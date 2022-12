Milanska 'alta moda'

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Iz Italije prihaja novica o novi, zelo posebni alfi za nam neznanega kupca, za katerega pa vemo, da prihaja iz Nemčije, poleg tega so Italijani o njem povedali tudi to, da je nemški gospod strastni zbiralec vozil, ki so nastala pod vplivom svetovno znanega milanskega ateljeja Zagato.

Začetek te zgodbe sega v leto 2021, ko sta dve slavni milanski znamki (Alfa Romeo & Zagato) praznovali 100-letnico sodelovanja, začetega z modelom G1 iz leta 1921. Na praznovanju te pomembne obletnice se je rodila ideja o novi aristokratski alfi, ki bi utelešala vse tradicionalne vrline (športnost in eleganca …) znamke Alfa Romeo, istočasno pa bi s takšnim avtomobilom počastili tudi nastanek aktualne giulie in za to znamko netipičnega modela z oznako stelvio. Ker je prej omenjeni bogati Nemec tudi lastnik kultne alfe S.Z. (1990), ki zaradi, lahko bi rekli 'brutalne lepote' občasno pristane tudi na kakšni lestvici najgrših avtomobilov, so Italijani ob oblikovanju nove giulie SWB Zagato poskrbeli tudi za nekaj oblikovalskih detajlov, ki ta avtomobil povežejo z maloserijskim modelom S.Z./R.Z na tehnološki platformi alfe 75.

Dejstvo je, da italijanske znamke Zagato ne morete opisati kot 'mainstream' krojača pločevine, ker se v Milanu sploh ne trudijo, da bi ugajali vsem, temveč ciljajo na ljudi s posebnim okusom, morda zaradi tega, ker je Milano pač italijanska prestolnica mode. In čeprav sem na začetku omenil alfo S.Z./R.Z, ki je z obliko prednjega dela (šest žarometov …) dejansko vplivala na aktualni novi model tonale, so se Italijani tokrat v resnici poklonili alfam S.Z. in T.Z. iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in ob tem uporabili skrajšano 'SWB' tehnološko platformo aktualne giuile GTAm evolution, ker pač vedo, da ima pošten kupe vedno občutno krajšo (po navadi govorimo o približno 20. izgubljenih centimetrih …) medosno razdaljo od limuzine, ker mu to lahko zagotovi več agilnosti v ovinkih, poleg tega pravi kupe ni taksi ali družinsko vozilo, temveč športen avtomobil, zato pri kupeju ni prav nobene potrebe po dodatnem paru bočnih vrat.

Pravi kupe se lahko pohvali tudi s povsem individualno obliko karoserije (za razliko od raznih 3-vratnih 'wanna-be' kupejev iz vrst 3-vratnih kombilimuzin in 2-vratnih 'polkupejev' z zadaj 'potlačenimi' ('fastback') strehami iz preteklosti …), ki odločno odstopa od oblike limuzine ali pa kombilimuzine, ki v večini primerov prispeva tehnološko platformo. Iz tega testa je tudi trenutno unikatna giulia SWB Zagato s karoserijo iz ogljikovih vlaken, ki jo premika vgrajeni 2,9-litrski V6 'Biturbo' pogonski motor iz giulie GTAm v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom iz giulie quadrifoglio. Ta pogonska kombinacija lahko takšni športni alfi zagotovi 397 kW (540 KM) pogonske moči in 600 Nm motornega navora. Vse skupaj je zapakirano v obliko, ki spredaj posnema obliko alfe 2600 SZ (1962-1963) v kombinaciji z žarometi modernejše alfe S.Z./R.Z., medtem ko je zadek oblikovan v stilu modelov kot sta giulietta S.Z. 'Coda Tronca' (1961-1963) ter giulia T.Z. (1963-1967 (TZ2)), medtem ko je streha oblikovana v značilnem hišnem 'Double-Bubble' slogu. Manj ekskluzivna, čeprav še vedno impozantna, je notranjost potniške kabine, ki jo je prispevala aktualna giulia.

Italijani so ob predstavitvi nove 4-kolesne predstavnice italijanske visoke mode (alta moda) poudarili, da gre v tem primeru za unikatni avtomobil, ki ne bo nikoli nastal v manjši seriji, v meglico pa ostaja zavita tudi prodajna cena tega avtomobila, ki ga bo lastnik v kratkem odpeljal v Nemčijo.