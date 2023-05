Bliža se sezona dopustov – že imate nosilce koles in strešne nosilce ter kovček?

Ne glede na to, ali nameravate letošnje poletje preživeti v lastni počitniški kapaciteti ali se odpravljate v neznano v katerega od kampov oziroma najemate apartma, boste gotovo želeli raziskati bližnjo in nekoliko oddaljeno okolico izbranega kraja. To vam najbolje omogočajo kolesa, tistim malce bolj avanturističnega duha kajak, sup ali kakšen drug pripomoček za dogodivščine na vodi, prav vsakega od naštetih pa bo treba odpeljati na samo lokacijo.

Natanko zato je zdaj več kot primeren čas, da še vedno povsem brez naglice premislite o možnostih in načinih premika.

V podjetju RDOplus, specializiranem distributerju originalnih karoserijskih rezervnih delov in dodatne opreme, vam pri tem pomagajo z namigom, da bodo za prevoz koles najboljša izbira nosilci za kolesa, za vso drugo opremo pa univerzalni strešni nosilci, po potrebi kovček.

O tem, kakšne vrste nosilci za kolesa obstajajo in katere so prednosti ter slabosti posamezne različice, njihovi svetovalci navajajo v nadaljevanju. Ob tem opozarjajo, da nosilci za kolesa čisto vsakič niso najprimernejša izbira in se je v določenih situacijah bolje odločiti za katerega od drugih tovrstnih pripomočkov.

Posebej to velja za tiste, ki menite, da je – v želji po prihranku prostora – na nosilce za kolesa smiselno pritrditi še vse kaj drugega kakor le kolesa.

Nosilci za kolesa: od strešnih do tistih za vrata prtljažnika – katerega izbrati?

Dandanes je skoraj edina možnost, da se vaša družina na počitnicah izogne kolesom ta, da ali potujete z letalom ali pa ste izbrali hotelsko nastanitev. Zdi se, da vsi ostali želijo od tega kratkega časa, preživetega daleč od službenih obveznosti, kar največ.

Torej tudi tako, da naredijo nekaj zase (se gibajo) in odkrijejo skrite kotičke, z avtomobilom nedostopne ali tako oddaljene, da bi bila hoja do njih predolga (kolesarijo), ter se obenem izognejo gneči (težja dostopnost pomeni manjše število ljudi, če ne kar samoto).

A v ta namen potrebujejo pripomoček, s katerim bi naredili premik kolesa od doma do lokacije začasnega bivanja.

Najprimernejši za to so nosilci za kolesa, v povezavi s katerimi je predvsem treba vedeti, da so namenjeni izključno prevozu koles in se namestijo bodisi na streho bodisi na zadnjo stran (vrata prtljažnika) avtomobila.

Njihove izvedbe se razlikujejo glede na velikost, zmogljivost in obliko, kajti ni vseeno, ali nameravate prevažati eno, dve ali denimo štiri kolesa.

Obstajajo tri vrste nosilcev za kolesa:

1. Strešni nosilci za kolesa, najbolj priljubljeni med vsemi, četudi je njihova slaba stran ta, da med vožnjo povzročajo hrup v kabini vozila in povečajo porabo goriva. Na voljo so v osnovni različici, namenjeni tistim, ki kolesa prevažate le enkrat ali dvakrat na leto, medtem ko je naprednejša ustvarjena z mislijo na prave kolesarje, za katere brez kolesa ni niti krajšega dopusta. Slednji so za uporabo nekoliko enostavnejši, prav tako je njihova nosilnost večja, zaradi česar se priporočajo lastnikom težjih koles, kakršni so all-mountain, enduro in downhill.

2. Nosilci za kolesa za zadnja prtljažna vrata, izjemno preprosti za uporabo, varni in priročni, saj je nanje možno namestiti do tri kolesa. Njihovo pritrjevanje je hitro in nadvse prijazno do uporabnika. Tovrstni nosilci ne zakrijejo ne luči ne registrske tablice, otežijo pa odpiranje vrat prtljažnika. Poleg tega, ker se na vozilo pritrdijo s posebnimi trakovi, in ti niso univerzalni, je treba nakup opraviti z mislijo na znamko (in model) avtomobila, na katerega boste nosilec namestili.

3. Nosilci za kolesa za vlečno kljuko, primerni izključno za vozila z vlečno kljuko. Nanje je mogoče namestiti dva, tri ali štiri kolesa, pomembno je le, da njihova teža ne presega 60 kilogramov (kar se zgodi, če kolesa sodijo v skupino električnih, čeprav obstajajo nosilci za kolesa z višjo nosilnostjo). Tudi ti nosilci obstajajo v osnovni in napredni različici, ki se med seboj razlikujeta po materialu izdelave. Prvi so težki in se ne upogibajo, ker so jekleni, drugi, aluminijasti, pa so lažji, se upogibajo, imajo širok nagibni kot (zaradi tega je možno odpreti prtljažnik) ter so opremljeni s ključavnico (varnost je tako še večja, kar predvsem na daljših potovanjih ni nepomembno).

Po zagotovilih svetovalcev podjetja RDOplus prav vsak od predstavljenih nosilcev za kolesa omogoča enostaven transport koles, povečuje kapaciteto shranjevanja in izpolnjuje varnostne zahteve. Tiste boljše med njimi med drugim odlikuje izredno enostavno in hitro nameščanje.

Kdaj nosilci za kolesa niso prava izbira?

Če na strehi ne nameravate prevažati le koles, temveč morda še strešni kovček, kajak, smuči, snowboard in druge pripomočke, bo bolje, da se odločite za namestitev univerzalnega nosilca s klasičnimi, dvignjenimi sanmi ali tistega z integriranimi sanmi, ki se po vsej dolžini držijo strehe avtomobila. Pri tem pazite, da bo nosilec ustrezal znamki, modelu, karoseriji in celo letu izdelave vozila.

Na tovrsten nosilec je med drugim možno namestiti strešni kovček, namenjen shranjevanju različne prtljage, ki, enako kot nosilci za kolesa, poveča prostornino notranjosti vozila.

Kovčki se razlikujejo po materialu izdelave (ABS plastika, karbon), obliki, velikosti, zmogljivosti in namestitvi na strešne nosilce, zato bodite pozorni na vse njih. Kljub temu naj izbiro narekujejo vaše potrebe: volumen, teža, dimenzija.

Kajti, če boste vanj shranjevali smuči, mora kovček biti primerno dolg, če pa boste k temu na streho dodali nosilec za kolesa, naj bo ožje oblike.

Vse dileme lahko razrešite v posvetu s svetovalci podjetja RDOplus, ki poleg prodaje skrbi za servisiranje in reklamiranje izdelkov znamk, ki jih zastopa (Cruz, Kamei, Junior, Northline, Neumann, Modula, Fabbri, Menabo).

Kovčke, tipske in univerzalne nosilce in vse vrste nosilcev za kolesa si lahko ogledate v njihovem razstavnem prostoru v Ljubljani ali naročeno prevzamete na prevzemnem mestu v Mariboru. V kolikor prav dobro veste, kaj potrebujete in kaj izbrati, pa je seveda naročilo najlažje oddati preko spletne trgovine.

Kakorkoli že, RDOplus je tu, da vam pomaga odpraviti se na počitnice v družbi vsega, kar vam ta kratek čas pomaga narediti nepozaben.