Kolateralna žrtev

Iz Nemčije prihaja novica o slovesu kultnega jimnyja, ker to malo in posledično zelo okretno terensko vozilo izginja iz nemške ponudbe modelov znamke Suzuki. Razlog za to pa ne tiči v njegovi tržni neuspešnosti (povpraševanje nemških kupcev je večje od možnosti dobav …), temveč v napovedani pospešeni elektrifikaciji serijskih modelov znamke Suzuki.

Tako je nemškim kupcem že na voljo točno 900 primerkov modela jimny iz posebne, poslovilne serije horizon, ki bo kupcem takšnega jimnyja zagotovila več atraktivnosti (ob primerjavi z običajno različico tega modela …). Vsa vozila iz posebne serije horizon so zasnovana na osnovi primerkov, ki so opremljeni s paketom opreme comfort. Ta paket opreme so Japonci sedaj nadgradili z drugače oblikovano masko hladilnika in dodatno zaščito podvozja, ki je nameščena na spodnjem delu prednjega odbijača. Podobno oblikovano zaščito najdemo tudi na obeh bočnih pragovih ob povezavi s 4-delnim setom nekoč zelo čislanih zavesic na spodnjih delih vseh razširjenih blatnikov, nova je tudi prevleka rezervnega kolesa na zadku in nameščena odstranljiva vlečna kljuka. Za piko na i pa poskrbi še dodatna grafika na obeh karoserijskih bokih. Ker Japonci pri tem posebnem modelu poudarjajo predvsem robustnost malega japonskega 'plezalca' so na vozilu seveda nameščena jeklena namesto modnih lahkih platišč. Vsa vozila iz te posebne serije so na voljo samo v eni barvi karoserije ('medium gray').

Prav nič drugačna kot pri običajnih predstavnikih tega modela ostaja notranjost potniške kabine, enako velja tudi za vgrajeni 1,5-litrski atmosferski bencinski pogonski sklop (75 kW/ 102 KM in 130 Nm motornega navora), ki s premikanjem izredno lahkega vozila (za današnje čase …), čigar neto masa znaša samo 1090 kilogramov, nima pretirano težkega dela. Za takšno dejansko praktično (volumen tovornega prostora: 863 litrov) terensko vozilo, ki je v današnji poplavi modnih in samo pogojno (na terenu …) uporabnih SUV vozil že prava redkost, boste morali v Nemčiji odšteti točno 32.340 evrov. Medtem ko Nemci ob tem ne napovedujejo prihoda 5-vratnega jimnyja na nemško tržišče, bo 5-vratni jimny še vedno prisoten na globalnih tržiščih, kjer oblasti ne posnemajo evropske CO2 histerije ter politično izsiljenega prehoda na elektromobilnost, ki kot vidimo v praksi, trenutno nima ravno veliko sledilcev med evropsko populacijo.