Celovit vodič za popravilo toče na avtu v Grosuplju

Najhitrejši in najučinkovitejši način za sanacijo poškodb po toči je hladno ravnanje pločevine ali PDR metoda, ki v celoti ohrani originalno barvo vašega vozila. Če vas je med vožnjo ali na parkirišču ujela nevihta in zdaj na strehi, vratih ali pokrovu motorja opazujete drobne udrtine, ni razloga za preplah. Postopek odprave škode se vedno začne z natančno cenitvijo in pregledom udrtin na karoseriji. V Grosuplju in okolici se vozniki po neurjih pogosto sprašujejo, kako najhitreje urediti dokumentacijo in avto vrniti v prvotno stanje. Strokovna ekipa Avtocentra Frko oceni stanje laka in globino poškodb na pločevini, uredi pa vam tudi vse potrebno za zahtevek zavarovalnici.

Pravočasno popravilo toče prepreči nadaljnje propadanje karoserije in ohrani visoko vrednost vašega avtomobila. Kakovostno popravilo udrtin na avtu namreč zahteva hitro ukrepanje, preden se lak zaradi ekstremnih temperaturnih obremenitev preveč utrdi ali celo poškoduje. Ko avto pripeljete v našo delavnico, poskrbimo za vse detajle in vam olajšamo prve korake po nesrečnem dogodku.

Zakaj je hladna metoda najboljša izbira za vaš avto

Pri ravnanju pločevine brez lakiranja naši mojstri uporabljajo specializirana orodja, s katerimi zelo natančno obdelajo pločevino z notranje strani karoserije. Ta tehnika ne poškoduje tovarniškega laka na vozilu. Študija Določanje življenjske dobe in porazdelitve absorberjev ultravijolične svetlobe v avtomobilskih barvnih sistemih (angl. Determination of ultraviolet light absorber longevity and distribution in automotive paint systems using ultraviolet micro-spectroscopy), objavljena v reviji Polymer Degradation and Stability, dokazuje, da ultravijolični absorberji v prozornem sloju avtomobilske barve ščitijo spodnje plasti laka pred razpadanjem, kar uspešno ohranja prvotno elastičnost barve. Prav ta naravna elastičnost premaza nam omogoča, da popravilo udrtin brez lakiranja izvedemo brez kakršnega koli pokanja ali luščenja barve.

Hiter postopek od prijave do prevzema vozila

Vaša prva in najbolj nujna naloga po neurju s točo je čimprejšnja prijava škode na zavarovalnici. Celoten postopek administracije smo maksimalno poenostavili, saj kot pooblaščeni pogodbeni servis vso papirologijo uredimo namesto vas. Na cenilni pregled prinesite le nekaj osnovnih dokumentov:

veljavno zavarovalno polico,

prometno dovoljenje vašega vozila,

vaše osebno vozniško dovoljenje.

Vaše popravilo po toči se začne takoj po strokovni cenitvi v sodobno opremljeni delavnici. Za čas, ko je vaš jekleni konjiček v naših rokah, vam z veseljem zagotovimo nadomestno vozilo. Tako vaše vsakodnevne službene in družinske obveznosti ne bodo trpele. Tudi če imate sklenjeno polico pri drugi zavarovalnici v Sloveniji, brez težav uredimo vse potrebno, saj je naša prijava škode na zavarovalnici neposredno vezana na vse večje ponudnike zavarovanj pri nas.

V preteklosti so avtoličarji vsako večjo udrtino izdatno kitali in karoserijo ponovno barvali. Danes se temu postopku izogibamo, če poškodba to dopušča. Pokitana mesta lahko ob večjih zimskih ali poletnih temperaturnih nihanjih namreč hitro razpokajo, ponovno barvanje pa pogosto prinese opazna odstopanja v barvnem odtenku vozila.

Kako do brezhibne karoserije brez stresa

Sanacija avtomobila po toči od vas ne zahteva dolgih ur čakanja in iskanja mojstrov. Vse potrebne korake, od prve uradne ocene poškodb do končnega poliranja pločevine, izvedemo izjemno strokovno in predvsem z mislijo na dolgoročno varnost vašega vozila na cesti. Urejena prijava škode na zavarovalnici neposredno v naši poslovalnici v Grosuplju močno pospeši celoten proces popravila. Takoj ko z našo pomočjo izpolnite osnovno dokumentacijo, izkušeni tehniki prevzamejo delo v delavnici.

Vaš avtomobil si po udarcih toče vsekakor zasluži natančno in strokovno obravnavo, ki mu hitro povrne popoln videz. Nikar ne odlašajte s popravilom na videz drobnih poškodb, saj se te z leti zaradi dežja in zimskih razmer pogosto poslabšajo in povzročijo nezaželeno rjavenje pločevine. S preverjenim načinom dela boste hitro spet brezskrbno na cesti, vaš jekleni konjiček pa bo v svojem polnem sijaju.