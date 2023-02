V teh dneh smo dobili nov seznam najbolj ekološko naravnanih osebnih avtomobilov. Po mnenju organizacije Green NCAP je dacia spring avtomobil, ki si nedvomno zasluži tokrat podeljeni naslov 'Green NCAP’s Best Car of 2022'.

Dejansko kompaktni spring (dolžina: 3734 mm), ki bi ga v dobrih starih časih, ko je med novinarji še prevladoval razum glede opisovanja velikosti avtomobila, uvrstili med 'superminije' (evropski B segment) in ne med 'malčke' (evropski A segment), je zmagovalec iz povsem preprostega razloga, ker boste na aktualnem tržišču težko našli lažji (masa dacie spring, odvisna od tržišča: od 970 do 1020 kg) serijski električno gnani avtomobil, ki si za razliko od številnih podobnih, 2- in skoraj 3-tonskih serijskih izdelkov ostalih avtomobilskih znamk, dejansko zasluži naziv ekološko naravnano vozilo, ker o tem ali je avtomobil resnično ekološki ne odloča samo nizka poraba pogonske energije, temveč o tem odločajo tudi gabariti kot so: (velikost) karoserije, masa avtomobila, sposobnost recikliranja, količina surovin ter porabljene energije, ki jo proizvajalci potrebujejo za izdelavo enega električno gnanega serijskega avtomobila.

Ker pri organizaciji Green NCAP ob odločanju o zmagovalcih ob tem upoštevajo tudi vse omenjene argumente, potem ostali proizvajalci čedalje večjih in težjih serijskih električnih avtomobilov enostavno niso imeli prav nobene možnosti za zmago, ker zaradi pohlepa raje upoštevajo aktualne apetite družbeno neodgovornih kupcev avtomobilov (večje in težje je boljše …). Zelo zanimivo pri vsem tem je tudi to, da je postal podatek o masi avtomobila v današnjih časih povsem irelevanten za kupce, pa tudi proizvajalci ga zelo radi skrivajo (verjetno se ga sramujejo …), ker se za razliko od številnih kupcev aktualnih zavaljenih '4-kolesnih krav' zavedajo osnovnega fizikalnega pravila (težji ko je avtomobil, več pogonske energije potrebuje za spodobno premikanje, masa pa poslabša tudi vozno dinamiko (ko bodo sloni uspešno ulovili zajce, bom pa tudi sam verjel v marketinške pravljice o neverjetni agilnosti in športnosti 2- in skoraj 3-tonskih avtomobilov …)).

Rezultat (5 ekoloških zvezdic), ki ga je dacia spring dosegla na testih (zmagala je na treh od štirih testov …) organizacije Green NCAP in na koncu dobila fantastično oceno 9,9 (od 10 možnih točk), je zgodovinski, vsaj po mnenju predstavnikov te organizacije, ki so ob tem povedali tudi to, da se spring zelo dobro spopada z izgubo električne energije ob polnjenju njegovih akumulatorjev, ker so vanje uspešno 'prečrpali' 89 odstotkov od 'uradno' prejetih 100 odstotkov električne energije. Testi so znova pokazali tudi to, da kupci ne smejo verjeti WLTP pravljicam proizvajalcev električnih avtomobilov, ker tudi spring ob vožnji v realnih pogojih obratovanja vozila ni bil v stanju, da izpolni WLTP obljubo (13,9 kWh na vsakih 100 prevoženih kilometrov), namesto tega so strokovnjaki izmerili povprečno porabo v območju 18,5 kWh. Navzlic temu je spring (ocena 9,9) v kategoriji 'Energy Efficieny' porazil tokrat testirano električno gnano konkurenco (tesla 3 (9,8), cupra born (9,6), NIO eT7 (9,6), renault megane E-Tech (9,6), audi Q4 e-Tron (9,2) in hyundai IONIQ 5 (9,1)).

V tem pogledu štirje tokrat testirani bencinsko in dizelsko gnani avtomobili ne morejo parirati 'električarjem'. Najbolj razsipen s pogonsko energijo je volkswagen touran 1.5 TSI (ocena 3,9 od možnih 10), nekoliko manj potraten je hibridni BMW serije 2 (220) z oznako 'Active Torer' (5,0), precej boljša je kia picanto z enolitrskim bencinskim motorjem (5,7), še malenkostno boljša pa je Oplova mokka z vgrajenim 1,5-litrskim turbodizelskim motorjem (5,8), kjer jih je presenetila občasno nizka povprečna poraba v območju štirih porabljenih litrov goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov, v povprečju ta opel popije slabe pol litra več od uradnih Oplovih WLTP navedb.