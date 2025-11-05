Avto.info
Kako hitro se postarajo akumulatorji v priključnih hibridih?

Avtor: Foto: ADAC/Ralph Wagner
Nemce (ADAC) in Avstrijce (Aviloo) je tokrat zanimalo kako hitro se postarajo akumulatorji v modnih in z razumom ne najbolje usklajenih priključnih hibridih, ki so zaradi filozofije dveh pogonov občutno težji od običajnih vozil in posledično tudi bolj potratni s fosilnim gorivom.

Osnova za izvedbo te nemško-avstrijske študije so 'SoH' (State of Health) meritve avstrijskega podjetja Aviloo, kjer je v zadnjih nekaj letih nastalo približno 28.500 merilnih protokolov te vrste. 'SoH' vam lahko razkrije koliko kapacitete akumulatorjev ste pri vašem električnem ali pa priključno hibridnem vozilu izgubili v letih lastništva, sama izguba kapacitete pa je odvisna od proizvajalca akumulatorjev, deležu striktno električno opravljenih voženj, načinu polnjenja, količini napolnjenosti akumulatorjev in seveda načinu vožnje. 'SoH' je odvisen tudi od starosti akumulatorjev ter od lepega ravnanja z njimi, kot primer slabega ravnanja z akumulatorji pa Avstrijci omenjajo predvsem medijsko opevano hitro polnjenje do 100 odstotkov napolnjenosti akumulatorjev, svoj delež pri nižanju te vrednosti pa imajo tudi športne ambicije (odločen pritisk na stopalko za plin …) lastnikov in uporabnikov električnih avtomobilov. ADAC & Aviloo sta se tokrat ukvarjala samo z priključnimi hibridi šestih avtomobilskih znamk, posledično so ob meritvah dobili različne rezultate.

Povsem logično je, da je stopnja degradacije akumulatorjev odvisna od tega kako pogosto se uporabniki priključnih hibridov premikajo samo ob pomoči elektrike, zato strokovnjaki odsvetujejo nakup priključnega hibrida vsem tistim, ki želijo ob pomoči elektrike prevoziti večje število kilometrov. Za takšne uporabnike je bolje, da si omislijo nakup striktno električno gnanega avtomobila. Kot najboljše pa omenjajo akumulatorje, ki so v priključnih hibridih znamke Mercedes-Benz, ker je njihova degradacija zelo majhna vse do približno 200.000 prevoženih kilometrov. Tega pa ne moremo reči za akumulatorje v vozilih znamke BMW, kjer je njihova dolgoživost odvisna predvsem od pogostosti uporabe električnega pogona. V tem pogledu so na boljšem lastniki priključnih hibridov znamke Volvo in priključnih hibridov iz skupine Volkswagen, ker je njihova degradacija manjša tudi pri velikem številu prevoženih kilometrov. Manj so bili Nemci in Avstrijci navdušeni nad akumulatorji v priključnih hibridih znamke Ford, kjer je prišlo do občutne degradacije že po samo 75.000 prevoženih kilometrih. Zanimivo pa je obnašanje akumulatorjev pri vozilih znamke Mitsubishi, kjer je degradacija zelo izrazita na začetku njihove življenjske poti, kasneje pa se 'stabilizirajo'.

Še nasvet za kupce rabljenih priključnih hibridov. Po mnenju Nemcev in Avstrijcev morajo kupci pred nakupi vozil obvezno pridobiti kakšno mnenje strokovnjakov, ki opravljajo 'SoH' meritve, drugače se bo nakup takšnega vozila lahko spremenil v nakup 'totalke'.

Pri vozilih s približno 50.000 prevoženimi kilometri mora 'SoH' znašati vsaj 92 %
Pri vozilih s približno 100.000 prevoženimi kilometri mora 'SoH' znašati vsaj 88 %
Pri vozilih s približno 150.000 prevoženimi kilometri mora 'SoH' znašati vsaj 84 %
Pri vozilih s približno 200.000 prevoženimi kilometri mora 'SoH' znašati vsaj 80 %

Razlaga priloženih tabel, ki prikazujejo degradacijo akumulatorjev
- Rumeno obarvane pike kažejo degradacijo akumulatorjev pri priključnih hibridih, kjer se uporabniki večinoma vozijo samo ob uporabi fosilnih goriv.
- Svetlo sivo obarvane pike kažejo degradacijo akumulatorjev pri priključnih hibridih, kjer je uporaba električnega pogona povprečna.
- Temno sivo obarvane pike kažejo degradacijo akumulatorjev pri priključnih hibridih, kjer je uporaba električnega pogona nadpovprečna.

