'Zrcalce', povej kdo najčistejši v deželi je tej?

Letošnji 'Ecotest' kluba ADAC je postregel z dramatičnim preobratom glede resnice o dejansko najbolj ekoloških avtomobilih, ker sta dva plinsko gnana avtomobila v tem pogledu ugnala vso hibridno in pa električno gnano konkurenco.

Pravljice o elektromobilnosti, ki bo kot edina lahko rešila okoljevarstvene zagate našega planeta na področju transporta, nam v teh časih zelo radi prodajajo številni politiki, še raje pa to počnejo ljudje iz marketinških oddelkov avtomobilskih proizvajalcev. Težava, ki se v takšnih pravljicah pojavi v 'drobnem tisku' je, da njihove navedbe o ničnih izpuhih škodljivih emisij v ozračje izpuhtijo tisti moment, ko se pravljica spremeni v kruto realnost, recimo ob vožnji vozila v realnih okoliščinah (v javnem mestnem prometu) z nameščenim prenosnim PEMS (Portable Emission Measurement System) merilnim sistemom, sploh če ob tem upoštevano tudi trenutni nemški 'Kraftwerksmix' (vsi možni tipi elektrarn …) pri proizvodnji električne energije. O končni uvrstitvi avtomobilov na lestvici pa je odločalo še nekaj kategorij (varnost potnikov, gospodarnost in udobje) in pa razmerje med plačanim in dobljenim ob upoštevanju TCO (Total Cost of Ownership) metodike.

Posledično so nemške meritve pokazale, da se z dejanskimi lovorikami (maksimalno možno število prejetih 'eko' zvezdic) glede okoljevarstva lahko okiti samo 10 izmed tokrat 112. testiranih avtomobilov, najbolj ekološka pa nista predstavnika modnih električnih vozil in hibridov, temveč predstavnika klasično plinsko gnanih (CNG) serijskih modelov iz koncerna Volkswagen. Za njima se je uvrstilo 5 predstavnikov striktno električno gnanih avtomobilov, medtem ko je medijsko opevana 'čista' toyota mirai s pogonom na vodikovo gorivno celico pristala šele na 8. mestu lestvice (120 g CO2/km) 'najčistejših' avtomobilov na nemških cestah. Na koncu najboljše deseterice pa najdemo tudi dva najčistejša klasična hibrida znamk Suzuki (126 g CO2/km) in Toyota (131 g CO2/km). Zato vas nemške ugotovitve ob upoštevanju trenutnega nemškega 'CNG-Deutschland-Mixa' (40 % delež bio plinskega goriva), da najbolj ekološki avtomobil v resnici ne izdelujejo v Aziji, temveč nastaja pri Špancih in Nemcih, sploh ne smejo presenetiti.

Nemci so ob tem nanizali nekaj kredibilnih številk v skladu s testno WTW (Well-to-Wheels, upoštevanje ustvarjenih CO2 emisij ob proizvodnji pogonskega goriva) metodiko. Testni SEAT leon 1.5 TGI je na testu v realnem okolju na vsakih 100 prevoženih kilometrov v povprečju porabil 4,2 kg CNG goriva in ob upoštevanju meritev glede količine vseh škodljivih emisij na okolje (ogljikovodiki (HC), ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), žveplovi oksidi, trdni delci in še nekatere druge snovi) ustvaril samo 92 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer. Podobno dobro se je odrezal tudi testni volkswagen golf 1.5 TGI, ki je v pogledu okoljevarstva (93 g CO2/km) povsem identičen (oba sta prejela 5 'eko' zvezdic) s striktno električno gnanim (povprečna poraba električne energije: 18,5 kWh/100 km) izdelkom znamke Polestar (model '2 Long Range Single Motor'). Najbolj ekološki glede najmanjše količine ustvarjenih CO2 emisij (brez upoštevanja ostalih emisij …) pa je električno gnani izdelek znamke Hyundai (model kona elektro (64 kWh)), ki je ob vožnji na vsak prevoženi kilometer navzlic 'ekološkemu poreklu' ustvaril 84 gramov CO2 emisij (16,7 kWh/100 km). S tem je marketinški mit o neverjetni čistosti (0 CO2 emisij ob vožnji …) električnih vozil dobil novo razpoko.

Obstaja pa tudi absolutni prvak v pogledu 'nečistosti', ki s pridobljeno eno samo 'eko' zvezdico ponovno dokazuje, da so velika in težka 'eko' SUV vozila samo marketinški mit, ki z 'eko' realnostjo nima nobene resne povezave. To nečastno lovoriko si je na tem testu pridobil priljubljeni izdelek znamke Porsche z modelno oznako 'Cayenne E-Hybrid'. Ta lažni okoljevarstvenik je tipični predstavnik modnih in v pogledu okoljevarstva prav nič prepričljivih ogromnih 'Plug-in-Hybrid' avtomobilov, posledično velika pa je tudi njegova količina na testu ustvarjenih CO2 emisij. Govorimo pa o 262. gramih CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer …

Celoten seznam vseh testiranih vozil in njihove ocene najdete v priponki.