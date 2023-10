Prihaja najodmevnejši dogodek v regiji – Operacija: NightStrike

Vsi adrenalinski navdušenci in ljubitelji visoko-oktanskih hlapov boste na svoj račun prišli na Racelandu v Krškem kjer bo med 6. in 8. oktobrom potekal največji slovenski avtomobilistični festival.

Pri ekipi 32nd Drift Squadron so letos zavihali rokave in tako že tradicionalni NightStrike raztegnili čez celoten vikend. za tako izvedbo dogodka so odločili z namenom, da navdušencem in še tistim, ki to bojo pričarajo nepozaben avtomobilističen vikend.

Že v petek se bojo na dirkališču zbrali najboljši drift dirkači iz regije in šire, najavljenih je kar 40 dirkačev iz Italije, Avstrije, Švice, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in seveda Slovenije.

Poleg drift treningov bodo ob zahodu sonca in soju žarometov potekale kvalifikacijske vožnje za sobotne Izločitvene boje TOP32.

Čeprav bo dogajanje v petek pestro, pa organizatorji pravi spektakel obljubljajo v soboto. Čez dan bo tako potekala razstava Tuner Grounds namenjen pa je – kot že ime pove – super športnim in predalnim vozilom. Obiskovalci se bodo lahko pomirili v SIM Zoneu na simulatorjih, RC driftu z radijsko vodenimi modeli. Tisti najbolj drzni bodo lahko na sovoznikovem sedežu Drift Taxija okusili kako adrenalinska je vožnja v pravem drift dirkalniku. Za dodatne vragolije pa bo poskrbel stunt show z motorjem in Monster energy športnikom Matijom Podrhaški. Vrhunec večera pa bodo izločilni boji med najboljšimi 32 dirkači in izbor Najglasnejšega avtomobila. Za glasbeno popetritev dogodka bosta poskrbela DJ Xenia in Sun Dee.

Nedelja bo na dirkališču rezervirana samo za japonske avtomobile, ki se bodo predstavili ob stezi in prav tako tudi na njej. Za obiskovalce bojo pa na voljo tudi vožnje z gokarti in na sovoznikovem sedežu dirkalnih avtomobilov.

Dirkač ekipe 32nd Drift Squadron Drey Nitrous pravi: »Dirkanje pod sojem žarometov je nekaj zares spektakularnega in edina to vrstna prireditev v regiji, vabljeni vsi na NightStrike v Krško in se vidimo na pisti!«

Vabljeni na NightStrike v Krško