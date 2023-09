Češka eksotika išče novega lastnika

Na Češkem je naprodaj izredno redek primerek domače znamke Tatra iz leta 1993, ki je nastal v samo sedemnajstih serijskih primerkih. Posebnost tatre 613-4 Mi electronic je večja količina vgrajene elektronike, ker med opremo najdemo tudi digitalno asistenco, ki z govorom opozarja voznika o morebitnih napakah na vozilu, zraven pa ponuja še nekatere pomembne informacije.

Tatra 613-4 Mi z dodatno oznako 'Electronic' simbolizira češki poizkus etabliranja te prestižne češke avtomobilske znamke na tržiščih Zahodne Evrope, ker naj bi Čehi z dodatno 'elektronsko navlako' lažje konkurirali tedanjim 'Oberklasse' izdelkom nemške 'svete trojice', vendar ob tem niso imeli prav veliko sreče, ker gre v primeru modela 613 za avtomobil, ki se je v prototipni različici pojavil že leta 1969, in to v 2-vratni kupe različici, ki ni nikoli dočakala serijske proizvodnje. Namesto tega so Čehi leta 1970 predstavili prvi prototip 4-vratne limuzine, ki so jo oblikovali Italijani (Vignale). V serijski proizvodnji se je model 613 pojavil šele leta 1973 in ob konstantnih vizualnih in tehničnih posodobitvah vztrajal do leta 1996, ko ga je nadomestil model 700 (močno moderniziran model 613 …), ki je zadnji serijski model (izdelali so samo 62 primerkov tega modela, nekateri viri ob tem omenjajo 75 izdelanih primerkov …) te češke dobro meščanske znamke, ker so Čehi leta 1999 ugasnili proizvodnjo osebnih avtomobilov.

Čeprav ima primerek tatre 613-4 Mi electronic, ki trenutno išče novega lastnika, za seboj že približno 231.000 prevoženih primerkov, ga prodajalec oglašuje kot vozilo, ki je še vedno sposobno doseči tovarniško deklarirano hitrost (230 km/h, 0-100 km/h: 10 sekund), istočasno ga prodaja za zelo visoko, morda celo pretirano vsoto denarja, ker se zaveda, da gre za zelo redek primerek modela 613. Posledično od kupca pričakuje, da bo za to tatro odštel približno 100.000 evrov. Če upoštevamo, da boste za odlično ohranjeno tatro 613 v današnjih časih odšteli največ 20.000 evrov, bo lastnik verjetno zelo dolgo čakal na morebitnega kupca tega impozantnega avtomobila (dolžina: 5130 mm, širina: 1800 mm, višina: 1505 mm, medosna razdalja: 3130 mm), ki ni ravno najlažji (neto masa: 1810 kg). Za samodejno premikanje takšnega 'vzhodnega 4-vratnega porscheja 911' je zadolžen zračno hlajeni 3,5 litrski V8 motor, ki lahko pri 5750 vrtljajih v minuti mobilizira 148 kW (200 KM) pogonske moči ter 300 Nm motornega navora pri 4000 vrtljajih v minuti.