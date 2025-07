Ameriški dinozaver se vrača v Evropo

Iz nemškega podjetja KW Auto, ki je uradni zastopnik izdelkov znamke RAM v Evropi, prihaja novica, ki bo neizmerno razveselila vse resno družbeno neodgovorne kupce avtomobilov, ker se bodo proti koncu letošnjega leta lahko ponovno odločili za nakup poltovornega modela 1500 v različici 5,7 HEMI® V-8.

Za njegov povratek na sceno so v prvi vrsti zaslužni nezadovoljni severnoameriški lastniki in potencialni kupci te različice modela 1500, ker jih je aktualna 'turbo moda' v svetu avtomobilizma pustila povsem hladne, predvsem zaradi tega, ker se 'turbo modeli' v pogledu izredno linearnega podajanja pogonske moči pač ne morejo primerjati s klasičnimi, atmosfersko (nobenega prisilnega polnjenja …) zasnovanimi pogonskimi sklopi, ob tem pa je potrebno upoštevati tudi mamljiv čar 'zvočnih efektov', ki jih lahko ustvari pošteno odmerjen bencinski V8 motor.

Čeprav ima znamka RAM trenutno v ponudbi tudi bencinski pogonski sklop (3-litrski vrstni 6-valjni 'Hurricane' motor v različicah SO (313 kW / 426 KM, 635 Nm pri 3500 vrt./min.) in HO (403 kW / 548 KM, 707 Nm pri 3500 vrt./min.)), ki v vseh pogledih (razpoložljiva pogonska moč in razpoložljiv motorni navor) prekaša klasični 5,7-lirski bencinski motor (294 kW / 400 KM, 556 Nm), so kupci in nezadovoljni lastniki 'turbo poltovornjakov' očitno dosegli svoje, medtem ko so pri znamki RAM že priznali svojo napako glede slabe odločitve, da to različico umaknejo s tržišča. Sedaj se je veliki 'ameriški dinozaver' vrnil, v Evropi bo kupcem na voljo v letošnji zimi, čeprav ob tem še ni povsem jasno, koliko denarja bo moral za takšen poltovornjak odšteti kupec v Nemčiji.

Trenutno Nemci kupcem ponujajo tri različice tega modela z razponom prodajnih cen v območju od slabih 74.000 (SO) do dobrih 108.000 evrov (HO). Za odšteti denar dobi kupec neverjetno 'urbano' vozilo z dimenzijami karoserije (dolžina: 5.916 mm (SO) / 5.936 mm (HO), širina: 2.084 mm (SO) / 2.235 mm (HO), višina: 1.972 mm (SO) / 2.079 mm (HO), medosna razdalja: 3.672 mm (SO) / 3.686 mm (HO)), ki lahko razveselijo vse prave 'kamijon' in 'kg-fetišiste' (neto masa: 2.513 kg) ter vse ostale ljubitelje 'dinamičnih' vozil z izgledom 'nasedlega kita na obali'. Povrhu vsega je pa takšna poltovorna 'pošast' seveda tudi 'ekološko naravnana' (CO2 izpust na kilometer: od 311 (SO) do 338 gramov (HO)), neverjetno 'ekološka' pa je tudi povprečna poraba različice 5,7 HEMI® V-8 (l/100 km: 16), kar v praksi pomeni okrog 20 litrov, po želji pa tudi več …

Ram 1500 5,7 HEMI® V-8 je sposoben tudi odločno pospeševati (0-100 km/h: 7,8 sekunde), njegova 6-valjna bratca se te zadeve lahko lotita še bolj odločno (SO: 5,3 sekunde, HO: 4,6 sekunde), naravnost smešna pa je končna hitrost takšnega vozila, sploh ob tem, ko pomislimo na razpoložljivo zalogo 'konj', ker znaša končna hitrost takšnega poltovornjaka od 165 (SO) do 173 (HO) km/h. Se pravi, da lahko z njim po avtocestah v teoriji potujete enako hitro kot s 30 let starim predstavnikom evropskih 'superminijev' (B segment), ki imajo ob tem na razpolago samo okoli 70 'konj', 'blazen napredek', ni kaj … da o 'razumnem razmetavanju' s pogonskim gorivom niti ne razmišljam.