Kje so kitajske avtomobilske znamke najbolj priljubljene?

Izdelki kitajskih avtomobilskih znamk postajajo čedalje bolj priljubljeni pri kupcih v Evropi. Ob tem je možno zaznati zanimiv trend, ker so jih kupci na nekaterih evropskih tržiščih sprejeli z odprtimi rokami, najmanj naklonjeni kitajskim izdelkom pa ostajajo Francozi in Nemci.

Dejanski preboj kitajskih avtomobilskih znamk na tržiščih v Evropi smo dočakali lani, predvsem v Veliki Britaniji, Španiji in Italiji, medtem ko Francozi in Nemci zaenkrat ostajajo skeptični, vse to pa se odraža tudi v prodajnih številkah. Lep primer tega je Velika Britanija, ker so si kitajske avtomobilske znamke lani uspele odrezati 9,7-odstotka tržnega kolača (leta 2024 so imeli Kitajci samo 4,9-odstotni tržni delež), ob tem so britanskim kupcem lani dostavili skoraj 200.000 novih kitajskih avtomobilov. Trenutno najbolj priljubljeni kitajski izdelki nastajajo na proizvodnih trakovih znamk MG, Omoda-Jaecoo (+ 1.297 %) in BYD (+ 485 %). Posledično so Kitajci v Veliki Britaniji lani prodali že več novih avtomobilov kot znamke Tesla, Mazda, Honda in Suzuki. V bistvu so Britanci lani kupili več novih kitajskih avtomobilov kot so jih Kitajci prodali v Franciji (približno 80.000 vozil) in Nemčiji (približno 120.000 vozil).

Na teh dveh tržiščih so kitajske avtomobilske znamke lani dosegle precej nižjo rast prodaje (Francija: + 2,2 %, Nemčija: + 3,4 %), predvsem zaradi velike ponudbe domačih proizvajalcev avtomobilov in dominantnih tržnih deležih domačih proizvajalcev avtomobilov v obeh državah. V Italiji, kjer se domača avtomobilska industrija spopada z različnimi težavami, so kupci tudi zelo dovzetni za izdelke kitajskih avtomobilskih znamk, posledično je bila Italija lani drugo najpomembnejše evropsko tržišče za kitajsko avtomobilsko industrijo, ker so Italijanom dostavili dobrih 128.000 novih avtomobilov. Zato imajo kitajski proizvajalci trenutno v Italiji že 8,4-odstotni tržni delež. Leta 2024 so imeli Kitajci samo 4,8-odstotni tržni delež (prodanih približno 74.600 novih kitajskih avtomobilov). Tudi tokrat med zmagovalci omenjajo predvsem znamke BYD, Omoda-Jaecoo in Leapmotor, slabo pa kaže znamki Ford in znamkam pod okriljem koncerna Stellantis.

Zanimiv je tudi primer Španije, kjer imajo kitajske avtomobilske znamke trenutno že 10,5-odstotni tržni delež, ker je prodaja novih kitajskih avtomobilov lani poskočila za 153 odstotkov. Tako so Španci lani kupili približno 121.000 novih kitajskih avtomobilov, predvsem znamk MG, BYD in Omoda-Jaecoo. Kitajskim znamkam kaže zelo dobro tudi v Braziliji, ker imajo tudi na tem tržišču, kjer zaenkrat še dominira znamka FIAT, 9,8-odstotni tržni delež. Lani se je za nakup novega kitajskega vozila odločilo skoraj 250.000 brazilskih kupcev novih avtomobilov (80.000 več kot v letu 2024 …). Najbolj priljubljeni pri Brazilcih so izdelki znamke BYD, cenijo pa tudi izdelke znamk JAC in GWM Ora.