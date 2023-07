Otipavanje tržišča

Na letošnjem Festivalu hitrosti v Goodwoodu se bo publiki predstavil povsem novi japonski športni avtomobil, ki so ga Japonci spoznali že na letošnjem pomladnem japonskem festivalu starodobnikov (Automobile Council).

Leta 1998 ustanovljeno japonsko konstruktorsko podjetje AIM je postalo slavno šele v obdobju od leta 2008 do 2010, ko so se proslavili na tedanjih mednarodnih vztrajnostnih dirkah, kjer je moštvo Oreca Matmut AIM v njihovih prototipnih dirkalnikih uporabljajo v podjetju AIM dodelan 5,5-litrski bencinski V10 motor znamke Judd. Na dirkališču pridobljena slava jim je kasneje zagotovila tudi prvi pomembnejši posel, ker so skupaj z nam neznanim britanskim partnerjem razvili elektromotor, ki že premika nekatere londonske električne mestne avtobuse. Ker so Japonci želeli bolje reklamirati prednosti in uporabnost njihovega električnega avtobusnega pogonskega sklopa so se odločili za nastanek promocijskega voznega unikata v stilu športnih avtomobilov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Posledično se njihov EV sport 01 lahko pohvali z dejansko kompaktnimi merami (dolžina: 3,9 metra, širina: 1,9 metra, višina: 1,2 metra, medosna razdalja: 2,4 metra) in dvosedežno kupe zasnovo, vtis o dejanski športnosti tega klasičnega kupeja pa nekoliko pokvari informacija o neto masi takšnega vozila, ki ni ravno majhna. Ob tem govorimo o 1.425 kilogramih neto mase (približno 400 do 500 kg več kot pri podobno oblikovanih športnikih iz preteklosti …), posledično velika (težje ko je vozilo, več pogonske energije je potrebne za kolikor toliko spodobno samodejno premikanje vozila …) je tudi zaloga odmerjene električne pogonske moči (kombiniranih 360 kW (490 KM) ter 740 Nm motornega navora). Za takšno maso, ki ni ravno v ponos prav nobenemu avtomobilu, ki se hvali s predikatom 'športen', so seveda krivi tudi vgrajeni akumulatorji s kapaciteto 81 kWh, ki vozilu lahko zagotovijo približno 300 kilometrov akcijskega dosega.

Ker so se Japonci ob razvoju tega vozila zavedali slabosti električnega pogona v povezavi s paketom akumulatorjev (prevelika masa vozila …) so se skušali s to težavo spopasti na najboljši možni način, posledično je nosilna konstrukcija avtomobila izdelana iz aluminija, medtem ko so karoserijo izdelali iz ogljikovih vlaken, enak material so uporabili tudi pri opremljanju pristno utesnjene kupe kabine, seveda v kombinaciji s primernim oblazinjenjem sedežev in armaturne plošče. Vse skupaj počiva na nameščenem setu 20-palčnih koles (dimenzije prednjih pnevmatik: 235/35 ZR20, dimenzije zadnjih pnevmatik: 275/30 ZR20). Za oblikovanje tega avtomobila je poskrbel Shiro Nakamura, ki je dober prijatelj prvega moža (Yukinori Suzuki) podjetja AIM, Nakamuro smo do sedaj povezovali predvsem z oblikovanjem aktualnega, že zdavnaj kultnega nissana GT-R.

Japonci zaenkrat molčijo o zmogljivostih tega športnega vozila, smo pa lahko prepričani v to, da so odlične, čeprav mu po večkratnem odločnem pospeševanju in vožnji z največjo hitrostjo po vsej verjetnosti zelo hitro zmanjka 'sape' (električna energija), zato bo električno gnani 'japonski vranec' blestel predvsem ob 'galopiranju' na kratkih razdaljah. Glede na to, da so bile prve reakcije potencialnih kupcev zelo pozitivne, se lahko zgodi, da bomo v bližnji bodočnosti dobili manjšo serijo takšnega japonskega športnega avtomobila, ki bo namenjena predvsem zbiralcem s primerno količino 'drobiža'.