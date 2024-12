Nova 'slonja kotalka'

26. 11. 2024 - Na nemškem tržišču se je v teh dneh pojavil nov "Elefantenrollschuh" ('slonja kotalka', nemško ljudsko ime za smart for two …) model znamke Nissan, ki želi odvzeti kupce podobno električno gnanim izdelkom (citroën ami, opel rocks-e in fiat topolino) iz koncerna Stellantis.

Znamka Nissan se v boj za osvajanje tržišča evropskih 'moped-avtomobilov' iz kategorij L6e in L7e ne podaja sama, temveč ob partnerstvu s špansko znamko Acciona, kjer tudi nastaja model silence S04. Trenutno bo na nemškem tržišču za prodajo tega dejansko ekološko naravnanega mestnega vozila skrbelo 10 trgovcev, kasneje naj bi ta model prodajali tudi ostali nemški trgovci znamke Nissan. Skromni (v pogledu dimenzij in zaloge pogonske moči) silence S04 (dolžina: 228 cm, širina: 127 cm, višina: 157 cm, masa brez vgrajenih akumulatorjev: 425 kg) ob tem cilja predvsem na mlade samske ljudi in upokojence, ki za vstop v svet elektromobilnosti niso pripravljeni jemati hipotek. Temu primerna je tudi osnovna prodajna cena tega znanilca bodočnosti, ker bo kupec v Nemčiji za takšen 'nanocar' odštel najmanj 11.995 evrov (prodajna cena brez državnih subvencij).

Za odšteti denar (11.995 evrov) bo mladoletni kupec prejel nekoliko osiromašeno (manj pogonske moči) vozilo iz kategorije L6e s končno hitrostjo v območju 45 km/h, ostali kupci (imetniki B izpita …) si bodo lahko omislili nakup različice iz kategorije L7e (končna hitrost: od 70 do 85 km/h). V obeh primerih je silence S04 lahko opremljen z enojnim (kapaciteta: 5,6 kWh) ali dvojnim paketom akumulatorjev, ob tem je že občutno dražji, ker bo moral nemški kupec v tem primeru odšteti najmanj 14.095 evrov. Če ob tem veste, da vas bo dodatni vgrajeni paket akumulatorjev lahko ožel še za dodatnih 2.650 evrov, potem vam bo hitro jasno, da pri znamki Nissan za nakup tega vozila kupci ne bodo stali v vrstah, ker lahko za maksimalno odštetih 16.745 evrov pri nekaterih drugih avtomobilskih znamkah dobite že pravi nov avtomobil …

Za samodejno premikanje tega vozila skrbita dva vgrajena elektromotorja na zadnji osi. V primeru različic z dvojnim paketom akumulatorjev iz kategorije L7e bo imel uporabnik na voljo 14 kW (19 KM) konstantne pogonske moči in kratkotrajnih 22 kW (30 KM). Ker ima vozilo s povprečno odmerjenim voznikom in paketoma baterij približno 600-kilogramsko maso, bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v približno sedmih sekundah, novinarji pa poročajo tudi o nekoliko večji končni hitrosti v primeru, ko pogonski sklop deluje v športnem režimu, takrat lahko ta avtomobil doseže 90 km/h. Z enojnim paketom akumulatorjev boste dobili samo 75 kilometrov akcijskega radija, z dvojnim boste lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili približno 150 kilometrov (WLTP poraba: 16,2 kWh), odnosno približno 175 kilometrov v primeru različice iz kategorije L6e. So pa nekateri nemški kolegi ob spoznavanju s tem vozilom vseeno našli nekaj prednosti, med njimi je seveda na prvem mestu okretnost, ker znaša rajdni krog modela silence S04 samo 3,5 metra. Omenjajo pa tudi 247 litrov prtljažnega prostora v tem 2-sedežnem 'mestnem kupeju' ter solidno komfortno in varnostno opremljenost.

Se pa ob tem seveda morate zavedati, da takšne 'slonje kotalke' niso dirkalniki, ker jih pri tem omejuje prekratka medosna razdalja, zato so ob divjanju po ravni cesti nemirni, v prehitro prevoženih ovinkih pa lahko pride do občutnega prekrmarjenja (odnašanja) zadka in nagibanja karoserije, ker to vozilo ni opremljeno s 'Plastation' pomagali (sistema ABS in ESP). Kot resnično posebnost pa velja omeniti 'Trolley' zasnovo dodatnega paketa akumulatorjev z maso v območju 41 kilogramov, ki je lahko odstranljiv iz vozila in dobro mobilen, da ga lahko napolnite (7-9 ur) posebej na kakšnem manj oddaljenem (od avtomobila) izvoru električne energije.