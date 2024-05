Razvrednotenje modelov postaja trend

Prototipni mustang sedan iz leta 1963 Rover P5B coupe Mercedes-Benz CLS

V zadnjem času smo priča poplavi znova obujenih modelnih oznak nekoč poštenih kupejev, ki se v današnjih časih najraje spremenijo v dobro rejene predstavnike vozil iz 'šišmiš' (oblikovni križanec) in SUV kategorij, ki z originali nimajo več prav veliko skupnega.

Lep primer tega je znamka Maserati, kjer so oznako ghibli v dobrih starih časih lahko nosili samo predstavniki pravih, 2-vratnih kupejev, ne pa predstavniki klasičnih 4-vratnih limuzin. Kot ekstremni primer marketinške norosti pa velja izpostaviti znamko Ford, kjer so s predstavitvijo aktualne 'šišmiš' pume in z razumom popolnoma skreganega 'SUV kupeja' ('visoko nasajena' 5-vratna kombilimuzina s 'fastback' zadkom) z modelno oznako 'Mustang Mach-E' izvali veliko ogorčenja in zgražanja pri pravih ljubiteljih modela mustang, ker so na ta način v očeh ljubiteljev tega Fordovega modela, ki je vedno utelešal klasično športno eleganco ob povezavi z dobrimi zmogljivostmi, popolnoma razvrednotili modelno oznako mustang.

Sedaj, po razkritju vsebine intervjuja v britanski reviji CAR, kjer je na vprašanja novinarja odgovarjal Jim Farley (trenutno prvi mož koncerna Ford), smo lahko izvedeli, da se bo ta marketinška norost najbrž celo nadaljevala, ker je Farley v intervjuju razkril, da pri znamki Ford razmišljajo tudi o novem SUV mustangu, čeprav ga v bistvu že imajo (model 'Mustang Mach-E') in pa o novem 'štirivratnem kupeju', ki seveda ne bo kupe, temveč kvečjemu bolj elegantna klasična limuzina. 'Štirivratni kupe' je izum norega marketinga, ki s strokovnim pojmovanjem kupejev nima prav nobene zveze, ker vam na ta način ob nakupu avtomobila lahko iz žepa potegnejo še več denarja, ker so pošteni in posledično manj praktični, vendar bolj elegantni kupeji vedno dražji od bolj praktičnih 4- ali pa 5-vratnih družinsko naravnanih sorodnikov.

Že prav smešna pa je tudi ugotovitev številnih današnjih neresnih novinarjev, ki ob opisovanju 4- ali pa 5-vratnih modernih avtomobilov s 'fastback' zadki fantazirajo o 'kupejevskih limuzinah', ker 'fastback' zadki niso privilegij, ki je rezerviran samo za kupeje, ker je bilo do sedaj s takšnimi zadki okrašenih veliko 2- in 4-vratnih limuzin ter 3- in 5-vratnih kombilimuzin in pa tudi nekaj 3-vratnih kombikupejev. Kolegi, ki v vsaki '5-vratni drvarnici' s položno streho prepoznajo 'kupejevsko limuzino' (še bolj neresni vam bodo ob opisovanju nizke 5-vratne kombilimuzine s 'fastback' zadkom povedali, da je pred vami '4-vratni kupe', lep primer tega so aktualni članki o audijih z oznako A5 in A7 'sportback' …), očitno ne poznajo klasičnih 'notchback' kupejev s stopničastimi zadki, ki so zaščitni znak številnih klasičnih 2- in 4-vratnih limuzin ter tudi številnih 2-vratnih kupejev.

Ob tem se velja spomniti še ene marketinške bedarije, ki pridno kroži v medijih, kjer lahko dostikrat preberemo, da so pri znamki Mercedes-Benz s predstavitvijo prve generacije modela CLS (2004-2010) ustvarili povsem nov segment avtomobilov ('štirivratni kupeji'). V resnici so bili prvi vaški posebneži, ki so bolj elegantno 4-vratno limuzino z nižjo streho oglaševali kot kupe, doma v bližini britanskega mesta Solihull, kjer so že leta 1963 predstavili 4-vratni rover P5B 'kupe', ki so ga izdelovali 10 let. Vendar te prakse vse do leta 2004, ko se je pojavila prva Mercedes-Benzova 'banana' (zaničljivo ime za model CLS iz krogov vplivih italijanskih oblikovalcev pločevine …) s temu primerno bočno silhueto vozila, niso posnemali pri nobeni dejansko resni avtomobilski znamki, ker takšno vozilo pač ne odraža strokovne definicije kupejev.

Tudi aktualno Fordovo fantaziranje o '4-vratnem kupeju' ima že zelo dolgo brado, ker so Američani že leta 1963 ustvarili 4-vratnega prototipnega mustanga, ki pa na koncu ni dobil zelene luči za proizvodnjo. Ker so bili to časi, ko še nismo bili priča popolnoma podivjanem marketingu (za to so zaslužni številni današnji 'kimavčki' iz novinarskih vrst, ki pridno potvarjajo marketinške bedarije v strokovne ugotovitve …) je imel tedanji 4-vratni mustang seveda dodatno oznako sedan (limuzina), ne pa oznake kupe … Sicer pa aktualne čenče o '4-vratnem kupe mustangu' izvirajo že iz leta 2018, podobno kot čenče o novem capriju, ki pa v primeru dejanskega prihoda seveda ne bo kupe kot se spodobi, temveč samo še ena izmed številnih 'visoko nasajenih' in moderno zavaljenih '4-kolesnih krav' iz kategorij 'crossover' in SUV avtomobilov. Očitno so pri znamki Ford in tudi pri nekaterih ostalih avtomobilskih znamkah res na dobri poti, da uspešno razvrednotijo nekaj legendarnih modelnih oznak.