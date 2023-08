Električni skiroji so v nekaj letih dobesedno preplavili naše ulice. Če ste eden izmed mnogih navdušencev tega prevoznega sredstva, potem si zagotovo želite čim bolj brezskrbne vožnje po mestnih ulicah. V tem primeru svoj električni skiro zaupajte strokovnjakom.

Električni skiroji so na prvi pogled zelo podobni navadnim skirojem. Glavna razlika se seveda pojavi v njihovem pogonu, kjer je namesto nožnega odrivanja uporabljena električna energija, ki je shranjena v bateriji električnega skiroja.

Večina električnih skirojev tako lahko preseže 20 km/h, kar pomeni, da še zdaleč niso več igrača, ampak tudi praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. Izkazalo se je, da so električni skroji celovit komplet zabave, priročnosti in učinkovitosti, zato še zdaleč niso namenjeni le otrokom, ampak tudi odraslim.

Nekateri jih uporabljajo zgolj za zabavo, večina pa se z njimi odpravi po nakupih, na delo ali pa po opravkih. K temu močno pripomore njihova praktičnost, saj se lahko zložijo, hkrati pa je takšen način prevoza bistveno cenejši od na primer avtomobila ali pa javnega prevoza.

Ob vse pogostejši uporabi električnih skirojev je normalno, da se lahko tudi kdaj pokvarijo. Za še bolj brezskrbno vožnjo pa vam vsekakor priporočamo njihovo redno vzdrževanje.

In v tem primeru je izjemno pomembno, da svoj električni skiro zaupate strokovnjakom – Mobistekla.si to zagotovo so!

Specializiran servis električnih skirojev, ki vam zagotavlja brezskrbno vožnjo

Servis Mobistekla ni le servis mobilnih telefonov, ampak tudi servis električnih skirojev številnih različnih blagovnih znamk. Med najbolj popularnimi so različni modeli električnih skirojev Xiaomi, Ninebot in Xplore, opravijo pa tudi servis skirojev manj pogostih znamk, kot so Blaupunkt, Velociptor, UrbanGLide in mnoge druge.

Skratka, če imate električni skiro omenjenih blagovnih znamk ali katerikoli drug električni skiro, potem je servis Mobistekla pravi naslov v primeru težav, saj vam nudi širok nabor različnih storitev.

Nadgradnja hitrosti

Servis Mobistekla izvaja tudi odpravo programskih napak in nadgradnje. Med najpogostejšimi je povečanje maksimalne hitrosti na skiroju tudi za 15 km/h.

Popravilo elektronike

Servis Mobistekla vam ponuja tudi popravilo različnih elektronskih komponent na vašem električnem skiroju.

Med najpogostejšimi je popravilo matične plošče, menjava krmilnika motorja, baterijskega vezja ter notranje povezave med komponentami.

Hiter servis pnevmatik in gum

Servis Mobistekla je specializiran za menjavo predrtih gum oziroma pnevmatik in tudi zračnic, kar vam popravijo že v eni uri. Poleg tovrstnega servisa, vam popravijo lahko tudi zavore, ročico za plin, zamenjajo blatnik in odpravijo napake na bateriji in matični plošči.

Urgentno popravilo električnega skiroja

Električni skiro je za mnoge edino prevozno sredstvo, zato je izjemno pomemben tudi čas popravila. Na servisu Mobistekla vam električni skiro z doplačilom popravijo že v 30 minutah do 5 ur, kar je odvisno od potrebnega materiala in rezervnih delov.

Trgovina z dodatki in rezervnimi deli

Poleg raznih popravil, vam servis Mobistekla ponuja tudi razne dodatke in rezervne dele za električne skiroje, kot so držalo za telefon, kljukica za obešanje in še mnogo drugega.

Mobistekla – najboljši naslov za servis električnega skiroja!

Če želite svojemu električnemu skiroju privoščiti le najboljše, potem je servis Mobistekla zagotovo prav naslov. Preverite nekaj razlogov, zakaj izbrati servis Mobistekla za popravilo vašega električnega skiroja?

Strokovno popravilo skirojev: Servis vam ponuja celostno rešitev popravila in vzdrževanja električnih skirojev. Za to so odgovorni strokovno usposobljeni serviserji z večletnimi izkušnjami.

Popravilo brez skrbi in skritih stroškov: Pred popravilom vam na servisu opravijo celotno diagnostiko za odkrivanje vzrokov okvare na električnem skiroju. Tako ste vedno vnaprej seznanjeni z okvirnimi stroški, vnaprej pa ste obveščeni tudi o morebitnih dodatnih stroških.

Odpravljanje vseh vrst težav: V servisu Mobistekla vam popravijo praktično vse na vašem električnem skiroju. S hitrim servisom, širokim izborom popravil in konkurenčnimi cenami so zagotovo najboljši izbor za vaš električni skiro.

Servis električnega skiroja brez naročanja: Na servisu Mobistekla vedno sprejmejo vašo napravo, zato se lahko oglasite kadarkoli med njihovim delovnim časom. Električni skiro vam popravijo v čim krajšem možnem času, pri tem pa ni nobenega strahu, da bi zaradi tega ogrozili kakovost storitev.

Poskrbite, da boste z električnim skirojem vedno brezskrbno na poti. Zato se oglasite na servisu Mobistekla, kjer vam hitro, strokovno in po ugodni ceni popravijo vaš skiro. O tem se prepričajte tudi sami!