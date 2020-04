Zmagovita kombinacija za veliko kitajskih kupcev

JETTA VA3 FAW-Volkswagen Sagitar FAW-Volkswagen Sagitar SAIC Volkswagen Lamando SAIC Volkswagen Lamando FAW-Volkswagen Bora FAW-Volkswagen Bora SAIC Volkswagen Santana SAIC Volkswagen Santana

Čeprav nas avtomobilski marketing že dolgo prepričuje, da so klasične limuzine ob primerjavi z modnimi oblikovnimi križanci in SUV modeli povsem neatraktivne in stvar preteklosti, limuzinska zasnova (oblika) karoserije še vedno privlači največ kupcev.

Seveda ne v Evropi, kjer smo kupci na piedestal že pred mnogimi leti postavili 5-vratne kombilimuzine, posledično je s trga izginilo ogromno manjših in kompaktnih limuzin, ohranile so se predvsem večje 4-vratne limuzine iz evropskih D, E in F segmentov. Globalni okus (večina kupcev se odloči za nakup klasične 4 vratne limuzine, ker imajo po navadi bolj prostorno potniško kabino in tudi solidno odmerjen prtljažnik) v evropskem B in C segmentu so do nedavnega gojili samo Španci, ki so bili že v preteklosti deležni posebne obravnave, ker so pač ljubili klasično limuzinsko zasnovo karoserij. V prid te navedbe velja omeniti legendarni renault 7 (renault 5 s pritaknjenim limuzinskim stopničastim (notchback) zadkom), ki je spiritualni predhodnik renaulta thalia. Renault 7 (siete, 1974-1984) so prodajali samo v Španiji, in to v družbi podobno legendarnega, samo španskega 4-vratnega seata 850 D (1967-1974), ki so ga kasneje nadomestili podobno oblikovani kompaktni in večji seati. Podoben okus kot Španci imajo očitno tudi kitajski kupci, ker se ob nakupu novega avtomobila za takšno brezčasno obliko karoserije na Kitajskem odloči kar tretjina kupcev, posledično pestra pa je tudi kitajska ponudba takšnih 4-vratnih limuzin, ki trenutno obsega kar 6 serijskih modelov.

JETTA VA3

V primeru modela VA3 gre za nov kitajski 'subbrand' znamke Volkswagen, ki so jo Nemci ustvarili lani. S tem dejanjem so se pri znamki Volkswagen odzvali na izjemno popularnost modela jetta (samo lani se je za nakup tega modela odločilo približno 145.000 kitajskih kupcev), ki je zelo priljubljen tudi pri kupcih v ZDA. Oboji so za odšteti denar deležni 4,5-metrske 4-vratne limuzine z osnovnim 1,5-litrskim pogonskim sklopom, ki lahko mobilizira 82 kW pogonske moči.

FAW-Volkswagen sagitar

Model sagitar, ki je razvit na znani MQB platformi, so kupcem prvič predstavili leta 2006. Kitajski kupci imajo na izbiro dva osnovna pogonska sklopa (1.2 TSI (85 kW) & 1.4 TSI (110 kW)). Obstaja pa tudi prestižna verzija z oznako 280 TSI. Od lani si kupci te limuzine lahko omislijo tudi 'LWB' (daljša medosna razdalja) verzijo tega modela z daljšo medosno razdaljo (273 cm) kot pri severnoameriški verziji (269 cm) tega modela. Lani so Kitajcem dostavili približno 310.000 novih primerkov modela sagitar.

SAIC Volkswagen lamando

Lamando je 'kitajski CC', ki so ga kupcem predstavili v novembru leta 2014, in to v povezavi s tremi pogonskimi sklopi (1.4 TSI (96 ali 110 kW) in 2.0 TSI: 162 kW). Tudi ta, približno 460 centimetrov dolgi model, ki ga zaznamuje več elegance, je zasnovan na MQB platformi koncerna Volkswagen. Lani so za takšno limuzino (širina: 182 cm, višina: 142 cm, medosna razdalja: 265 cm), ki jo neresni mediji oglašujejo kot '4-vratni kupe', našli več kot 100.000 kupcev.

FAW-Volkswagen bora

Tudi v primeru modela bora gre za serijski model (dolžina: 466 cm, širina: 181 cm, višina: 146 cm, medosna razdalja: 269 cm), ki je na stal na MQB platfotmi. Kupcem ga ponujajo v treh različicah (1,5 litrski atmosferski bencinski motor s 83 kW pogonske moči, 1.4 TSI (110 kW) in električno gnana e-Bora). Lani so si Kitajci omislili več kot 323.000 novih primerkov tega modela.

SAIC Volkswagen santana

Medtem, ko smo v Evropi, v Avstraliji in na Japonskem že zdavnaj pozabili na Volkswagnovo santano (1981-1989), se Kitajci te modelne etikete oklepajo že od leta 1983, ko so na Kitajskem sestavili prve volkswagne in s tem postavili temelje današnjega Volkswagnovega kitajskega imperija. Nemci so se modelu santana odrekli že leta 1985. Povsem avtohtono kitajsko santano (dolžina: 448 cm, širina: 171 cm, višina: 147 cm, medosna razdalja: 260 cm) smo dobili šele leta 2013. Lani se je za nakup nove santane odločilo približno 245.000 kitajskih kupcev.

SAIC Volkswagen lavida

Tretja generacija modela lavida je v prodaji od maja leta 2018. Tudi v primeru tega avtomobila (dolžina: 467 cm, širina: 181 cm, višina: 147 cm, medosna razdalja: 268 cm) gre za izdelek, ki je skonstruiran in oblikovan po specifičnem okusu kitajskih kupcev. Paleta razpoložljivih pogonskih sklopov je podobna ponudbi modela bora (1,5 litrski atmosferski bencinski motor s 85 kW pogonske moči, 1.4 TSI (110 kW), obstaja pa tudi električno gnana e-Lavida s pogonskim sklopom e-Golfa. Za nakup tega volkswagna se je lani odločilo približno 491.000 kitajskih kupcev.