Združeni v neresnosti …

Iz Nemčije prihaja novica o novem svetovnem rekordu glede premagovanja razdalj s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev v električno gnanem tovornjaku znamke Futuricum. Te novice in tega svetovnega rekorda pa ne smete jemati preveč resno …

Vse skupaj spominja na dobro orkestrirano 'marketinško klobaso' s poudarkom na tem, kako neverjetno 'koristni in uporabni' so lahko električno gnani tovornjaki, ki nam bodo zaradi njihove okoljevarstvene naravnanosti seveda (po mnenju marketinga in neresnih novinarjev) lahko zagotovili svetlo 'brezogljično' prihodnost. Glavni akterji te bizarne zgodbe prihajajo iz Švice in Nemčije, vse skupaj se je odvijalo na testni stezi družbe Continental v bližini Hannoverja, kjer so z modificiranim tovornjakom znamke Volvo, ki se je posledično spremenil v električni tovornjak znamke Futuricum, v 23 urah prevozili 392 krogov v skupni dolžini 1099 kilometrov. In to s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev …

Rekordna vožnja je potekala v temperaturnem območju ozračja od 14 do 23 stopinj Celzija, ob tem je pihal tudi veter s sunki od 18 do 40 km/h. Do sedaj se vse skupaj sliši kot v pravljici, zadeva se spremeni, ko izveste, da se je rekorder ob tem premikal s povprečno hitrostjo 50 km/h, totalno neresen priokus pa povzroči informacija o tem, da je imel izdelek znamke Futuricum (za pogon je skrbel vgrajeni električni pogonski sklop z več kot 500 kilovati (680 KM) pogonske moči) ob tem 15,5 tone neto mase (od skupno 19 ton največje dovoljene skupne mase …), ker so vanj naložili zajeten kup akumulatorjev s skupno kapaciteto 680 kWh (povprečna poraba na 100 km: 58 kWh). Se pravi, da znaša uporabna nosilnost tega tovornjaka samo 3,5 tone … To je resnično 'neverjeten napredek' za uporabnike …

Vse skupaj spominja na podobne 'marketinške klobase' o tem kako neverjetno prodajno uspešen je kakšen model osebnega avtomobila, kjer nam proizvajalec ob tem pozabi povedati, da je za ta uspeh zaslužnih več generacij isto imenovanega modela. Med prvake takšnega zavajanja kupcev in javnosti pa sodita predvsem dve avtomobilski znamki (Toyota s corollo in Volkswagen z golfom …).