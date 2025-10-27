Amerikazirani RAV4

Čeprav si je toyota RAV4 v lanskem letu prislužila naslov najbolje prodajanega avtomobila na tem planetu pa njena oblika ne prepriča vseh kupcev, vsaj ne tistih, ki ljubijo individualnost v pogledu oblikovanja. Za vse takšne obstaja mitsuoka buddy.

Pri znamki Mitsuoka so že pred mnogimi leti (prvi individualno oblikovani 4-kolesni izdelki te znamke so se pojavili že na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja …) iznašli recept za poživitev dogajanja na področju avtomobilskega oblikovanja, ki se ga držijo še danes, ker znajo Japonci aktualnim izdelkom njihove avtomobilske industrije vdahniti veliko karakterja in posledično individualnost, predvsem ob pomoči posnemanja oblik nekaterih, že zdavnaj kultnih avtomobilov iz preteklosti.

Tako smo že leta 2020 dobili prvo serijo (do konca leta 2024 so kupcem dostavili približno 1.200 primerkov …) modela buddy, ki je zasnovana na osnovi leta 2018 vpeljanega modela RAV4, ki je na nekaterih tržiščih še vedno na voljo kupcem. Ker se je buddy s svojim ameriškim oblikovanjem očitno zelo dobro prijel pri japonskih kupcih so se pri znamki Mitsuoka v teh dneh odločili za nastanek nove serije tega modela, ki bo zaenkrat obsegala samo 150 izdelanih primerkov. Tako bo nastala nova serija toyote RAV4 z amerikaziranim prednjim in zadnjim delom avtomobila, ki obuja spomin na nekdanje izdelke (ob tem omenjajo predvsem dve znamki: Chevrolet in Cadillac …) severnoameriške avtomobilske industrije iz poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je imela sijoča kovina na avtomobilih še zelo pomembno vlogo (»Added value for money«), v današnjih časih pa številni moderni avtomobili delujejo čedalje bolj 'plastično' (»No added value for money at all«) in posledično tudi čedalje bolj ceneno …

Japonci se ob preoblikovanju serijskih izdelkov japonske avtomobilske industrije osredotočajo predvsem na zunanjost vozil, medtem ko ostaja notranjost potniških kabin bolj ali manj nespremenjena. Tako je tudi v primeru novega buddyja, ki bo japonskim kupcem na voljo šele v maju leta 2026, in to po občutno višjih prodajnih cenah kot serijski izdelki znamke Toyota. Trenutno morate na Japonskem za osnovno motorizirano in osnovno opremljeno toyoto RAV4 odšteti približno 25.300 ameriških dolarjev, medtem ko vas bo nakup novega buddyja lahko olajšal za precej več denarja (približno 47.600 ameriških dolarjev …). Ja pa res, da za odšteti denar dobite nekaj zelo individualnega (ena izmed lastnosti dejansko premijskih vozil …), kar ne bo parkirano na vsakem mestnem vogalu.