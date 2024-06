Poklon legendarnemu prototipu

Leta 1982 so Italijani predstavili nov tekmovalni prototip, ki naj bi v tedanji reli B skupini zastopal barve znamke Alfa Romeo, vendar so pri milanskem hišnem tunerju (Autodelta) ob pomoči karoserijske delavnice Zagato na koncu izdelali samo dva vozna prototipa 'podivjane' kupe alfe z oznako alfasud sprint 6C, ki pa nista nikoli tekmovala.

Leta 1976 so v Milanu predstavili njihov 'scirocco' v obliki že legendarne in dejansko kompaktne (dolžina vozila v območju štirih metrov …) kupe alfe z oznako alfasud sprint, ki ga je oblikoval svetovno znani Giorgetto Giugiaro (Giugiaro je oblikoval tudi prvotnega scirocca …). Ta elegantni 3-vratni milanski predstavnik tedanjih kombikupejev, ki je nastal na tehnološki platformi modela alfasud, je v približno 13. letih proizvodnje pritegnil približno 116.000 kupcev. Prvotne različice tega 2+2 kupeja sta premikala dva bokserska motorja (1,3- in 1,5-litra), kasneje (po izvedenem 'faceliftu' leta 1983) se je v novembru leta 1987 pojavila tudi serijska različica 'Quadrifoglio Verde' z vgrajenim 1,7-litrskim bokserskim pogonskim sklopom, ki je uporabniku ob pomoči klasičnega uplinjača lahko ponudila 118 KM (87 kW) pogonske moči pri 6000 vrtljajih v minuti ter 147 Nm motornega navora.

Ker smo takrat še znali (in hoteli …) izdelovati lahke avtomobile ima takšna alfa precej manjšo maso (neto masa: 930 kg) od današnjih odlično rejenih kupejev, temu primerne pa so tudi njene zmogljivosti (0-100 km/h: 8,5 sekunde, končna hitrost: 196 km/h). Sedaj je pred nami izdelek portugalske tuning delavnice Alma, kjer se sicer ukvarjajo tudi z restavriranjem in predelavami ostalih klasičnih alf. Portugalci so za inspiracijo ob razvoju njihovega sprinta uporabili prototipni sprint 6C, ki se je lahko pohvalil z zadaj sredinsko nameščenim pogonskim sklopom iz alfette GTV 2,5 V6 (118 kW / 158 KM), ki je v obeh prototipnih alfah premikal samo zadnji kolesni par. Alma sprint se lahko pohvali z bolj dinamično podobo alfasuda sprint 6C, vendar Portugalci ob tem niso posnemali njene pogonske filozofije. Namesto tega so raje povrtali obstoječi 1,7-litrski bokserski motor na 1,8 litra in ga opremili s parom dvojnih uplinjačev znamke Dellorto.

Po zaslugi dodatnih posegov v motorju lahko pogonski sklop v portugalskem sprintu, ki bo nastal v samo dvajsetih primerkih, mobilizira 158 'konj' (118 kW), in to v avtomobilu s prednjim pogonom (posledično je avtomobil spredaj opremljen s Torsen zaporo diferenciala) ter maso v območju 880 kilogramov (sanjska vrednost za današnje 'zavaljene 4-kolesne krave' …), ob povezavi z vgrajenim ročnim 5-stopenjskim menjalnikom. Portugalci ob predstavitvi takšne 'restomod' alfe niso razkrili prodajnih cen, ste pa lahko prepričani, da se od takšnih alf ne bodo ločili za drobiž …