedanjih berlinskih taksi predpisov, ker so tedanji berlinski taksiji morali imeti 4 bočna karoserijska vrata. Po tem vzorcu je nastal tudi novi izdelek kitajske znamke Ora, ki je samo ena izmed številnih avtomobilskih znamk po dežnikom kitajskega koncerna Great Wall Motors.

5-vratni PUNK CAT (za takšno ime je zaslužno spletno glasovanje) na opazovalce deluje kot uspešno realiziran oblikovalski kompromis med prvotnim 4-vratnim in modernim 3-vratnim 'hroščem', katerega proizvodnja je ugasnila leta 2019. Kitajski oblikovalci so ob tem poskrbeli za odločno raztegnitev modernega 'hrošča' in ob tem poskrbeli tudi za implementacijo oblikovalskih elementov prvotnega 'hrošča'. To je razvidno predvsem ob pogledu na prednje in zadnje luči ter tudi v notranjosti potniške kabine, predvsem na račun vgrajenega volanskega obroča. Za piko na i pa poskrbi še dobro odmerjena količina sijoče kovine pri okvirjih bočnih kabinskih stekel ter pri obeh odbijačih, ki posnemata obliko odbijačev prvotnega 'hrošča'.

Precej bolj skrivnostni pa ostajajo tehnični podatki. Po mnenju poznavalcev gre v primeru modela PUNK CAT za električni avtomobil, kjer bodo za samodejno premikanje po vsej verjetnosti uporabili obstoječo hišno (Great Wall Motors) tehnološko platformo s tremi možnimi paketi vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 47,8 kWh, 46 in 59 kWh). Za pogon bo po vsej verjetnosti uporabljen električni motor s 105 kW (143 KM) pogonske moči in 210 Nm motornega navora. Ja, Kitajci očitno znajo izkoristiti nostalgijo kupcev, podobno kot to zelo uspešno počnejo Italijani s fiatom 500 in Nemci z minijem. V koncernu Volkswagen so v tem pogledu zatajili, zato številni poznavalci mislijo, da so Nemci tokrat zamudili priložnost za tržno uspešno ježo na valovih nostalgije …