Divji predstavnik serije 02

V preteklosti smo nemško tuning podjetje Manhart povezovali predvsem z novejšimi avtomobili, vendar se je to spremenilo, ker so pred nekaj leti ustanovili poseben hišni oddelek, kjer se Nemci ukvarjajo samo s predelavami starodobnih in mladodobnih vozil.

Manhart Alpina 2002 tii je že tretji modificiran model avtomobila, ki ga ponujajo kupcem, pred tem smo dobili manhart integrale 400 (lancia delta integrale) ter manhart MH3 3.5 turbo (BMW M3 (E30)). Za osnovo njihovega zadnjega projekta so v Wuppertalu izbrali najmočnejšo atmosfersko serijsko različico BMW-ja 2002, ki jo krasi dodatna oznaka tii. S to serijsko različico (130 KM (96 kW) pri 5800 vrt./min. ter 176 Nm motornega navora pri 4500 vrt./min.) so pri znamki BMW v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja lahko pošteno grenili življenja tedanjih lastnikov porschejev 911 T (130 KM (96 kW) pri 5600 vrt./min. ter 196 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min.), ker imata oba avtomobila podobno maso v območju 1050 kg (BMW je 5 kg težji), posledično pa tudi podobne zmogljivosti (0-100 km/h: 9,5 sekunde (porsche) / 9,7 sekunde (BMW), največja hitrost: 205 km/h (porsche) / 190,5 km/h (BMW)), čeprav ste za BMW 2002 tii ob tem zapravili občutno manj denarja, ker ste leta 1971 za takšno 2-vratno športno limuzino odšteti 13.180 nemških mark, medtem ko vas je Porschejev kupe z oznako 911 T 'ožel' za 22.980 nemških mark. Za primerjavo in razumevanje obeh prodajnih cen morate vedeti, da ste leta 1971 v Nemčiji za novega 'hrošča' 1200 (34 KM / 25 kW) odšteli samo 5.045 nemških mark.

Ko se je leta 1973 na nemškem tržišču pojavila legendarna Alpina A4 (močno modificiran BMW 2002 tii), so imeli lastniki takšnih BMW-jev 2002 tii na razpolago 165 KM (121 kW). Morda se vam to v današnjih časih, ko na cestah kraljujejo čedalje bolj zavaljene '4-kolesne krave', zdi malo, leta 1971 je teh 165 KM zadostovalo za ponižanje serijskega porscheja 911 S (190 KM / 140 kW) na stezah kot je italijanska Vallelunga, kjer je bila Alpina B4 za približno 5 sekund na vsak prevoženi krog hitrejša od uveljavljenega kupeja iz Stuttgarta. Sedaj je pred nami Manhart Alpina 2002 tii, ki se lahko pohvali s še večjo zalogo pogonske moči (200 KM (147 kW) ter 215 Nm motornega navora) ter dodelanim podvozjem in močnejšimi zavorami iz serijskega BMW-ja 323i (E21), ki je v tem primeru prispeval tudi serijski 5-stopenjski ročni menjalnik. Seveda pa Nemci ob predelavi poskrbijo tudi za ustrezen vizualni izgled, predvsem ob uporabi razširjenih karoserijskih zunanjih blatnikov ter ustrezne grafične podobe (nalepke). Vse skupaj pa zaokroži še nameščeni set 16-palčnih lahkih platišč (dimenzije pnevmatik: 215/40 R16 (spredaj) in 225/40 R16 (zadaj)), ki v pogledu oblikovanja ustrezajo originalnim platiščem iz leta 1973, ki so bila seveda občutno manjša (po premeru in širini). Omenjajo pa tudi izvedene modifikacije v notranjosti potniške kabine, ki jo zaznamuje predvsem vgradnja varnostne kletke.

Nemci ob predstavitvi takšnega super BMW-ja iz serije 02 niso razkrili podatkov glede zmogljivosti njihovega izdelka, ste pa lahko prepričani, da razpoložljivih 200 'konj' nima prav veliko težav s premikanjem avtomobila, ki se lahko pohvali s samo približno 1100 kilogramsko maso, prav tako pa niso razkrili stroškov, ki so povezani s predelavo in nakupom tako divjega predstavnika BMW-jev iz serije 02, avtomobila, ki še vedno najbolje uteleša esenco znamke BMW in je imel tudi ogromno posnemovalcev drugih avtomobilskih znamk, ker je znamka BMW s tem 2-vratnim modelom dejansko definirala kategorijo pravih športnih limuzin (poštena športna limuzina ni taksi, zato ima samo en par bočnih vrat …) in jo na koncu okronala s prvotnim M3, ki ga v neresnih medijih opisujejo kot predstavnika kupejev …