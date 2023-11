Giulia s priokusom šestdesetih

Obiskovalcem letošnjega salona starodobnikov v Bologni se je predstavila tudi posebna 'retromod' različica aktualne Alfine giulie, ki ji ne moremo očitati pomanjkanje karakterja, ker je oblikovana v stilu legendarne giulie iz serij 105/115 (1962-1977), lahko pa ji očitamo pomanjkanje elegance …

Aktualna giulia (serija 952), ki je na tržišču že od leta 2016, je dostikrat opisana kot eden izmed najlepših in najbolj elegantnih avtomobilov iz evropskega D segmenta, podobno je veljalo tudi za njeno predhodnico (model 156 (serija 932)), ki je v desetih letih proizvodnje (1997-2007) v prodajne salone znamke Alfa Romeo privabila približno 673.000 kupcev modela 156. Za oba omenjena avtomobila velja, da sta dostojna naslednika legendarne giulie, ki so jo nekoč postavljali ob bok podobno zmogljivih BMW-jev iz serije 02.

Sedaj je pred nami posebna giulia 'ErreErre Fuoriserie' za ljudi s posebnim okusom, ker gre v tem primeru za samosvoje oblikovan avtomobil, ki najbrž ne bo všeč vsem ljubiteljem avtomobilov znamke Alfa Romeo, čeprav je zasnovana na osnovi tehnološko dovršenega avtomobila v obliki giulie quadrifoglio, posledično je od nje prejela tudi cenjeni bencinski pogonski sklop v obliki 2,9-litrskega biturbo V6 motorja, ki lahko uporabniku ponudi 562 KM (413 kW) ter 680 Nm motornega navora. Zato tako modificirana alfa ne sodi v krog 'restomod' vozil, kjer imajo glavno težo izvedene modifikacije pogonskega motorja, podvozja in ostalih sestavnih delov, temveč spada v kategorijo 'retromod', kjer predelovalci večinoma obdržijo velikoserijsko tehniko in se raje posvetijo koreniti spremembi oblikovanja vozila.

Italijani so se tega lotili zelo resno, ker je večina karoserijskih sestavnih delov pri alfi 'ErreErre Fuoriserie' izdelanih iz ogljikovih vlaken, posebna pa so tudi njena 20-palčna platišča, ki so oblikovana po navdihu uporabljenih platišč za klasične alfe, kot posebnost pa omenjajo tudi 4-delni set nastavljivih blažilnikov znamke Bilstein. Zelo spremenjena pa je tudi potniška kabina, ker so jo Italijani oplemenitili z večjo količino vgrajenega usnja in ogljikovih vlaken. Če vas je oblikovanje te posebne alfe prepričalo in si želite postati lastnik takšnega posebnega avtomobila, boste morali zelo globoko seči v žep, ker vas bodo Italijani po približno šestih mesecih dodelave donatorske giulie quadrifoglio iz serije 952 ob plačilu izdelane giulie 'ErreErre Fuoriserie' oželi za najmanj 400.000 evrov.