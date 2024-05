Nizkocenovni BMW 507

Iz Nemčije prihaja novica o novi repliki enega izmed najbolj čislanih in elegantnih nemških avtomobilov vseh časov, ki ima v originalni verziji v današnjih časih ogromno sentimentalno in tudi dejansko finančno vrednost, medtem ko si nakup replike lahko omislite za precej manj denarja.

Leta 1955 se je na tržišču pojavil legendarni BMW 507, ki ga je oblikoval nemški oblikovalec Albrecht von Goertz (podaril nam je tudi obliko športnega datsuna 240 Z). V tem primeru gre za pošten in zelo eleganten avtomobil, ki bi mu prvotno morala pripasti vloga relativno dostopnega športnega avtomobila, vendar so stroški serijske izdelave zaradi ročne izdelave aluminijastih karoserij tako poskočili, da je kombinacija preslabotnega motorja (ob primerjavi s tedanjimi ameriškimi bencinskimi V8 motorji) in visoke prodajne cene, ki je bila celo višja kot v primeru nakupa Mercedes-Benzovega 'gullwing' SL-a, odgnala veliko kupcev in spremenila oba modela v zelo draga eksota. Znamka Mercedes-Benz je imela v tem pogledu več sreče, ker so kupcem dostavili 3.258 odprtih in zaprtih primerkov prve generacije modela SL, medtem ko so Bavarci prodali samo peščico (do konca leta 1959 je bilo izdelanih 253 serijskih primerkov in en vozni prototip) primerkov modela 507, ki so kljub prodajnemu neuspehu storili tudi nekaj zelo dobrega, ker so povzdignili ugled znamke BMW.

Sedaj je pred nami 'nizkocenovni' (ob primerjavi prodajnih cen z originalom) 'BMW 507', ki bo nastal v samo 15. primerkih (vsak izmed izdelanih avtomobilov bo drugačne barve). Za nastanek te relativno verne kopije modela 507 je zaslužen 'Nemec' Dragan Stanojevic, ki je leta 2016 v Nemčiji ustanovil družbo Estella Fahrzeugtechnik GmbH, kjer se prvenstveno ukvarjajo z izdelavo karoserij iz poliestra in ogljikovih vlaken za različne tekmovalne avtomobile ter ostale 4-kolesne eksote. Nemci so za osnovo njihovega projekta uporabili 15. primerkov aktualnega BMW-ja Z4 (G29), opremljenih s 3-litrskimi 6-valjnimi bencinskimi motorji (tip motorja B58B30C), ki lahko v serijski verziji ponudijo uporabniku 246 kW (335 KM) pogonske moči. Od kje je potem prišla ideja o namestitvi modelne oznake, ki naj bi opazovalce prepričala, da ima nemška kopija BMW-ja 507 vgrajen 5,7-litrski motor? Očitno Stanojevic spoštuje že znano 'nekulturno izročilo' znamke BMW glede zavajanja kupcev o dejanski delovni prostornini vgrajenih pogonskih sklopov v njihovih avtomobilih, ker so to nečedno prakso vpeljali ravno Bavarci s predstavitvijo njihove legendarne 'sedmice' z oznako 745i (E23), ki jo je v resnici premikal samo vgrajeni 3,4-litrski bencinski motor. To bedasto filozofijo so kasneje prevzeli tudi pri znamki Mercedes-Benz.

Stanojevic opravičuje takšno pretirano modelno oznako s podatkom, ki pravi, da ima njegov '507' precej več pogonske moči kot serijski BMW Z4, ker so serijski šestvaljnik oplemenitili z večjim turbo polnilnikom ter drugačnim izpušnim sistemom. Končni izplen nemškega tuning posega je spoštljivih 368 kW (500 KM) pogonske moči. Prodajne cene za nemške kopije modela 507 se pričnejo pri 228.000 evrih, v primeru izpolnitve vseh želja kupca pa lahko prodajna cena poskoči na 288.000 evrov. Malenkost ob primerjavi z originalom, ker boste v današnjih časih za odlično ohranjen primerek modela 507 morali odšteti približno 2,4 milijona evrov …