Na nemški spletni platformi Carwow, kjer nove avtomobile oglašuje več kot 2000 nemških trgovcev z avtomobili, so se trgovci na začetku letošnjega leta pričeli ukvarjati tudi z odkupom rabljenih avtomobilov. Sedaj objavljena interna raziskava portala Carwow pa razkriva katere rabljene avtomobile najraje odkupijo nemški trgovci.

Izsledki interne raziskave, ki zajema povpraševanje nemških trgovcev po rabljenih avtomobilih v obdobju od letošnjega januarja do zaključka letošnjega avgusta, kažejo, da vam bodo nemški trgovci zelo radi odkupili avtomobile, ki so zelo čislani in popularni pri kupcih rabljenih avtomobilov. Ob tem omenjajo predvsem 4-kolesne izdelke nemške avtomobilske industrije, odnosno izdelke nenemških avtomobilskih znamk (SEAT & Škoda), ki so tesno povezane z nemškimi avtomobilskimi znamkami. Obstaja pa tudi izjema v obliki striktno električno gnanega izdelka znamke Tesla (model 3), ki kaže na to, da je zanimanje nemških trgovcev in posledično tudi kupcev rabljenih avtomobilov za odkup, odnosno nakup rabljenih električnih avtomobilov trenutno še zelo majhno.

Najbolj zanimiv rabljen avtomobil za nemške mešetarje z avtomobili je Volkswagnov golf, ker gre v tem primeru za avtomobil, ki po njihovem mnenju najbolje uteleša tri za njih zelo pomembne lastnosti (vsakdanja uporabnost, kvaliteta izdelave in ohranjanje vrednosti). Posledično vam bo rabljenega golfa, ne glede na vrsto pogona (varčni dizelski pogonski sklop, zanesljiv bencinski pogonski sklop ali pa hibridni pogonski sklop), zelo rad odkupil skoraj vsak nemški trgovec z rabljenimi avtomobili, ker se zaveda, da gre za zelo iskan avtomobil med kupci rabljenih vozil. Tudi z rabljenim tiguanom boste deležni podobne obravnave, čeprav gre v tem primeru za avtomobil, ki je lahko občutno dražji od golfa, ker pač živimo v obdobju, ko kupci ljubijo SUV vozila. Trgovci ljubijo njegov potencial po dobrem ohranjanju vrednosti, ker je precej boljši kot pri konkurenci (škoda kodiaq & hyundai tucson).

Zelo čislan pri nemških trgovcih z rabljenimi vozili je tudi Fordov focus, ker zaradi večje izgube vrednosti predstavlja dobro alternativo po navadi precej dražjemu rabljenemu golfu. Za focusa se odločijo predvsem ljudje, ki cenijo njegove odlične vozne lastnosti, ki so po mnenju Nemcev boljše kot pri konkurenci (SEAT leon & opel astra). Na četrtem mestu lestvice najbolj iskanih avtomobilov s strani nemških trgovcev z rabljenimi avtomobili najdemo Škodino octavio, ker gre v tem primeru za spodoben družinski avtomobil, ki je praktičen in prostoren, atraktivne pa so tudi prodajne cene tega avtomobila, ki si je med poznavalci že zdavnaj prislužil oceno 'najboljši golf'. Pri nemških trgovcih se boste z lakoto znebili tudi rabljene Oplove corse, ker je ta predstavnik kompaktnih avtomobilov že zelo dolgo izredno priljubljen pri nemških kupcih avtomobilov iz evropskega B segmenta (supermini).

Prvič pa se je na tem seznamu pojavil tudi električni avtomobil, ki kaže na postopno povečanje pomembnosti striktno električno gnanih avtomobilov na nemškem tržišču rabljenih avtomobilov. V tem primeru govorimo o modelu 3 znamke Tesla. Hitro se boste znebili tudi rabljenega primerka bolj prestižnega vozila kot je BMW serije 5, čeprav ga pri tem ovirajo višji stroški vzdrževanja kot pa pri do sedaj omenjenih rabljenih vozilih, ki so priljubljena pri nemških trgovcih. Nemški trgovci so zelo naklonjeni tudi odkupu izdelka znamke SEAT (model leon), predvsem zaradi tega ker je ta model, ki je sorodstveno zelo tesno povezan z golfom, bolj čislan pri mlajših kupcih rabljenih avtomobilov. Podobno velja tudi za Volkswagnovega pola. Na koncu so omenili še Oplovo astro, ker ponuja odlično razmerje med plačanim in dobljenim, čeprav ob tem ne more tako dobro ohranjati vrednosti kot jo lahko ohranja rabljen golf.