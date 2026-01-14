Še en 'nasedli kit' na morski obali

Iz Južne Koreje prihaja novica o novem 'Oberklasse' (evropska E (zgornji srednji razred) in F (luksuzni razred) razreda) renaultu, ki bo na nekaterih tržiščih zapolnil praznino, nastalo z izginotjem podobno prestižno usmerjenih hišnih modelov iz mlajše zgodovine, kot so avantime, vel satis ali talisman.

Ali lahko znamko Renault dejansko povezujemo s prestižem? Seveda, ker je v dolgi zgodovini te avtomobilske znamke obstajalo več serijskih modelov, na katere so kupci v času njihove izdelave gledali kot na prestižna vozila, predvsem zaradi različnih okoliščin in vrednot (patriotizem kupcev, visoki davki na uvožena prestižna vozila, pomanjkanje domače ali tuje konkurence, vozila so bila v prvi vrsti oblikovana in zasnovana po okusu domačih kupcev, prihod boljših konkurentov …), vendar je globalizacija izničila veliko teh vrednot in na koncu poskrbela tudi za zaton prestižnih modelov, ki so sicer imeli primat in ugled na domačih tržiščih, niso pa imeli dovolj ugleda v očeh mednarodne javnosti. S to težavo mora v sedanjih časih živeti veliko tradicionalnih evropskih avtomobilskih znamk, Renault ob tem ni nobena izjema.

Sedaj je pred nami še en 'nasedli SUV kit' na morski obali (dolžina: 492 cm, širina: 189 cm, višina: 164 cm, medosna razdalja: 282 cm, premer pnevmatik: od 19 do 20 palcev), ki ga francoski proizvajalec avtomobilov opisuje kot vozilo iz kategorije 'šišmiš' (crossover) vozil. Po mnenju ne ravno najbolj prisebnega marketinga gre v tem primeru za križanca med SUV vozilom in limuzino. Roko na srce, sam ob tem ne vidim kaj dosti limuzine, mi je pa znana oblika 'visoko nasajenega' karavana, ki je itak eden od zaščitnih znakov SUV (športno-funkcionalno vozilo) vozil. Veliko mojih kolegov bo v tem ogromnem vozilu seveda prepoznalo 'visoko dinamiko gibanja', ki je na cesti verjetno podobno 'dinamično' kot pri slonih, nilskih konjih in nosorogih ob lovu na zajce. Ko bom lahko videl, da v nemškem prvenstvu DTM BMW tekmuje z njihovo 'SUV kupe' grotesko v obliki modela X6 in ob tem tudi zmaguje, bom pa tudi sam začel verjeti v 'neverjetno športnost' takšnih 2,5-tonskih 'lifestyle parnikov', ki se 'kao' peljejo kot športni avtomobili. Resni nemški novinarji ob testih takšnih vozil vedno napišejo stavek, ki ga v slovenskih testih takšnih 'športnih vozil' ne morete zaslediti, ker bralcu napišejo, da bo lahko zelo dobro občutil 2,5-tonsko maso, morda ne v ovinkih, sigurno pa ob vsakem močnem zaviranju … Pa zavedajte se, da so cestne varnostne ograje atestirane za vozila z maso do 1.500 kilogramov, ne pa za zaustavljanje 'športnih tovornjakov'.

V novem 'crossover' izdelku znamke Renault, ki je približno 23 centimetrov daljši od največjega evropskega modela te znamke ('avtobus' z oznako espace …), bodo potniki lahko uživali v prostornosti (prostornina prtljažnika: od 633 do 2.050 litrov) komfortu in prestižu, seveda ob povezavi z vso mogočo 'invalidsko opremo' in vgrajeno 'IT kramo', bizarna pa je sama modelna oznaka tega impozantnega vozila, ker so ime filante nekoč nosili predstavniki Renaultovih vozil za postavljanje rekordov. Posledično je šlo v teh primerih za špartansko opremljena in aerodinamično napredna lahko vozila, sedaj pa je pred nami z aerodinamiko dobro skregana, približno 492 centimetrov velika 'kepa železa, plastike, gume, stekla in ostalih materialov'. Podobno bizarno (v pogledu motornega prestiža …) je izpadla tudi motoriziranost tega vozila, ki ni oblikovano dosti drugače od podobnih kitajskih in ostalih izdelkov te vrste. Pod motornim pokrovom modela filante, ki je sicer zasnovan na prilagojeni tehnološki platformi CMA kitajske znamke Geely, se skriva 1,5-litrski bencinski 4-valjnik s prisilnim polnjenjem (turbo), ki lahko ob povezavi s samodejnim menjalnikom mobilizira 110 kW (150 KM) pogonske moči ter 250 Nm motornega navora. V ohišje samodejnega menjalnika sta integrirana tudi dva elektromotorja. Sistemska moč obeh filozofij pogona znaša 250 KM (184 kW) ter 565 Nm motornega navora.

Renault filante ni priključni temveč pravi hibrid, posledično se v njem skriva tudi en 'manjši vod' vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 1,64 kWh), ta lastnost pa naj bi mu zagotovila za 50 odstotkov (ob primerjavi s podobno močnimi bencinskimi skopi …) nižjo povprečno porabo goriva, točnih številk glede tega pa Francozi niso izdali, enako zamolčana sta tudi podatka o neto masi takšnega francoskega 'sumo borca' in njegovih zmogljivostih. Kateri kupci si bodo lahko omislili takšno vozilo za osebni prevoz njihovih 'ogromnih egov'? Najprej bodo te ugodnosti deležni južnokorejski kupci, nato pa še kupci iz Indije in Južne Amerike, približal pa se bo tudi Evropi, ker bo na voljo kupcem v Turčiji.