Največ kilometrov boste prevozili s Savino pnevmatiko

Včeraj so pri največjem nemškem avtomobilskem klubu predstavili izsledke njihovega velikega testa zimskih pnevmatik, ker so Nemci tokrat preizkusili 33 različnih zimskih pnevmatik v dveh različnih dimenzijah (185/65 R15 & 215/60 R16).

Med aktualnimi zimskimi pnevmatikami v dimenzijah 185/65 R15 so bili Nemci tokrat najbolj navdušeni (ocena 'gut' (dobro)) nad izdelki znamk Continental, Goodyear, Semperit in Michelin, ker so se omenjeni gumarski izdelki izkazali v vseh pogojih (vožnja po mokrem, vožnja po suhem in vožnja po snegu in ledu). Na suhi vozni podlagi je bila najboljša pnevmatika znamke Michelin (Alpin 6), medtem ko je za vožnjo po mokrem najboljša zimska pnevmatika znamke Goodyear (UltraGrip 9+). Dobili pa smo tudi zimsko pnevmatiko, ki se najbolje obnese ob vožnji po snegu. Ta pnevmatika nastaja v obratih znamke Semperit (Speed-Grip 5). Najbolj uravnotežena glede voznih razmer pa je zimska pnevmatika znamke Continental (WinterCont. TS870). Na koncu so vse 4 pnevmatike prejele dokaj podobno skupno oceno, zato bo o nakupu katere izmed teh štirih omenjenih zimskih pnevmatik najbrž odločala njihova prodajna cena.

Nemci so tokrat posebej omenili tri zimske pnevmatike znamk Dunlop, Fulda in Barum, ker so dobile samo zadostno oceno ('ausreichend'). Pri zimski pnevmatiki znamke Dunlop (Winter Response 2) jih moti predvsem njeno slabo obnašanje (slaba vodljivost in nagnjenost vozila k opletanju zadka (prekrmiljenje) ob izogibanju oviram (hitra menjava voznega pasu) in vožnji skozi ovinke) ob vožnji po suhi vozni podlagi. Podobno slabo je glede tega ocenjen tudi izdelek znamke Fulda (Kristall Montero 3), še slabša pa bo lahko zimska pnevmatika znamke Barum (Polaris 5). Zimski pnevmatiki znamk Dunlop in Fulda blestita samo ob vožnji po snegu. Tudi izdelek znamke Barum je v tem pogledu zelo soliden. Iz povsem drugačnega testa je 'pofl' kitajskih znamk Imperial in Wanli, ker bodo ti dve zimski pnevmatiki cenili samo ljudje s samomorilskimi težnjami. To trditev potrjuje predvsem testiranje njunih zaviralnih sposobnosti (80-0 km/h) in vožnja po mokrem.

Medtem ko se boste z zimsko pnevmatiko znamke Bridgestone (Blizzak LM005) dokončno ustavili že po dobrih 36. metrih zavorne poti, bo pnevmatika znamke Wanli za uspešno ustavljanje avtomobila potrebovala veliko več prostora (skoraj 48 metrov …), odnosno dolžino treh resnično kompaktnih avtomobilov … Zato sta ti dve 'zimski' pnevmatiki zelo primerni samo za 'nezimske' razmere (vožnja po suhem …) in na koncu ocenjeni s sramotno oznako 'mangelhaft' (pomanjkljivo), ki bo od nakupa odvrnila vsakega razumnega kupca (ljudje, ki radi varčujejo na nepravih mestih, jih bodo seveda pridno kupovali, predvsem zaradi nizke prodajne cene …). Nekoliko drugačna je zgodba v primeru večje odmerjenih (215/60 R16) tokrat testiranih zimskih pnevmatik, ker smo v tem primeru dobili zmagovalce znamk Continental, Dunlop, Goodyear in Michelin. Tudi tokrat so bili Nemci zelo naklonjeni izdelku znamke Continental (WinterCont. TS870), preseneča pa tudi odlična uvrstitev zimske pnevmatike znamke Dunlop (Winter Sport 2), ki je za razliko od njene manjše sorodnice (Winter Response 2) ocenjena zelo dobro.

Na tokratnem testu je nastopilo tudi 'nekaj' iz Slovenije, vendar ne v obliki strokovnjakov AMZS, ki se potem pri nas doma radi kitijo s tujim perjem (oni so 'sodelovali' na takšnem testu …), temveč zimska pnevmatika znamke Sava (Eskimo HP2), ki se je tudi tokrat uvrstila v zlato sredino (ocena 'befriedigend' / zadovoljujoče), ker so Nemci ponovno razkrili njeno slabo lastnost (Savina zimska pnevmatika ne mara dežja …), se pa kranjski 'Eskim' dobro znajde na suhi in zasneženi cesti ter na ledu. Poleg tega se Savina pnevmatika lahko pohvali z najboljšim izplenom prevoženih kilometrov med 16-palčnimi pnevmatikami, ker boste z njo v povprečju lahko prevozili dobrih 42.000 kilometrov. Če bi si radi čimprej spet kupili nov set zimskih pnevmatik, potem si morate omisliti izdelek znamke Coopertites (WM-SA2), ker jih boste morali nadomestiti že po dobrih 24.000 prevoženih kilometrih. Tudi v drugih pogledih ta pnevmatika ni ravno najboljša, sploh pa ji ne leži vožnja po suhi vozni podlagi. Zato je to edina tokrat testirana 16-palčna zimska pnevmatika, ki je dobila samo oceno 'ausreichend' / zadostno, odnosno 'bedingt empfehlenswert' (pogojno priporočljivo).