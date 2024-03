Prvi električni 'mišičnjak'

Ko so nam Američani pred približno 18. meseci pokazali prototipni dodge charger daytona SRT concept, se sploh nismo zavedali, da je pred nami v bistvu novi velikoserijski charger (LB), ki s svojo impozantno pojavo kaže na to, da se Američani ne mislijo odpovedati tradiciji izdelave 'muscle car' avtomobilov.

Sedaj je pred nami novi dodge charger, prvi električni dodge, ki je istočasno tudi prvi serijski električni 'mišičnjak', ker so se Američani s predstavitvijo tega novega serijskega avtomobila poslovili od že nekoliko zastarele 'L' platforme iz časov koncerna Daimler Chrysler. Novi charger je zasnovan na platformi (STLA) koncerna Stellantis, ki jo uporablja tudi pred kratkim predstavljeni jeep wagonner S. Že na začetku je potrebno povedati, da je novi charger tipični predstavnik industrije avtomobilov v ZDA, ker je po dolžini celo daljši (+ 76 mm) od aktualnega BMW-ja X7 in v osnovni električni različici celo nekoliko težji (+ 24 kg) od v ZDA zelo priljubljenega 'tovornjaka' znamke Cadillac (SUV model escalade ESV).

S skupno dolžino v območju 525 centimetrov je novi charger približno 15 centimetrov daljši od aktualnega chargerja (LX / LD), impozantna pa je tudi širina novega chargerja, ki znaša več kot 2 metra, in to brez bočnih vzvratnih ogledal … Novi charger se lahko pohvali tudi z impozantno medosno razdaljo (307 cm) in skupni dolžini skladno višino (150 cm), manj navdušujoča pa je neto masa osnovne električno gnane različice daytona R/T, ki znaša približno 2648 kilogramov. Manj presenetljiva je oblika novega chargerja, ki bo po novem na voljo kot bolj športna 3-vratna in kot bolj praktična 5-vratna kombilimuzina, ker so se Američani ob oblikovanju prednjega in zadnjega dela tega avtomobila ponovno spomnili prvotnega chargerja iz leta 1967 (CW2P 29), medtem ko je bočna podoba izvedena v stilu chargerja iz leta 1968 (XP29), sploh v primeru nove 3-vratne verzije tega modela, ki predstavlja dejansko osvežitev na tržišču, kjer večinoma prevladujejo samo še 5-vratni avtomobili.

S tem so Američani dali vedeti kupcem, da novi charger ne nadomešča samo aktualnega chargerja (predstavnik 4-vratnih 'fastback' limuzin), temveč tudi priljubljeni kupe model challenger, ki je predstavnik klasičnih 2-vratnih 'notchback' kupejev. Transformacija novega chargerja v 3, odnosno 5-vratno kombilimuzino je prinesla bolj enostaven in bolj praktičen dostop do prtljažnika v zadku, ki je sedaj že v osnovi občutno večji (644 litrov), sploh ob primerjavi z aktualnim challengerjem (459 litrov). Naslednja novost, ki najbrž ne bo preveč všeč ljubiteljem klasičnih ameriških 'mišičnjakov', je izginotje filozofije zadnjega pogona, ker bosta oba trenutno napovedana chargerja (električno gnani različici charger R/T in charger 'Scat Pack') na voljo samo v kombinaciji s 4x4 pogonom, ki pa po želji uporabnika ne bo stalen, ker bo voznik ob njegovi potrebi po opletanju zadka lahko izklopil prednji pogon. V vsakem slučaju bo imel uporabnik na voljo konstantnih 250 kW (340 KM) pogonske moči, različno pa bo odmerjena zaloga kratkotrajne (15 sekund izrazite moči in 30 sekund počitka …) moči (370 kW (503 KM) in 548 Nm motornega navora v primeru različice R/T in 500 kW (680 KM) ter 850 Nm motornega navora v primeru dražje različice 'Scat Pack').

Zalogi pogonske moči primerno bodo odmerjeni časi pospeševanj od 0-100 km/h. V primeru šibkejše različice govorimo o 4,7 sekunde, močnejša verzija bo enako nalogo opravila v 3,3 sekunde. Manj impresivna sta podatka o končni hitrosti obeh različic (220, odnosno 216 km/h v primeru močnejše verzije). Vgrajeni sklop pogonskih akumulatorjev (uporabna kapaciteta: 94 kWh) naj bi obema različicama zagotovil od 418 do 510 'EPA' kilometrov akcijskega dosega, kupci šibkejše različice bodo ob tem v prednosti, ker 'Scat Pack' pač ne prinaša več prevoženih kilometrov, temveč boljše zmogljivosti. Različna bo tudi obutev obeh chargerjev. Šibkejša različica bo počivala na 18-palčnih kolesih, lastniki močnejše verzije bodo deležni serijske namestitve 20 palčnih koles (širina prednjih / zadnjih pnevmatik: 305 / 325 mm). Zelo impozantna bo tudi zaloga zavorne moči, ker je potrebno približno 2,7-tone mase na kolesih občasno tudi zanesljivo ustaviti, zato ima novi charger nameščene štiri zavorne kolute s premerom 410 centimetrov. Omenjajo pa tudi 'Fratzonic' izpušni sistem, ki bo lahko oddajal zvok V8 motorja ter kopico druge današnje, za nekatere izredno pomembne 'invalidske opreme' v obliki večjega števila vgrajenih zaslonov, kamer in različnih senzorjev. Na začetku proizvodnje in prodaje, ki je predvidena v sredini letošnjega leta, bo kupcem na voljo samo 3-vratni charger, 5-vratna različica bo kupcem na voljo šele leta 2025. Takrat se bosta pojavili tudi dve novi serijski verziji z vgrajenimi bencinskimi vrstnimi šestvaljniki (3 litre delovne prostornine in pritaknjena twin-turbo tehnologija) z razponom moči od 420 do 550 'konj'.

Po do sedaj znanih informacijah naj bi ameriški kupec za različico R/T odštel približno 55.000 ameriških dolarjev, odnosno približno 70.000 ameriških dolarjev v primeru različice 'Scat Pack'.