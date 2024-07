Poliranje ugleda

Na letošnjem Festivalu hitrosti v Goodwoodu se je zbrani publiki prvič predstavil novi, dokaj velikoserijsko delujoči (na opazovalce …) prototipni kupe znamke MG, ki letos praznuje 100-letnico obstoja. Po vsej verjetnosti bo ta klasični 2+2 kupe v naslednjem letu že na voljo kupcem.

Lani smo spoznali serijski električni roadster cyberster, ki bo kupcem v Sloveniji na voljo proti koncu letošnjega leta, sedaj smo dobili še zaprto različico tega športnega avtomobila v obliki klasičnega 2+2 kupeja, ki bo nadaljevala poslanstvo legendarnega in pri kupcih nekoč izredno popularnega modela MGB v različici GT ter precej manj popularne istoimenske 6-valjne različice modela MGC, ki jo je pokopala predvsem prevelika masa. S to težavo, ki predstavlja eno od glavnih značilnosti sodobnih avtomobilov, bo moral živeti tudi novi, striktno električno gnani kupe z oznako cyberGTS.

S tem striktno električno gnanim športnim avtomobilom so se Kitajci vnovič poklonili tradiciji in izročilu znamke MG, kjer so nekoč nastajali predvsem pravi, cenovno dostopni 2-vratni športni avtomobili (izdelovali so tudi bolj športno orientirane in posledično zmogljive 4-vratne limuzine …) in nekatere 'popoprane' različice serijskih austinov, kasneje pa tudi podobno modificiranih roverjev. Trenutna modelna paleta znamke MG je sestavljena predvsem iz serijskih modelov, ki s pravo športnostjo avtomobila nimajo prav nobene zveze, zato je odmik od ustaljenih modnih SUV (športno-funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) in 'šišmiš' (oblikovni križanec, odnosno kar nekaj …) smernic dobrodošel, čeprav Kitajci z modeloma cyberster in cyberGTS ne ciljajo na isto klientelo kot nekoč, ker sta oba nova športna avtomobila znamke MG občutno večja in močnejša (posledično bosta tudi občutno dražja …) od nekdanjih, primerljivih športnikov te znamke.

Čeprav tudi v primeru modela cyberGTS lahko govorimo o uspelem oblikovanju, ob tem ne moremo spregledati anonimnosti tega avtomobila, ker Kitajci ob njegovem oblikovanju niso ohranili značilnih potez modelov kot so MGA, MGB in MGC, temveč so ustvarili športni avtomobil, ki bi ga lahko krasil tudi logotip kakšnega drugega proizvajalca avtomobilov. Po do sedaj znanih informacijah tudi novi cyberGTS ni ravno majhno (dolžina: 4535 mm, širina: 1913 mm) in lahko (neto masa (približno): 1850 kg) vozilo, temu primerna pa bo tudi možna zaloga pogonske moči. Britanskim kupcem odprtega dvosedežnega roadsterja sta na voljo dve možni različici, verjetno bo enako z napovedano kupe različico. Osnovna kupe verzija naj bi uporabniku ponudila 250 'konj' (257 kW), top različica s 4x4 pogonom, ki bo posledično še nekoliko bolje 'rejena' (neto masa (približno): 1985 kg) naj bi mobilizirala vsaj 510 'konj' (375 kW). Z vgrajenim paketom električnih akumulatorjev (kapaciteta: 77 kWh) naj bi takšen MG lahko prevozil približno 507, odnosno 443 'WLTP' kilometrov.

Precej večja kot pri predhodnikih bo tudi obutev novega roadsterja znamke MG. Ob tem omenjajo 19-palčna, odnosno 20-palčna kolesa. Precej bolj skromna (sploh ob takšni zalogi motorne moči …) pa bo končna hitrost v območju 200 km/h. Tako smo dobili še en dokaz, da bo tudi ta električni športnik sicer res hiter ob pospeševanju (0-100 km/h: 5,2 sekunde, odnosno 3,2 sekunde v primeru močnejše verzije), vendar bo imel na koncu kratko sapo (klasična težava električnih avtomobilov …), zato nakup električnega športnika ni nekaj kar je povezano z razumom, ker sedaj že vemo, da so za električne avtomobile najprimernejša 'lovišča' v urbanih okoljih, kjer so hitrosti vozil majhne, na avtocestah pa bodo še naprej kraljevali dizelsko in bencinsko gnani avtomobili. Sedaj so znane tudi britanske prodajne cene za roadstersko različico. Za osnovno motorizirano različico bo kupec v Veliki Britaniji odštel približno 65.000 evrov, 4x4 različica je še nekoliko dražja (71.000 evrov).