Ali veste kako zamenjati akumulator?

V sodobnem načinu življenja, ko neprestano tekamo od enega do drugega opravka je verjetno povsem odveč poudarjati, da vsaka sekunda šteje. Zato namesto o mobilnosti namesto skozi trajnostne oči gledamo skozi pragmatično prizmo. Verjetno se večina Slovenk in Slovencev po vsakodnevnih opravkih odpravi z osebnim avtomobilom. Tega namreč uporabljamo za vse. Od nakupovanja do dela, od prostočasnih aktivnosti do poslovnih obiskov. Kljub temu pa na splošno velja, da premalo vemo o svojih avtomobilih. Za številne že menjava predrte pnevmatike predstavlja velik stres, zato verjamemo, da vam lahko s predstavitvijo postopka menjave akumulatorja olajšamo delo, ko boste naslednjič morali zamenjati akumulator.

Prav avtomobilski akumulator je namreč srce vsakega jeklenega konjička. Brez akumulatorja ne morete zagnati motorja in posledično sploh ne morete oditi na pot. Ker je lahko menjava akumulatorja zamudna in zahtevna, smo za vas pripravili vodnik, da boste hitreje, predvsem pa lažje zamenjali akumulator. Predpostavili smo, da akumulatorja ne menjavate v delavnici, ampak nekje na poti, kjer je pač vaš avtomobil obstal, na srečo pa ste imeli v prtljažniku rezervni akumulator, čeprav dobro vemo, da je to v praksi izjemno redko.

Kot tudi v primeru prometne nesreče, morate najprej poskrbeti za lastno varnost. Zato preden začnete menjavati akumulator avtomobila, se prepričajte, da je motor ugasnjen in da so ključi odstranjeni iz kontakta. Ko poskrbite za vašo varnost lahko vzamete akumulator in pripravite svoje orodje. Običajno boste potrebovali le osnovna orodja, kot so nastavljivi angleški ključi, čistilo za pole akumulatorja ali pa brus papir in mast za pole akumulatorja. Seveda pa lahko pole akumulatorja z mastjo namažete tudi kasneje, saj bi akumulator moral delovati tudi brez tega, da ga podmažete. Zato vse našteto orodje sicer ni obvezno, a je priporočljivo, da ga imate pri roki.

Ko imate vse potrebne pripomočke pri roki poiščite akumulator. Večina avtomobilskih akumulatorjev se nahaja pod pokrovom motorja. Ko ga najdete, poiščite še pozitivni (+) in negativni (-) pol. Nato lahko začnemo z naslednjim korakom. Zato odklopite kable. Najprej odklopite negativni kabel. Običajno je ta označen z znakom minus ali pa črno barvo. Kabel odklopite tako, da s ključem odvijate matico, ko pa je ta dovolj ohlapna lahko previdno odstranite kabel iz akumulatorja. Nato morate ta postopek ponoviti še za drugi pol akumulatorja. Pozitivni del je načeloma označen z znakom plus ali rdečo barvo.

Ko ste odklopili kable ste pripravljeni na to, da odstranite akumulator. Pogosto je akumulator tudi privezan z vrvico ali pasico, zato se prepričajte, da ste varno odstanili vsa držala in nosilce, ki morda držijo akumulator na mestu. Previdno dvignite akumulator, pri čemer morate biti pripravljeni na težo akumulatorja in s trdim prijemom preprečite razlitje. Kljub temu, da so akumulatorji pogosto kompaktni, pa ne moremo trditi, da so ravno lahki, zato se pripravite na mini podvig v dviganju uteži. Kot omenjeno, če želite boljši oprijem in delovanje lahko očistite pole in ju podmažete. Tudi če boste ta korak preskočili bo nov akumulator prav tako dobro deloval.

Pred vami je ostal samo še lepši del menjave. V prostor, kjer je nameščen akumulator ga previdno vstavite. Pri tem se prepričajte, da sta pozitivni in negativni priključek poravnana s koncem kabla. Ponovno boste morali namestiti vse držala ali nosilce, da pritrdite baterijo na svoje mesto, a verjamemo, da to zdaj že obvladate. Zdaj morate priključiti še kable. Začnite s pozitivnim kablom, ki je rdeče barve in ga povežete na pozitivni pol (+). Trdno privijte matico, nato pa priključite še negativni kabel, tisti, ki je črne barve na drugi pol (-) in privijte matico.

Ko ste vse pribili, morate samo še pregledati, če je vse na svojem mestu. Nato zaprite pokrov motorja in se usedite za volan. Vklopite kontakt in preverite, če vse deluje pravilno. Izpraznjen akumulator odpeljite na najbližjo deponijo, vi pa uživajte v vožnji z novim akumulatorjem. Najcenejše in najkakovostnejše akumulatorje boste našli na spletnem mestu ceneje.si. Prav zato vam predlagamo, da se tja odpravite po svoj novi akumulator.