Južnokorejci promovirajo čar modularnosti

Na nedavno končanem sejmu CES 2024 v Las Vegasu v ZDA, kjer so si obiskovalci poleg sodobne elektronike lahko ogledali tudi nekaj novosti iz sveta avtomobilizma, se je po približno petih letih odsotnosti s svojimi novostmi predstavila tudi južnokorejska znamka KIA.

Tako je KIA v Las Vegasu med 9. in 12. januarjem 2023 izpeljala notranjo razstavo konceptnih, striktno električno gnanih PBV (Platform Beyond Vehicle) vozil v zahodni dvorani LVCC in zunanjo razstavo električnih vozil na osrednjem trgu LVCC. Z razvojem novih, striktno električno gnanih predstavnikov iz segmenta lahkih gospodarskih vozil, ki jih ob primerjavi z aktualno lahko gospodarsko ponudbo te znamke (modela besta & pregio) zaznamuje bolj sofisticirano oblikovanje ter izrazita modularnost, želijo Južnokorejci posnemati uspešno filozofijo (novo, višje pozicioniranje znamke v očeh kupcev …), ki so jo uporabili že ob razvoju aktualnih serijskih modelih osebnih avtomobilov in posledično postati še bolj pomemben igralec na globalnem tržišču lahkih gospodarskih vozil.

Ideja o modularnih avtomobilih, ki lahko spreminjajo njihovo obliko (s tem pa tudi njihovo namembnost …) po potrebah in željah uporabnikov, ni nova, ker je bilo v zadnjih 130. letih (približno) predstavljenih že veliko takšnih konceptov, samo redkim (eden takšnih je legendarni nissan EXA (1986-1990)) pa je ob tem tudi uspelo priti v proizvodnjo. Če vemo, da je modularnost pri veliko aktualnih proizvajalcih avtomobilov v današnjih časih ena izmed ključnih filozofij glede želja proizvajalcev po pocenitvi razvoja in izdelave avtomobilov, potem Kiino aktualno promoviranje modularnosti na prvi pogled ni prav nič novega, dokler ne izveste, da so se Južnokorejci lotili modularnosti na povsem nov način. Ob tem stavijo na novo, izredno fleksibilno (v pogledu možnih dolžin vozila …) nosilno strukturo vozila, kjer njeni deli in deli karoserijo niso zvarjeni, temveč sestavljeni ob pomoči vijakov. Ob tem omenjajo do 55 odstotkov manj uporabljenih sestavnih delov kot pri podobnih klasičnih predstavnikih lahkih gospodarskih vozil.

Kupec naj bi v osnovi prejel samo opremljeno potniško kabino za voznika in morebitnega spremljevalca, po vsej verjetnosti ob povezavi s prednjim pogonom, ki jo bo proizvajalec seveda opremil z modularno nadgradnjo, ki ustreza potrebam in željam kupca. Če bo uporabnik ugotovil, da mu aktualna nadgradnja ne ustreza, bo lahko pri znamki KIA naročil standardiziran 'kit komplet' drugačne nadgradnje, ki bo po zaslugi enostavnih elektromagnetnih in mehanskih povezav med vozniško kabino in izbrano nadgradnjo hitro in lahko zamenljiva. Zaenkrat so Južnokorejci predstavili samo tri možne različice PBV konceptov, ki se razlikujejo predvsem v pogledu velikosti. Najmanjši prototip z oznako PV1 bo po zaslugi manjših dimenzij karoserije namenjen predvsem uporabnikom mestnih središč, bolj zanimiv za večino uporabnikov bo najbrž prototip z oznako PV5, ki bo kupcem v Južni Koreji na voljo že leta 2025, ob povezavi s štirimi različnimi tipi nadgradenj. Kasneje bodo predstavili še trenutno največjo različico takšnega modularnega vozila z oznako PV7. Najkasneje pa bodo uporabniki spoznali prej omenjeni PV1, ker gre za vozilo, kjer bo imela uporaba umetne inteligence velik pomen, ker se z njim podajajo na področje robotskih vozil.

Ostalih tehničnih podatkov in podatkov o zmogljivostih pa zaenkrat še niso razkrili. Vemo samo to, da naj bi v obratih znamke KIA vsako leto nastalo približno 150.000 takšnih modularnih lahkih gospodarskih vozil.