Po novem s priokusom toyote

Iz Japonske prihaja novica o novi generaciji mitsuoke viewt, ki je ob lanskem prehodu na novo tehnološko platformo znamke Toyota izgubila nekaj 'britanskega' šarma, predvsem v predelu zadka, kljub temu pa ima ta 'namišljeni jaguar mark II' na Japonskem očitno še vedno dovolj 'sledilcev'.

Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so se pri japonski znamki Mitsuoka odločili za reinkarnacijo legendarne Jaguarjeve limuzine, ki so jo Britanci izdelovali skoraj 10 let (1959 - 1967, izdelanih približno 84.000 primerkov). Tako smo leta 1993 na tehnološki platformi tedanjega Nissanovega modela micra (K11) dobili prvo generacijo modela viewt, ki jo je leta 2005 nadomestila druga generacija na osnovi novejše micre (K12). Leta 2012 so Japonci prvič predstavili dve možni karoserijski verziji modela viewt, ker so si kupci na osnovi tedanje micre (K13) lahko omislili bolj verno 4-vratno kopijo britanske klasike, prvič pa so lahko izbrali tudi 5-vratno kombilimuzinsko različico z dodatno oznako 'Nadeshiko', ki pa z zadkom originala in prvotnih japonskih kopij nima več prav veliko skupnega.

Po tem vzorcu je nastala tudi zadnja generacija modela viewt, ker so se pri znamki Mitsuoka v lanskem letu lotili nastanka nove generacije tega modela na tehnološki platformi aktualnega yarisa. Tudi ta tranzicija je žal s seboj potegnila izgubo 'britanskega' šarma, ker novi viewt ni več klasična limuzina, temveč samo še nekoliko neskladna kombilimuzina, čeprav so se Japonci ob tem potrudili za nastanek drugačnega zadka, ki je po svoje celo bolj skladen in prepoznaven od zadka pri serijskem yarisu. Medtem ko ste pri prejšnjih generacijah modela viewt lahko občudovali in ob nakupu tudi dobili povečan odmerek britanskega šarma v notranjosti potniške kabine, ker so Japonci v umetno usnje in imitacije lesa odeli veliko notranjih površin je ta šarm v zadnji generaciji modela viewt nekoliko izgubljen in osiromašen.

Zakaj se ljudje sploh odločajo za nakup takšnega 'šišmiša' (oblikovni križanec)? Predvsem zaradi nostalgičnega in prepoznavnega izgleda takšnega vozila v kombinaciji z moderno in precej bolj zanesljivo tehniko kot pri britanskem originalu, seveda ob povezavi z nizkimi obratovalnimi stroški, ki vam jih lastništvo originalnega jaguarja mark II pač ne more ponuditi. Kupec se ob nakupu modela viewt lahko odloči za eno izmed treh možnih pogonskih možnosti, ki so na voljo tudi kupcem serijskega yarisa, prodajne cene pa se pričnejo pri približno 26.300 ameriških dolarjih v primeru nakupa osnovno motorizirane in osnovno opremljene različice, medtem ko bodo japonski kupci top različice modela viewt za to vozilo lahko odšteli približno 35.100 ameriških dolarjev.